Ellipse (Get Yöntemi)

"Elips" özelliğinin değerini alır.

bool  Ellipse() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Elips" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

Ellipse (Set Yöntemi)

"Elips" özelliğinin değeri için yeni bayrak ayarlar.

bool  Ellipse(
   bool  ellipse      // bayrak değeri
   )

Parametreler

ellipse

[in]  "Elips" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.