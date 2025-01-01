DokümantasyonBölümler
Kontrolün "ChangePos" (konum değişimi) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnChangePos()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar.