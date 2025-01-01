DocumentazioneSezioni
Creare ed aggiunge una nuova curva al chart.

Questa versione utilizza la coordinata Y (un colore curva è impostato automaticamente)

CCurve* CurveAdd(
   const double     &y[],          // Coordinate Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

Nota

Indici di array Y sono utilizzati come coordinate X per la curva.  

Questa versione utilizza le coordinate X ed Y (un colore curva è impostato automaticamente)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // Coordinate X
   const double     &y[],          // Coordinate Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

La versione per lavorare con i punti CPoint2D (il colore della curva viene impostato automaticamente)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordinate punto
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

La versione per lavorare con il puntatore alla funzione CurveFunction (il colore della curva viene impostato automaticamente)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // puntatore alla funzione
   const double     from,          // valore iniziale dell'argomento
   const double     to,            // valore finale dell'argomento
   const double     step,          // incremento per argomento
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

 

Versione per lavorare con la coordinata Y (un colore curva è impostato dall' utente)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &y[],          // Coordinate Y
   const uint       clr,           // colore curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

Nota

Indici di array Y sono utilizzati come coordinate X per la curva.

 

Questa versione utilizza le coordinate X ed Y (il colore curva è impostato dall'utente)

CCurve*  CurveAdd(
   const double     &x[],          // Coordinate X
   const double     &y[],          // Coordinate Y
   const uint       clr,           // colore curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

La versione per lavorare con puntini CPoint2D (il colore della curva è impostato dall'utente)

CCurve*  CurveAdd(
   const CPoint2D   &points[],     // coordinate punto
   const uint       clr,           // colore curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

Versione per lavorare con il puntatore alla funzione CurveFunction (il colore della curva è impostato dall'utente)

CCurve*  CurveAdd(
   CurveFunction    function,      // puntatore alla funzione
   const double     from,          // valore iniziale dell'argomento
   const double     to,            // valore finale dell'argomento
   const double     step,          // incremento per argomento
   const uint       clr,           // colore curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type,          // tipo di curva
   const string     name=NULL      // nome della curva
   )

Parametri

&x[]

[in] Coordinate X.

&y[]

[in] Coordinate Y.

&points[]

[in] Coordinate per punti.

function

[in] Puntatore alla funzione.

from

[in] Valore iniziale dell'argomento.

to

[in] Valore finale dell'argomento.

step

[in] Incremento per argomento.

type

[in] Tipo di curva.

name=NULL

[in] Nome curva.

clr

[in] Colore curva.

Valore di ritorno

Puntatore alla curva creata.