CRadioButton

CRadioButton sınıfı, RadioButton (radyo düğmesi) karmaşık kontrolü için tasarlanmıştır.

Açıklama

CRadioButton sınıfının kendisi kullanılmaz, CRadioGroup bileşenlerinin oluşturulması için kullanılır.

Bildirim

   class CRadioButton : public CWndContainer

Başlık

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

Kontrolü oluşturur

Çizelge olay işleyicileri

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Özellikler

 

Metin

Kontrolle ilişkilendirilmiş metin etiketini alır/ayarlar

Color

Kontrolle ilişkilendirilmiş metin etiketinin rengini alır/ayarlar

Durum

 

State

Kontrolün durum değerini alır/ayarlar

Bağımlı kontroller

 

CreateButton

Düğme oluşturur

CreateLabel

Etiket oluşturur

Bağımlı kontroller için olay işleyicileri

 

OnClickButton

"ClickButton" sanal sanal olay işleyicisi

OnClickLabel

"ClickLabel" sanal olay işleyicisi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 