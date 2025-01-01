DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCScrollOnThumbDragEnd 

OnThumbDragEnd

Kontrolün "ThumbDragEnd" (taşıma işleminin sonlanması) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnThumbDragEnd()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

"ThumbDragEnd" olayı, kaydırma çubuğu kontrolünün (thumb button) taşınması bittiğinde oluşur.