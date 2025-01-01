文档部分
CWndContainer

CWndContainer 是标准库中复合控件的基准类。

描述

CWndContainer 类实现复合控件的基本方法。

声明

   class CWndContainer : public CWnd

标称库文件

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

直接分支

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

类方法

销毁

 

销毁

销毁所有控件容器

图表事件处理器

 

OnEvent

所有图表事件的句柄

OnMouseEvent

响应 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 的事件处理器

访问容器

 

ControlsTotal

获取容器中控件的数量

Control

获取索引处的控件

ControlFind

根据 ID 获取控件

添加/删除

 

添加

添加控件至容器

删除

从容器中删除控件

几何

 

Move

设置容器中所有控件新坐标。

平移

执行容器中所有控件坐标的相对平移

标识

 

Id

设置容器中所有控件 ID

状态

 

Enable

启用容器中所有控件

Disable

禁用容器中所有控件

Show

显示容器中所有控件

Hide

隐藏容器中所有控件

鼠标操作

 

MouseFocusKill

清除鼠标焦点

文件操作

 

Save

保存容器信息至文件

Load

从文件加载容器信息

内部事件处理器

 

OnResize

"调整大小" 事件处理器

OnActivate

"激活" 事件处理器

OnDeactivate

"解除激活" 事件处理器

 