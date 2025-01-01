CurveAdd

Erstellt und fügt eine neue Kurve auf den Chart hinzu.

Die Version für Operationen mit der Y-Koordinate (die Farbe wird automatisch gesetzt)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Hinweis

Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.

Die Version für Operationen mit den X und Y Koordinaten (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Die Version für Operationen mit den Punkten CPoint2D (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Die Version für Operationen mit dem Bezeichner auf die Funktion CurveFunction (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Die Version für Operationen mit Y-Koordinate (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Hinweis

Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.

Die Version für Operationen mit den X und Y Koordinaten (Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Die Version für Operationen mit den Punkten CPoint2D (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Die Version für Operationen mit dem Bezeichner auf die Funktion CurveFunction (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Parameter

&x[]

[in] X-Koordinate.

&y[]

[in] Y-Koordinate.

&points[]

[in] Koordinaten der Punkte.

function

[in] Bezeichner auf die Funktion.

from

[in] Anfangswert des Arguments.

to

[in] Endwert des Arguments.

step

[in] Inkrement des Arguments.

type

[in] Typ der Kurve.

name=NULL

[in] Name der Kurve.

clr

[in] Farbe der Kurve.

Rückgabewert

Bezeichner auf die erstellte Kurve.