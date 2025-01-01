DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndContainer 

CWndContainer

CWndContainer è una classe base per il controllo complesso (contenente i controlli dipendenti) della libreria Standard.

Descrizione

La Classe CWndContainer implementa metodi di base del controllo complesso.

Dichiarazione

   class CWndContainer : public CWnd

Titolo

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

Discendenti diretti

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Metodi della Classe

Destroy

 

Destroy

Distrugge tutti i controlli del contenitore

Event handlers chart

 

OnEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

OnMouseEvent

L'event handler CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Accesso al contenitore

 

ControlsTotal

Ottiene il numero di controlli nel contenitore

Control

Ottiene il controllo per indice

ControlFind

Ottiene il controllo per ID

Aggiungi/Elimina

 

Add

Aggiunge il controllo al contenitore

Delete

Elimina il controllo dal contenitore

Geometry

 

Move

Imposta nuove coordinate per tutti i controlli del contenitore

Shift

Esegue lo spostamento relativo delle coordinate per tutti i controlli del contenitore

Identification

 

Id

Imposta l'ID per tutti i controlli del contenitore

State

 

Enable

Attiva tutti i controlli del contenitore

Disable

Disattiva tutti i controlli del contenitore

Show

Mostra tutti i controlli del contenitore

Hide

Nasconde tutti i controlli del contenitore

Operazioni del mouse

 

MouseFocusKill

Elimina il focus del mouse

Operazioni sui file

 

Save

Salva le informazioni contenitore in un file

Load

Carica le informazioni del contenitore da file

Event handler interni

 

OnResize

Event handler "Ridimensiona"

OnActivate

Event handler "Attiva"

OnDeactivate

Event handler "Disattiva"

 