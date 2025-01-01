DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriKanal NesneleriCChartObjectPitchforkCreate 

Create

"Andrew Çatalı"" nesnesini oluşturur

bool  Create(
   long      chart_id,     // çizelge tanımlayıcısı
   string    name,         // nesne ismi
   long      window,       // çizelge penceresi
   datetime  time1,        // ilk tutturma noktasının zaman koordinatı
   double    price1,       // ilk tutturma noktasının fiyat koordinatı
   datetime  time2,        // ikinci tutturma noktasının zaman koordinatı
   double    price2,       // ikinci tutturma noktasının fiyat koordinatı
   datetime  time3,        // üçüncü tutturma noktasının zaman koordinatı
   double    price3        // üçüncü tutturma noktasının fiyat koordinatı     
   )

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).

name

[in]  Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.

window

[in]  Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).

time1

[in]  Birinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

price1

[in]  Birinci fiyat noktasının zaman koordinatı.

time2

[in]  İkinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

price2

[in]  İkinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.

time3

[in]  Üçüncü tutturma noktasının zaman koordinatı.

price3

[in]  Üçüncü tutturma noktasının fiyat koordinatı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.