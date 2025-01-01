文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndOnMouseEvent 

OnMouseEvent

鼠标事件处理器  (对应 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 图表事件)。

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // x 坐标
   const int  y,         // y 坐标
   const int  flags      // 标志
   )

参数

x

[输入]  鼠标光标相对于图表左上角的 X 坐标。

y

[输入]  鼠标光标相对于图表左上角的 Y 坐标。

flags

[输入]  鼠标按钮状态标志。

返回值

true - 如果事件已经被处理, 否则 false。