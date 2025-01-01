CWndContainer

La classe CWndContainer est une classe de base pour les contrôles complexes (contenant des contrôles inter-dépendants) de la Bilbiothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Description

La classe CWndContainer implémente les méthodes de base des contrôles complexes.

Déclaration

class CWndContainer : public CWnd

Titre

#include <Controls\WndContainer.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CWnd CWndContainer Descendants directs CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Méthodes de Classe

Destruction Destroy Détruit tous les contrôles du conteneur Gestionnaires d'évènements graphiques OnEvent Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques OnMouseEvent Le gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Accès au conteneur ControlsTotal Retourne le nombre total de contrôles dans le conteneur Control Retourne un contrôle par son index ControlFind Retourne un contrôle par son identifiant Ajout/Suppression Add Ajoute un contrôle dans le conteneur Delete Supprime un contrôle du conteneur Géometrie Move Définit les nouvelles coordonnées de tous les contrôles du conteneur. Shift Effectue le décalage relatif des coordonnées de tous les contrôles du conteneur. Identification Id Définit l'identifiant de tous les contrôles du conteneur Etat Enable Active tous les contrôles du conteneur Disable Désactive tous les contrôles du conteneur Show Affiche tous les contrôles du conteneur Hide Cache tous les contrôles du conteneur HandlerOpérations de la souris MouseFocusKill Supprime le focus de la souris Opérations avec des fichiers Save Sauvegarde les informations du conteneur dans un fichier Load Charge les informations du conteneur depuis un fichier Gestionnaires d'évènements internes OnResize Gestionnaire d'évènement "Resize" OnActivate Gestionnaire d'évènement "Activate" OnDeactivate Gestionnaire d'évènement "Deactivate"