MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndContainerOnDeactivate DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate OnDeactivate Kontrolün "Deactivate" (pasif duruma geçme) olayı için sanal olay işleyicisi virtual bool OnDeactivate() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar. OnActivate CLabel