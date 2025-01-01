Create
"Gann Izgarası" grafik nesnesini oluşturur.
bool Create(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).
name
[in] Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.
window
[in] Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).
time1
[in] Birinci tutturma noktasının zaman koordinatı.
price1
[in] Birinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.
time2
[in] İkinci tutturma noktasının zaman koordinatı.
ppb
[in] Çubuk başına düşen pip değeri.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.