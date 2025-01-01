DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndOnMouseEvent 

OnMouseEvent

Event handler  del mouse (l'evento chart CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // x coordinate
   const int  y,         // y coordinate
   const int  flags      // flags
   )

Parametri

x

[in] coordinata X del cursore del mouse rispetto all'angolo in alto a sinistra del grafico.

y

[in] coordinata Y del cursore del mouse rispetto all'angolo in alto a sinistra del grafico.

flags

[in] Flag degli stati dei bottoni del mouse.

Valore di ritorno

true - se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.