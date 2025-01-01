- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
Çizelge olayı işleyicisi.
|
virtual bool OnEvent(
Parametreler
id
[in] Olay tanımlayıcısı.
lparam
[in] Referansla geçirilen long tipli olay parametresi.
dparam
[in] Referansla geçirilen double tipli olay parametresi.
sparam
[in] Referansla geçirilen string tipli olay parametresi.
Dönüş değeri
Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.