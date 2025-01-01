ドキュメントセクション
Top（Get メソッド）

コントロールの左上隅の Y 座標を取得します。

int  Top()

戻り値

コントロールの左上隅の Y 座標

Top（Set メソッド）

コントロールの左上隅の Y 座標を設定します。

void  Top(
  const int  y      // y 座標
  ）

パラメータ

y

[in]  左上の隅の新しい Y 座標

戻り値

なし