创建并添加新曲线到图表。

该版本使用Y坐标（自动设定曲线颜色）

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y 坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

注意

Y数组索引用作曲线的X坐标。  

该版本使用X和Y坐标（自动设定曲线颜色）

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // X 坐标
   const double     &y[],          // Y 坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

该版本使用CPoint2D点（自动设定曲线颜色）

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // 点坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

该版本使用CurveFunction函数指针（自动设定曲线颜色）

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // 函数指针
   const double     from,          // 参数初始值
   const double     to,            // 参数最终值
   const double     step,          // 参数盈余
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

 

该版本使用Y坐标（用户设定曲线颜色）

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y 坐标
   const uint       clr,           // 曲线颜色
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

该版本使用X和Y坐标（用户设定曲线颜色）

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // X 坐标
   const double     &y[],          // Y 坐标
   const uint       clr,           // 曲线颜色
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

该版本使用CPoint2D点（用户设定曲线颜色）

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // 点坐标
   const uint       clr,           // 曲线颜色
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

该版本使用CurveFunction函数指针（用户设定曲线颜色）

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // 函数指针
   const double     from,          // 参数初始值
   const double     to,            // 参数最终值
   const double     step,          // 参数盈余
   const uint       clr,           // 曲线颜色
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲线类型
   const string     name=NULL      // 曲线名称
   )

参数

&x[]

[in] X 坐标。

&y[]

[in] Y 坐标。

&points[]

[in] 点坐标。

function

[in] 函数指针。

from

[in] 参数初始值。

to

[in] 参数最终值。

step

[in] 参数盈余。

type

[in] 曲线类型。

name=NULL

[in] 曲线名称。

clr

[in] 曲线颜色。

返回值

已创建曲线的指针。