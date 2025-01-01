OnDeactivate

Kontrolün "Deactivate" (pasif duruma geçme) olayı için sanal olay işleyicisi

virtual bool OnDeactivate()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.