MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCScrollOnThumbDragProcess
- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnThumbDragProcess
Kontrolün "ThumbDragProcess" (kaydırma çubuğunun taşınması) olayı için sanal olay işleyici.
|
virtual bool OnThumbDragProcess(
Parametreler
x
[in] Fare işaretçisinin mevcut X koordinatı.
y
[in] Fare işaretçisinin mevcut Y koordinatı.
Dönüş değeri
Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.
Not
"ThumbDragProcess" olayı, kaydırma çubuğu kontrolünün taşınması ile oluşur.