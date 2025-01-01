- Destroy
CWndContainer
CWndContainer è una classe base per il controllo complesso (contenente i controlli dipendenti) della libreria Standard.
Descrizione
La Classe CWndContainer implementa metodi di base del controllo complesso.
Dichiarazione
|
class CWndContainer : public CWnd
Titolo
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CWndContainer
Discendenti diretti
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
Metodi della Classe
|
Destroy
|
|
Distrugge tutti i controlli del contenitore
|
Event handlers chart
|
|
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
L'event handler CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Accesso al contenitore
|
|
Ottiene il numero di controlli nel contenitore
|
Ottiene il controllo per indice
|
Ottiene il controllo per ID
|
Aggiungi/Elimina
|
|
Aggiunge il controllo al contenitore
|
Elimina il controllo dal contenitore
|
Geometry
|
|
Imposta nuove coordinate per tutti i controlli del contenitore
|
Esegue lo spostamento relativo delle coordinate per tutti i controlli del contenitore
|
Identification
|
|
Imposta l'ID per tutti i controlli del contenitore
|
State
|
|
Attiva tutti i controlli del contenitore
|
Disattiva tutti i controlli del contenitore
|
Mostra tutti i controlli del contenitore
|
Nasconde tutti i controlli del contenitore
|
Operazioni del mouse
|
|
Elimina il focus del mouse
|
Operazioni sui file
|
|
Salva le informazioni contenitore in un file
|
Carica le informazioni del contenitore da file
|
Event handler interni
|
|
Event handler "Ridimensiona"
|
Event handler "Attiva"
|
Event handler "Disattiva"
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CWnd
Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop