文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndTop 

Top (Get 方法)

获取控件左上角的 Y 坐标。

int  Top()

返回值

控件左上角的 Y 坐标

Top (Set 方法)

设置控件左上角的 Y 坐标。

void  Top(
   const int  y      // y 坐标
   )

参数

y

[输入]  新的 左上角 Y 坐标

返回值

无。