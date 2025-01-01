ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndOnMouseEvent 

OnMouseEvent

マウスイベントハンドラ（CHARTEVENT_MOUSE_MOVE チャートイベント）

virtual bool  OnMouseEvent(
  const int  x,        // x 座標
  const int  y,        // y 座標
  const int  flags      // フラグ
  ）

パラメータ

x

[in] チャートの左上隅の位置に対するマウスカーソルの X 座標

y

[in]  チャートの左上隅の位置に対するマウスカーソルの X 座標.

flags

[in]  マウスボタン状態のフラグ

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false