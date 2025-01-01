- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
Erstellt und fügt eine neue Kurve auf den Chart hinzu.
Die Version für Operationen mit der Y-Koordinate (die Farbe wird automatisch gesetzt)
|
CCurve* CurveAdd(
Hinweis
Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.
Die Version für Operationen mit den X und Y Koordinaten (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)
|
CCurve* CurveAdd(
Die Version für Operationen mit den Punkten CPoint2D (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)
|
CCurve* CurveAdd(
Die Version für Operationen mit dem Bezeichner auf die Funktion CurveFunction (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)
|
CCurve* CurveAdd(
Die Version für Operationen mit Y-Koordinate (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)
|
CCurve* CurveAdd(
Hinweis
Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.
Die Version für Operationen mit den X und Y Koordinaten (Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)
|
CCurve* CurveAdd(
Die Version für Operationen mit den Punkten CPoint2D (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)
|
CCurve* CurveAdd(
Die Version für Operationen mit dem Bezeichner auf die Funktion CurveFunction (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)
|
CCurve* CurveAdd(
Parameter
&x[]
[in] X-Koordinate.
&y[]
[in] Y-Koordinate.
&points[]
[in] Koordinaten der Punkte.
function
[in] Bezeichner auf die Funktion.
from
[in] Anfangswert des Arguments.
to
[in] Endwert des Arguments.
step
[in] Inkrement des Arguments.
type
[in] Typ der Kurve.
name=NULL
[in] Name der Kurve.
clr
[in] Farbe der Kurve.
Rückgabewert
Bezeichner auf die erstellte Kurve.