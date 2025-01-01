DocumentationSections
CWndContainer

La classe CWndContainer est une classe de base pour les contrôles complexes (contenant des contrôles inter-dépendants) de la Bilbiothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Description

La classe CWndContainer implémente les méthodes de base des contrôles complexes.

Déclaration

   class CWndContainer : public CWnd

Titre

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

Descendants directs

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Méthodes de Classe

Destruction

 

Destroy

Détruit tous les contrôles du conteneur

Gestionnaires d'évènements graphiques

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

OnMouseEvent

Le gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Accès au conteneur

 

ControlsTotal

Retourne le nombre total de contrôles dans le conteneur

Control

Retourne un contrôle par son index

ControlFind

Retourne un contrôle par son identifiant

Ajout/Suppression

 

Add

Ajoute un contrôle dans le conteneur

Delete

Supprime un contrôle du conteneur

Géometrie

 

Move

Définit les nouvelles coordonnées de tous les contrôles du conteneur.

Shift

Effectue le décalage relatif des coordonnées de tous les contrôles du conteneur.

Identification

 

Id

Définit l'identifiant de tous les contrôles du conteneur

Etat

 

Enable

Active tous les contrôles du conteneur

Disable

Désactive tous les contrôles du conteneur

Show

Affiche tous les contrôles du conteneur

Hide

Cache tous les contrôles du conteneur

HandlerOpérations de la souris

 

MouseFocusKill

Supprime le focus de la souris

Opérations avec des fichiers

 

Save

Sauvegarde les informations du conteneur dans un fichier

Load

Charge les informations du conteneur depuis un fichier

Gestionnaires d'évènements internes

 

OnResize

Gestionnaire d'évènement "Resize"

OnActivate

Gestionnaire d'évènement "Activate"

OnDeactivate

Gestionnaire d'évènement "Deactivate"

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CWnd

Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

 