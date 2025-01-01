DocumentazioneSezioni
Top (Metodo Get)

Ottiene la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro del controllo.

int  Top()

Valore di ritorno

Coordinata Y nell'angolo in alto a sinistra del controllo.

Top (Metodo Set)

Imposta la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro del controllo.

void  Top(
   const int  y      // y coordinate
   )

Parametri

y

[in] Nuova coordinata Y nell'angolo in alto a sinistra.

Valore di ritorno

Nessuno.