- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
Crée et ajoute une nouvelle courbe au graphique.
Cette version utilise la coordonnée Y (la couleur de la courbe est définie automatiquement)
CCurve* CurveAdd(
Note
Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.
Cette version utilise les coordonnées X et Y (la couleur de la courbe est définie automatiquement)
CCurve* CurveAdd(
La version pour travailler avec des points CPoint2D (la couleur de la courbe est définie automatiquement)
CCurve* CurveAdd(
Version utilisant un pointeur vers la fonction CurveFunction (la couleur de la courbe est définie automatiquement)
CCurve* CurveAdd(
Version utilisant la coordonnée Y (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)
CCurve* CurveAdd(
Note
Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.
Cette utilise les coordonnées X et Y (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)
CCurve* CurveAdd(
Version utilisant des points CPoint2D (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)
CCurve* CurveAdd(
Version utilisant un pointeur sur la fonction CurveFunction (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)
CCurve* CurveAdd(
Paramètres
&x[]
[in] Coordonnée X.
&y[]
[in] Coordonnée Y.
&points[]
[in] Coordonnées des points.
function
[in] Pointeur vers la fonction.
from
[in] Valeur initiale de l'argument.
to
[in] Valeur finale de l'argument.
step
[in] Incrément de l'argument.
type
[in] Type de courbe.
name=NULL
[in] Nom de la courbe.
clr
[in] Couleur de la courbe.
Valeur de Retour
Un pointeur vers la courbe créée.