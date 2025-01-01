CRadioButton
CRadioButton sınıfı, RadioButton (radyo düğmesi) karmaşık kontrolü için tasarlanmıştır.
Açıklama
CRadioButton sınıfının kendisi kullanılmaz, CRadioGroup bileşenlerinin oluşturulması için kullanılır.
Bildirim
class CRadioButton : public CWndContainer
Başlık
#include <Controls\RadioButton.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CRadioButton
Sınıf Yöntemleri
Oluştur
|
Kontrolü oluşturur
|
Çizelge olay işleyicileri
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
Özellikler
|
Kontrolle ilişkilendirilmiş metin etiketini alır/ayarlar
|
Kontrolle ilişkilendirilmiş metin etiketinin rengini alır/ayarlar
|
Durum
|
Kontrolün durum değerini alır/ayarlar
|
Bağımlı kontroller
|
Düğme oluşturur
|
Etiket oluşturur
|
Bağımlı kontroller için olay işleyicileri
|
"ClickButton" sanal sanal olay işleyicisi
|
"ClickLabel" sanal olay işleyicisi
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Sınıftan türetilen yöntemler CWnd
Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer
