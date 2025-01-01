ドキュメントセクション
曲線を作成してチャートに追加します。

このバージョンではY座標が使用されます（曲線の色は自動的に設定されます）。

CCurve* CurveAdd(
  const double    &y[],          // Y座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

Y配列のインデックスがカーブのX座標として使用されます。  

このバージョンではX及びY座標が使用されます（曲線の色は自動的に設定されます）。

CCurve*  CurveAdd(
  const double    &x[],          // X座標
  const double    &y[],          // Y座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

このバージョンはCPoint2Dの点との作業用です（曲線の色は自動的に設定されます）。

CCurve*  CurveAdd(
  const CPoint2D  &points[],    // 点の座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

このバージョンはCurveFunction関数へのポインタとの作業用です（曲線の色は自動的に設定されます）。

CCurve*  CurveAdd(
  CurveFunction    function,      // 関数ポインタ
  const double    from,          // 引数の初期値
  const double    to,            // 引数の最終値
  const double    step,          // 引数による増分
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

 

下記はY座標で作業するためのバージョンです（曲線の色はユーザーによって設定されます）。

CCurve*  CurveAdd(
  const double    &y[],          // Y座標
  const uint      clr,          // 曲線の色
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

Y配列のインデックスがカーブのX座標として使用されます。

 

このバージョンではX及びY座標が使用されます（曲線の色はユーザーによって設定されます）。

CCurve*  CurveAdd(
  const double    &x[],          // X座標
  const double    &y[],          // Y座標
  const uint      clr,          // 曲線の色
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

このバージョンはCPoint2Dの点との作業用です（曲線の色はユーザーによって設定されます）。

CCurve*  CurveAdd(
  const CPoint2D  &points[],    // 点の座標
  const uint      clr,          // 曲線の色
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

このバージョンはCurveFunction関数へのポインタとの作業用です（曲線の色はユーザーによって設定されます）。

CCurve*  CurveAdd(
  CurveFunction    function,      // 関数ポインタ
  const double    from,          // 引数の初期値
  const double    to,            // 引数の最終値
  const double    step,          // 引数による増分
  const uint      clr,          // 曲線の色
  ENUM_CURVE_TYPE  type,          // 曲線の種類
  const string    name=NULL      // 曲線名
  )

パラメータ

&x[]

[in] X座標。

&y[]

[in] Y座標。

&points[]

[in] 点の座標。

function

[in] 関数ポインタ。

from

[in] 引数の初期値。

to

[in] 引数の最終値。

step

[in] 引数の増分。

type

[in] 曲線の種類。

name=NULL

[in] 曲線名。

clr

[in] 曲線の色。

戻り値

作成されたカーブへのポインタ。