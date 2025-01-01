ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndContainer 

CWndContainer

CWndContainer は標準ライブラリの（依存コントロールを含む）複雑なコントロールのクラスです。

説明

CWndContainer クラスは複雑なコントロールの基本メソッドを実装します。

宣言

  class CWndContainer : public CWnd

タイトル

  #include <Controls\WndContainer.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

直接子孫

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

クラスメソッド

Destroy

 

Destroy

全てのコンテナコントロールを破壊します。

チャートイベントハンドラ

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

OnMouseEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE イベントハンドラ

コンテナへのアクセス

 

ControlsTotal

コンテナのコントロール数を取得します。

Control

コントロールをインデックスで取得します。

ControlFind

コントロールを識別子で取得します。

追加と削除

 

Add

コンテナにコントロールを追加します。

Delete

コンテナからコントロールを削除します。

ジオメトリ

 

Move

コンテナの全てのコントロールに新しい座標を設定します。

Shift

コンテナの全てのコントロール座標の相対的なシフトを行います。

識別

 

Id

コンテナの全てのコントロールに識別子を設定します。

State

 

Enable

コンテナの全てのコントロールを有効にします。

Disable

コンテナの全てのコントロールを無効にします。

Show

コンテナの全てのコントロールを表示します。

Hide

コンテナの全てのコントロールを非表示にします。

マウス操作

 

MouseFocusKill

マウスのフォーカスをなくします。

ファイル操作

 

Save

コンテナ情報をファイルに保存します。

Load

コンテナ情報をファイルから読み込みます。

内部イベントハンドラ

 

OnResize

「Resize」イベントハンドラ

OnActivate

「Activate」イベントハンドラ

OnDeactivate

「Deactivate」イベントハンドラ

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CWnd

Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

 