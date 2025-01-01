MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCScrollOnThumbDragEnd CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragEnd Kontrolün "ThumbDragEnd" (taşıma işleminin sonlanması) olayı için sanal olay işleyici. virtual bool OnThumbDragEnd() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not "ThumbDragEnd" olayı, kaydırma çubuğu kontrolünün (thumb button) taşınması bittiğinde oluşur. OnThumbDragProcess CalcPos