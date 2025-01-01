MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCScrollOnChangePos CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnChangePos Kontrolün "ChangePos" (konum değişimi) olayı için sanal olay işleyici. virtual bool OnChangePos() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar. OnHide OnThumbDragStart