CWndContainer
CWndContainer は標準ライブラリの（依存コントロールを含む）複雑なコントロールのクラスです。
説明
CWndContainer クラスは複雑なコントロールの基本メソッドを実装します。
宣言
|
class CWndContainer : public CWnd
タイトル
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
継承階層
CWndContainer
直接子孫
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
クラスメソッド
|
Destroy
|
|
全てのコンテナコントロールを破壊します。
|
チャートイベントハンドラ
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE イベントハンドラ
|
コンテナへのアクセス
|
|
コンテナのコントロール数を取得します。
|
コントロールをインデックスで取得します。
|
コントロールを識別子で取得します。
|
追加と削除
|
|
コンテナにコントロールを追加します。
|
コンテナからコントロールを削除します。
|
ジオメトリ
|
|
コンテナの全てのコントロールに新しい座標を設定します。
|
コンテナの全てのコントロール座標の相対的なシフトを行います。
|
識別
|
|
コンテナの全てのコントロールに識別子を設定します。
|
State
|
|
コンテナの全てのコントロールを有効にします。
|
コンテナの全てのコントロールを無効にします。
|
コンテナの全てのコントロールを表示します。
|
コンテナの全てのコントロールを非表示にします。
|
マウス操作
|
|
マウスのフォーカスをなくします。
|
ファイル操作
|
|
コンテナ情報をファイルに保存します。
|
コンテナ情報をファイルから読み込みます。
|
内部イベントハンドラ
|
|
「Resize」イベントハンドラ
|
「Activate」イベントハンドラ
|
「Deactivate」イベントハンドラ
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CWnd
