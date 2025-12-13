Goldwave EA MT5

Живой сигнал (реальный счет)
EA ограничен — осталось 3 копии по 279 USD; после покупки напишите в личные сообщения.
Без чрезмерного грида, без опасного мартингейла, без усреднения убытков.

Информация о разработчике

Я являюсь разработчиком торговых роботов (EA) и индикаторов для MetaTrader (MT4/MT5) с более чем 16-летним реальным опытом торговли.


Данный EA в настоящее время предлагается по ранней ограниченной цене; дальнейшие изменения цены будут осуществляться в зависимости от этапов продаж и обслуживания, с предполагаемым увеличением примерно на USD 100 за этап, а целевой верхний предел цены на этот год составляет USD 899.


На протяжении многих лет практики на рынке я активно занимался как ручной торговлей, так и проектированием и разработкой автоматизированных торговых систем.
Вместо погони за краткосрочными всплесками, нагромождением параметров или переоптимизированными стратегиями я сосредоточен на создании логически стабильных систем с контролируемым риском, способных адаптироваться к различным рыночным условиям.

Обзор продукта
GoldWave — это автоматический торговый советник, специально разработанный для XAUUSD (золото) на MT4/MT5.

Он не предназначен для торговли каждый день.
Это профессиональная торговая логика, выработанная за длительное время и ориентированная на качество сделок, управление рисками и дисциплину исполнения.

В отличие от традиционных EA, основанных на фиксированных индикаторах или простых условиях, GoldWave делает акцент на следующем:

Является ли тренд реальным  
Подходит ли текущая риск-среда  
Стоит ли участвовать в текущем состоянии рынка  

Система торгует только тогда, когда рыночные условия благоприятны.
В неопределенных или высокорисковых периодах она терпеливо ожидает.

Распознавание и фильтрация тренда с использованием ИИ
GoldWave использует многомерную систему анализа рынка с поддержкой ИИ для улучшения точек входа и контроля просадки.

Вместо опоры на один индикатор система применяет многотаймфреймовый анализ (M15–H4), перекрестно проверяя структуру тренда и снижая шум и ложные пробои.

При оценке тренда учитываются:

Согласованность тренда на разных таймфреймах  
Определение состояния волатильности и рыночной среды  
Кластеризация импульса и оценка устойчивости тренда  

Цель проста:
участвовать только в трендовых движениях с более высокой вероятностью продолжения, а не в случайных краткосрочных колебаниях.

Динамическое управление риском, а не фиксированные правила
GoldWave не использует высокорисковые торговые методы:

Без мартингейла  
Без грид-трейдинга  
Без усреднения убытков  

Каждая сделка является независимым решением и всегда выполняется с четко определенным управлением рисками.

Система включает несколько уровней защиты, в том числе:

Динамическая корректировка стоп-лосса на основе волатильности  
Контроль просадки и ограничение риск-экспозиции  
Автоматическое снижение торговой активности в неблагоприятных условиях рынка  

Цель — не краткосрочная прибыль, а последовательное и контролируемое поведение риска в различных рыночных условиях.

Почему GoldWave не использует высокочастотную торговлю
Рынки движутся каждый день, но не каждый день стоит торговать.

GoldWave ставит качество рынка выше частоты сделок.

Когда структура тренда неясна, волатильность становится аномальной или макроэкономические риски значительно возрастают, система снижает активность или полностью выходит с рынка.
Такая дисциплинированная сдержанность является ключом к контролю просадок и долгосрочной стабильности.

О тестировании и реальных результатах
GoldWave использует фильтры новостей и динамическое управление рисками, поэтому традиционное «идеальное» тестирование невозможно.

Большинство тестов предполагают идеальное исполнение, статичные рыночные условия и отсутствие влияния новостей или ликвидности.
В реальной торговле, особенно во время новостей, это не соответствует действительности.

Переоптимизированные тесты могут выглядеть впечатляюще, но часто быстро теряют эффективность при изменении рыночных условий.

Поэтому я не рассматриваю сильно оптимизированные тесты как доказательство надежности.
Реальные долгосрочные результаты имеют гораздо большую ценность.

Рекомендуемый таймфрейм
Хотя GoldWave использует данные нескольких таймфреймов (M15–H4), на практике рекомендуется:

Запускать советник на графике 1 минуты (M1).

Это позволяет раньше обнаруживать изменения рынка и более точно реагировать на них.

Позиционирование системы
GoldWave — результат многолетних исследований и реального опыта торговли собственными средствами.
Он лучше всего подходит трейдерам, которые:

Ставят управление риском выше частоты торговли  
Готовы принимать периоды ожидания и просадки  
Предпочитают автоматические системы с понятной и объяснимой логикой  

Это не инструмент «гарантированной прибыли», а система, созданная для сохранения рациональности, дисциплины и долгосрочной стабильности на сложных рынках.

Философия проекта и прозрачность
Цель проекта проста:
создать торговый инструмент, стремящийся к доходности выше банковских процентов, не подвергая риску безопасность счета.

Нет обещаний быстрого удвоения капитала или мгновенного обогащения.
Только долгосрочный подход с акцентом на сохранение капитала и контроль рисков.

Отсутствие манипуляций с вводом, выводом средств и кривой капитала  
Отсутствие фальшивых тестов  
Отсутствие вводящих в заблуждение отчетов о доходности  

Только реальные отзывы, реальное поведение и реальные рыночные результаты.

Предупреждение о рисках
Торговля связана с риском. Ни одна автоматическая система не может гарантировать прибыль.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Пожалуйста, тщательно протестируйте систему на демо-счете и полностью разберитесь в ее логике и рисках перед использованием на реальном счете.


FAQ (Кратко)

  • GoldWave оптимизирован исключительно для XAUUSD (золото).

  • Полностью автоматическая торговля 24/5, без постоянного контроля.

  • Без Grid и Martingale — всегда только одна позиция.

  • Рекомендуемый минимальный депозит: $500.

  • Параметры риска можно настраивать; настройки по умолчанию рекомендуются новичкам.

  • GoldWave использует адаптивную логику с AI-поддержкой для фильтрации некачественных сделок.

  • Результаты тестирования могут отличаться от реальной торговли из-за данных в реальном времени.

  • Фиксированный стоп-лосс используется только как защитный механизм.

  • Обновления и поддержка бесплатны.


Отзывы 2
kazuto19851126
133
kazuto19851126 2025.12.20 11:29 
 

I recently started using Goldwave EA on MT5, and the results are absolutely phenomenal. After setting it up, I have already secured 3 consecutive wins on XAUUSD, just as the logic promised. Looking at the forward test data, the stats are incredible: Win Rate: A staggering 97.08% (133 out of 137 trades) Profit Factor: An impressive 10.52 Recovery Factor: Very high at 16.06 Max Drawdown: Well-controlled at only 8.08% by balance What I love most about this EA is its consistency. The average holding time is only around 2 hours, so I don't have to deal with the stress of long-term floating losses. The trades are sharp and the exit logic is very precise, which is evident from the tiny gross loss compared to the gross profit.

Shengzu Zhong
2254
Ответ разработчика Shengzu Zhong 2025.12.20 12:24
Thank you for your honest feedback.
Ответ на отзыв