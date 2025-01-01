MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriFibonacci AraçlarıCChartObjectFiboArcEllipse CreateScaleEllipseSaveLoadType Ellipse (Get Yöntemi) "Elips" özelliğinin değerini alır. bool Ellipse() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan nesnenin "Elips" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar. Ellipse (Set Yöntemi) "Elips" özelliğinin değeri için yeni bayrak ayarlar. bool Ellipse( bool ellipse // bayrak değeri ) Parametreler ellipse [in] "Elips" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Scale Save