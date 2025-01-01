CurveAdd

Crée et ajoute une nouvelle courbe au graphique.

Cette version utilise la coordonnée Y (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Note

Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.

Cette version utilise les coordonnées X et Y (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

La version pour travailler avec des points CPoint2D (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Version utilisant un pointeur vers la fonction CurveFunction (la couleur de la courbe est définie automatiquement)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Version utilisant la coordonnée Y (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve* CurveAdd(

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Cette utilise les coordonnées X et Y (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve* CurveAdd(

const double &x[],

const double &y[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Version utilisant des points CPoint2D (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve* CurveAdd(

const CPoint2D &points[],

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Version utilisant un pointeur sur la fonction CurveFunction (la couleur de la courbe est définie par l'utilisateur)

CCurve* CurveAdd(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

const uint clr,

ENUM_CURVE_TYPE type,

const string name=NULL

)

Paramètres

&x[]

[in] Coordonnée X.

&y[]

[in] Coordonnée Y.

&points[]

[in] Coordonnées des points.

function

[in] Pointeur vers la fonction.

from

[in] Valeur initiale de l'argument.

to

[in] Valeur finale de l'argument.

step

[in] Incrément de l'argument.

type

[in] Type de courbe.

name=NULL

[in] Nom de la courbe.

clr

[in] Couleur de la courbe.

Valeur de Retour

Un pointeur vers la courbe créée.