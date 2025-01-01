DokumentationKategorien
CurveAdd

Erstellt und fügt eine neue Kurve auf den Chart hinzu.

Die Version für Operationen mit der Y-Koordinate (die Farbe wird automatisch gesetzt)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y-Koordinaten
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

Hinweis

Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.  

Die Version für Operationen mit den X und Y Koordinaten (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // X-Koordinaten
   const double     &y[],          // Y-Koordinaten
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

Die Version für Operationen mit den Punkten CPoint2D (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // Koordinaten der Punkte
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

Die Version für Operationen mit dem Bezeichner auf die Funktion CurveFunction (die Farbe der Kurve wird automatisch gesetzt)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // Bezeichner auf die Funktion
   const double     from,          // Anfangswert des Arguments
   const double     to,            // Endwert des Arguments
   const double     step,          // Inkrement des Arguments
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

 

Die Version für Operationen mit Y-Koordinate (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // Y-Koordinaten
   const uint       clr,           // Farbe der Kurve
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

Hinweis

Als X-Koordinaten dienen für diese Kurve die Indexe des Y-Arrays.

 

Die Version für Operationen mit den X und Y Koordinaten (Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // X-Koordinaten
   const double     &y[],          // Y-Koordinaten
   const uint       clr,           // Farbe der Kurve
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

Die Version für Operationen mit den Punkten CPoint2D (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // Koordinaten der Punkte
   const uint       clr,           // Farbe der Kurve
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

Die Version für Operationen mit dem Bezeichner auf die Funktion CurveFunction (die Farbe der Kurve wird vom Nutzer definiert)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // Bezeichner auf die Funktion
   const double     from,          // Anfangswert des Arguments
   const double     to,            // Endwert des Arguments
   const double     step,          // Inkrement des Arguments
   const uint       clr,           // Farbe der Kurve
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // Typ der Kurve
   const string     name=NULL      // Name der Kurve
   )

Parameter

&x[]

[in] X-Koordinate.

&y[]

[in] Y-Koordinate.

&points[]

[in] Koordinaten der Punkte.

function

[in] Bezeichner auf die Funktion.

from

[in] Anfangswert des Arguments.

to

[in] Endwert des Arguments.

step

[in] Inkrement des Arguments.

type

[in] Typ der Kurve.

name=NULL

[in] Name der Kurve.

clr

[in] Farbe der Kurve.

Rückgabewert

Bezeichner auf die erstellte Kurve.