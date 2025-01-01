- Destroy
CWndContainer
La classe CWndContainer est une classe de base pour les contrôles complexes (contenant des contrôles inter-dépendants) de la Bilbiothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
Description
La classe CWndContainer implémente les méthodes de base des contrôles complexes.
Déclaration
|
class CWndContainer : public CWnd
Titre
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CWndContainer
Descendants directs
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
Méthodes de Classe
|
Destruction
|
|
Détruit tous les contrôles du conteneur
|
Gestionnaires d'évènements graphiques
|
|
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
|
Le gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Accès au conteneur
|
|
Retourne le nombre total de contrôles dans le conteneur
|
Retourne un contrôle par son index
|
Retourne un contrôle par son identifiant
|
Ajout/Suppression
|
|
Ajoute un contrôle dans le conteneur
|
Supprime un contrôle du conteneur
|
Géometrie
|
|
Définit les nouvelles coordonnées de tous les contrôles du conteneur.
|
Effectue le décalage relatif des coordonnées de tous les contrôles du conteneur.
|
Identification
|
|
Définit l'identifiant de tous les contrôles du conteneur
|
Etat
|
|
Active tous les contrôles du conteneur
|
Désactive tous les contrôles du conteneur
|
Affiche tous les contrôles du conteneur
|
Cache tous les contrôles du conteneur
|
HandlerOpérations de la souris
|
|
Supprime le focus de la souris
|
Opérations avec des fichiers
|
|
Sauvegarde les informations du conteneur dans un fichier
|
Charge les informations du conteneur depuis un fichier
|
Gestionnaires d'évènements internes
|
|
Gestionnaire d'évènement "Resize"
|
Gestionnaire d'évènement "Activate"
|
Gestionnaire d'évènement "Deactivate"
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CWnd
