Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCGraphicCurveAdd 

CurveAdd

Crée et ajoute une nouvelle courbe au graphique.

Cette version utilise la coordonnée Y (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // coordonnée Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

Note

Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.  

Cette version utilise les coordonnées X et Y (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // coordonnées X
   const double     &y[],          // coordonnée Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

La version pour travailler avec des points CPoint2D (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordonnées des points
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

Version utilisant un pointeur vers la fonction CurveFunction (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // pointeur vers la fonction
   const double     from,          // valeur initiale de l'argument
   const double     to,            // valeur de fin de l'argument
   const double     step,          // incrément de l'argument
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

 

Version utilisant la coordonnée Y (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // coordonnée Y
   const uint       clr,           // couleur de la courbe
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

Note

Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.

 

Cette utilise les coordonnées X et Y (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // coordonnées X
   const double     &y[],          // coordonnée Y
   const uint       clr,           // couleur de la courbe
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

Version utilisant des points CPoint2D (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordonnées des points
   const uint       clr,           // couleur de la courbe
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

Version utilisant un pointeur sur la fonction CurveFunction (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // pointeur vers la fonction
   const double     from,          // valeur initiale de l'argument
   const double     to,            // valeur de fin de l'argument
   const double     step,          // incrément de l'argument
   const uint       clr,           // couleur de la courbe
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // type de la courbe
   const string     name=NULL      // nom de la courbe
   )

Paramètres

&x[]

[in] Coordonnée X.

&y[]

[in] Coordonnée Y.

&points[]

[in] Coordonnées des points.

function

[in] Pointeur vers la fonction.

from

[in] Valeur initiale de l'argument.

to

[in] Valeur finale de l'argument.

step

[in] Incrément de l'argument.

type

[in] Type de courbe.

name=NULL

[in] Nom de la courbe.

clr

[in] Couleur de la courbe.

Valeur de Retour

Un pointeur vers la courbe créée.