OnThumbDragStart

Kontrolün "ThumbDragStart" (çubuğun sürüklenmesinin başlaması) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool OnThumbDragStart()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

"ThumbDragStart" olayı, sürükleme işleminin başlangıcında oluşur.