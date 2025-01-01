- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CurveAdd
Creare ed aggiunge una nuova curva al chart.
Questa versione utilizza la coordinata Y (un colore curva è impostato automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
Nota
Indici di array Y sono utilizzati come coordinate X per la curva.
Questa versione utilizza le coordinate X ed Y (un colore curva è impostato automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
La versione per lavorare con i punti CPoint2D (il colore della curva viene impostato automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
La versione per lavorare con il puntatore alla funzione CurveFunction (il colore della curva viene impostato automaticamente)
|
CCurve* CurveAdd(
Versione per lavorare con la coordinata Y (un colore curva è impostato dall' utente)
|
CCurve* CurveAdd(
Nota
Indici di array Y sono utilizzati come coordinate X per la curva.
Questa versione utilizza le coordinate X ed Y (il colore curva è impostato dall'utente)
|
CCurve* CurveAdd(
La versione per lavorare con puntini CPoint2D (il colore della curva è impostato dall'utente)
|
CCurve* CurveAdd(
Versione per lavorare con il puntatore alla funzione CurveFunction (il colore della curva è impostato dall'utente)
|
CCurve* CurveAdd(
Parametri
&x[]
[in] Coordinate X.
&y[]
[in] Coordinate Y.
&points[]
[in] Coordinate per punti.
function
[in] Puntatore alla funzione.
from
[in] Valore iniziale dell'argomento.
to
[in] Valore finale dell'argomento.
step
[in] Incremento per argomento.
type
[in] Tipo di curva.
name=NULL
[in] Nome curva.
clr
[in] Colore curva.
Valore di ritorno
Puntatore alla curva creata.