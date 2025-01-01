- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
曲線を作成してチャートに追加します。
このバージョンではY座標が使用されます（曲線の色は自動的に設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
注
Y配列のインデックスがカーブのX座標として使用されます。
このバージョンではX及びY座標が使用されます（曲線の色は自動的に設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
このバージョンはCPoint2Dの点との作業用です（曲線の色は自動的に設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
このバージョンはCurveFunction関数へのポインタとの作業用です（曲線の色は自動的に設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
下記はY座標で作業するためのバージョンです（曲線の色はユーザーによって設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
注
Y配列のインデックスがカーブのX座標として使用されます。
このバージョンではX及びY座標が使用されます（曲線の色はユーザーによって設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
このバージョンはCPoint2Dの点との作業用です（曲線の色はユーザーによって設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
このバージョンはCurveFunction関数へのポインタとの作業用です（曲線の色はユーザーによって設定されます）。
|
CCurve* CurveAdd(
パラメータ
&x[]
[in] X座標。
&y[]
[in] Y座標。
&points[]
[in] 点の座標。
function
[in] 関数ポインタ。
from
[in] 引数の初期値。
to
[in] 引数の最終値。
step
[in] 引数の増分。
type
[in] 曲線の種類。
name=NULL
[in] 曲線名。
clr
[in] 曲線の色。
戻り値
作成されたカーブへのポインタ。