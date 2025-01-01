- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
创建并添加新曲线到图表。
该版本使用Y坐标（自动设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
注意
Y数组索引用作曲线的X坐标。
该版本使用X和Y坐标（自动设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
该版本使用CPoint2D点（自动设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
该版本使用CurveFunction函数指针（自动设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
该版本使用Y坐标（用户设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
注意
Y数组索引用作曲线的X坐标。
该版本使用X和Y坐标（用户设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
该版本使用CPoint2D点（用户设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
该版本使用CurveFunction函数指针（用户设定曲线颜色）
|
CCurve* CurveAdd(
参数
&x[]
[in] X 坐标。
&y[]
[in] Y 坐标。
&points[]
[in] 点坐标。
function
[in] 函数指针。
from
[in] 参数初始值。
to
[in] 参数最终值。
step
[in] 参数盈余。
type
[in] 曲线类型。
name=NULL
[in] 曲线名称。
clr
[in] 曲线颜色。
返回值
已创建曲线的指针。