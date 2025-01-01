ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndVisible 

Visible

可視性フラグを設定します。

virtual bool  Visible(
  const bool  flag      // フラグ
  ）

パラメータ

flag

[in]  新しいフラグ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false