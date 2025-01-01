- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
CWndContainer
CWndContainer 是标准库中复合控件的基准类。
描述
CWndContainer 类实现复合控件的基本方法。
声明
|
class CWndContainer : public CWnd
标称库文件
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
继承体系
CWndContainer
直接分支
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
类方法
|
销毁
|
|
销毁所有控件容器
|
图表事件处理器
|
|
所有图表事件的句柄
|
响应 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 的事件处理器
|
访问容器
|
|
获取容器中控件的数量
|
获取索引处的控件
|
根据 ID 获取控件
|
添加/删除
|
|
添加控件至容器
|
从容器中删除控件
|
几何
|
|
设置容器中所有控件新坐标。
|
执行容器中所有控件坐标的相对平移
|
标识
|
|
设置容器中所有控件 ID
|
状态
|
|
启用容器中所有控件
|
禁用容器中所有控件
|
显示容器中所有控件
|
隐藏容器中所有控件
|
鼠标操作
|
|
清除鼠标焦点
|
文件操作
|
|
保存容器信息至文件
|
从文件加载容器信息
|
内部事件处理器
|
|
"调整大小" 事件处理器
|
"激活" 事件处理器
|
"解除激活" 事件处理器
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CWnd
Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop