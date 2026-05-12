Osloma Gold

3.53

OslomaGold теперь доступен в режиме Single EntryРеальный сигнал (Grid Mode) | Реальный сигнал (Single Entry Mode)

Купите сегодня всего за $199 (По этой цене осталось всего 9 копий) | Следующая цена: $399 | Для настройки ознакомьтесь с руководством по настройкам и входным параметрам.

Osloma Gold (OG) — это динамический советник, основанный на рыночной структуре и разработанный специально для золота (XAUUSD). Он сочетает структурированную логику входа, мультитаймфрейм-анализ рынка и интеллектуальное управление сделками на основе четырехуровневой сетки для определения ключевых зон входа и ценовых уровней. Система предназначена для входа на откатах во время фаз продолжения импульса, при этом сохраняя дисциплинированное управление корзиной сделок и риском. Советник использует максимальный уровень сетки 4 с заранее заданным максимальным жестким стоп-лоссом, применяемым к каждой корзине сетки, для контролируемого ограничения риска.


Функции

  • Пример (Модель A): Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $150
  • Каждая корзина сделок (оригинальная сделка + grid-входы) будет иметь максимальный риск $150 при лоте 0.01
  • Винрейт корзин выше, чем у Модели B, но в случае срабатывания стоп-лосса время восстановления обычно больше.
  • Модуль восстановления можно использовать для более быстрого восстановления. Но он увеличивает допустимую просадку.

  • Пример (Модель B): Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $100
  • Каждая корзина сделок (оригинальная сделка + grid-входы) будет иметь максимальный риск $100 при лоте 0.01
  • Винрейт корзин немного ниже, чем у Модели A, но время восстановления намного быстрее.
  • Просадка лучше контролируется, поскольку риск на корзину значительно снижен.


Функции

  • Структурированная 4-уровневая система сеточного восстановления
  • Многофреймовый анализ для определения зон входа
  • Интеллектуальное управление сделками на основе корзины
  • Гибкий расчет объема с моделями фиксированного лота и автоматического лота
  • Встроенная защита по максимальному убытку корзины
  • Максимальный используемый уровень сетки — 4, с заранее заданным максимальным стоп-лоссом корзины, применяемым к каждой сеточной последовательности
  • Без мартингейла и без системы экспоненциального увеличения лота


Требования

  • Инструмент: Gold / XAUUSD
  • Тип счета: рекомендуется хеджинговый счет, но по умолчанию это не является обязательным требованием
  • Модель риска: расчет объема на основе equity или фиксированный размер лота
  • Структура масштабирования: если фиксированный размер лота установлен на 0.01, максимальная структура входа для одного набора входов составляет 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01
  • Рекомендуемый начальный размер счета: $500 для стартового фиксированного лота 0.01, при этом максимальный убыток на корзину устанавливается в диапазоне от 100 до 150

Ценообразование на основе спроса

Текущая цена: $349

Чтобы защитить ранних покупателей и отразить рост принятия продукта, цена будет увеличиваться на $50 после каждых 10 покупок, пока не достигнет $999


Будущие обновления

Я постоянно работаю над улучшением своих торговых систем. Любые значимые улучшения или доработки, внесенные в этот продукт, будут предоставляться пользователям через будущие обновления.

Для новостей о продукте, обновлений и объявлений, пожалуйста, следите за публичным каналом Osloma Fx здесь, на MQL5. Я также создал публичную группу обсуждения для общих вопросов, связанных с продуктом, обновлениями и обсуждениями пользователей.


Ссылка на публичный канал: https://www.mql5.com/en/channels/osloma


Входные параметры

  • Magic Numbers: используются два magic number для идентификации двух наборов входных сигналов. Вы можете запускать один сигнал или оба сигнала одновременно.
  • Размер позиции: пользователи могут выбирать между фиксированным размером лота и настройкой Autolot на основе equity, в зависимости от предпочитаемой модели риска.
  • Резервные размеры лота: эти значения следует настраивать в соответствии с размером счета, кредитным плечом и индивидуальной толерантностью к риску, особенно когда рассчитанные размеры лота выходят за пределы ограничений брокера.
  • Контроль сессии: эти настройки позволяют пользователям определить время начала и окончания работы советника на основе серверного времени брокера.


Как связаться со мной

Если вы приобрели этот продукт и вам нужна срочная помощь, пожалуйста, оставьте комментарий на странице продукта или отправьте мне личное сообщение, чтобы я мог ответить в приоритетном порядке. Для всех остальных обсуждений, связанных с продуктом, его функциями или будущими обновлениями, вы можете использовать любой доступный канал, включая комментарии к продукту, публичную группу или обсуждение в канале.


Отказ от ответственности: Торговля продуктами с кредитным плечом связана со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Этот советник не обещает гарантированной прибыли или торговли без риска. Рыночные условия могут меняться, возможны убытки, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пожалуйста, используйте надлежащее управление рисками и торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить. 
Отзывы 19
linsklaus
164
linsklaus 2026.08.07 15:50 
 

Ich handle diesen EA nun ca. 2 Monate und ich denke es ist Zeit, eine Bewertung abzugeben. Ich habe auf meinem Konto einen Gewinn von 10 %. Ich wurde einmal mit 150 $ Verlust ausgestoppt. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist und hoffe, dass der EA seine Arbeit weiter so verrichtet. Das Konzept, ein Grittsystem mit einem Stopp zu verbinden gefällt mir sehr gut, es gibt mir auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Was ich auch interessant finde ist, dass ich den EA nicht nur auf verschiedene Risikostufen einstellen kann, sondern auch auf unterschiedliche Strategien . Der Entwickler war bei allen Fragen vor und nach dem Kauf sehr hilfsbereit!

Sebastián
62
Sebastián 2026.07.13 07:56 
 

While it's true that it hit a stop loss, it is recovering the loss very fast through very consistent trading. Stop loss is a part of trading, the key is that the system can recover it successfully. Another major benefit of the EA is an active and friendly developer. Please continue improving this EA, I think it still has a lot of potential to grow from here, thanks!

Yengkok
45
Yengkok 2026.06.18 14:58 
 

Its a solid bot with excellent entries. The risk is clearly defined and basket win rate is super high. The dev is also very supportive and created a special set for me with reduced risk on request and its performing really well and as intended. I am very happy with my purchase and god bless you my brother

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Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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MQL TOOLS SL
5 (4)
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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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Valentina Zhuchkova
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
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Andrii Soma
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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
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Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
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5 (3)
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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Фильтр:
Ahmed Taha
1444
Ahmed Taha 2026.08.08 23:13 
 

King of crap Don’t waste your money I don’t recommend

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 03:37
It is sad to see a negative review based solely on a price reduction for short promotions. The current price reduction offer is just for 24hours and the price will be back to normal after this. Performance wise, the EA is doing very well, specially after the last update and all my accounts are in good profit, including the live signals.
linsklaus
164
linsklaus 2026.08.07 15:50 
 

Ich handle diesen EA nun ca. 2 Monate und ich denke es ist Zeit, eine Bewertung abzugeben. Ich habe auf meinem Konto einen Gewinn von 10 %. Ich wurde einmal mit 150 $ Verlust ausgestoppt. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist und hoffe, dass der EA seine Arbeit weiter so verrichtet. Das Konzept, ein Grittsystem mit einem Stopp zu verbinden gefällt mir sehr gut, es gibt mir auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Was ich auch interessant finde ist, dass ich den EA nicht nur auf verschiedene Risikostufen einstellen kann, sondern auch auf unterschiedliche Strategien . Der Entwickler war bei allen Fragen vor und nach dem Kauf sehr hilfsbereit!

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.07 16:57
Vielen Dank, Bruder, für dieses ermutigende Feedback. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und noch viel mehr Erfolg für die Zukunft!
Simone Pozzi
529
Simone Pozzi 2026.07.16 02:02 
 

Just it two stop loss in one month. This is too much for me. Until this EA will use grid system, I will not use it anymore

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:32
Hello brother, I have updated the EA with WeekendGuard and NewYork Open filters and it is performing really well. I have also added options to remove the grid entirely with a SingleEntry mode. If you have any issue with the new version, I will be more than happy to help.
Sebastián
62
Sebastián 2026.07.13 07:56 
 

While it's true that it hit a stop loss, it is recovering the loss very fast through very consistent trading. Stop loss is a part of trading, the key is that the system can recover it successfully. Another major benefit of the EA is an active and friendly developer. Please continue improving this EA, I think it still has a lot of potential to grow from here, thanks!

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.07.13 09:24
Thank you very much for your feedback and encouragement. I truly appreciate your trust in the system. I will continue working to improve the EA and strengthen its performance. Your support means a lot to me. Thank you!
Massini28
230
Massini28 2026.06.27 09:36 
 

I am very disappointed in this developer. He keeps making rookie mistakes—issues that should have been ironed out before the product hit the market; the EA simply isn't market-ready. A few weeks ago, an update caused a massive stop-loss hit—his excuse was that the entry signal was "too sensitive." WTF. Then, another update later, the EA opened a trade right at the New York market open there wasn't even a filter for that again a massiv SL. This was the last time I’ll buy an EA based on backtests; from now on, I’m only buying EAs with a solid live signal showing good results over at least 3 to 6 months.

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:39
Hello, the EA took a stoploss and it's reflected on the live signal as well. UPDATE: The EA is performing very well after the last update. It already is out of the stoploss DD and crossed twice the initial investment in the last 3 months. I hope you will consider testing the new update.
Chun Hua Li
482
Chun Hua Li 2026.06.26 13:04 
 

"I have also suffered significant losses. Not only have all my profits from the past month been wiped out, but I am also down over $3,000 in principal."

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 03:10
I really feel sorry for the loss brother but loss is a part of trading. UPDATE: The live signal has already recovered its loss. I sincerely hope your account is also out of DD now.
EA--TESTER--REALMONEY
1479
EA--TESTER--REALMONEY 2026.06.24 13:59 
 

A Brutal SL hit today on all of my Accounts. 4700 USD loss. Stopped using this dangerous EA.

Edit after answer of the seller: When 2 SL hits will happen the Account is wiped out. Too dangerously this EA.

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:45
I understand that it has hit a stoploss today and it will also be reflected in the live signal. Historically, stoploss is usually rare and DD is usually covered in 12 to 15 days. But please avoid risking more than 15% of the capital, which can be set through the settings.
Unknown Trader
247
Unknown Trader 2026.06.24 13:57 
 

This EA is a losing EA with a 100:1 risk-to-reward ratio. You would need around 100 winning trades to recover a single losing basket. When an EA has such a poor risk-to-reward ratio, it needs extremely high accuracy, but this EA doesn't have that either. In fact, it hit a stop loss today, and that single loss wiped out two months' worth of profits. You can check the live signals and see that one loss erased about 70% of the profit made over the previous two months.

To anyone reading my review, I would recommend using EAs like Gold House or Gold Reaper instead. The losses I suffered from Osmola EA were recovered by Gold Reaper in just one day because it has a positive risk-to-reward ratio.

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 05:34
Hello brother, I understand that it has hit a stoploss today and it will also be reflected in the live signal. The basket risk is comparatively large because it is a Grid system with high win rate. Please try to understand the system and its edge before using it as it would be wrong to compare a grid system with a breakout EA. Different systems have different core logic and what matters at the end is the long term profitability.
Yengkok
45
Yengkok 2026.06.18 14:58 
 

Its a solid bot with excellent entries. The risk is clearly defined and basket win rate is super high. The dev is also very supportive and created a special set for me with reduced risk on request and its performing really well and as intended. I am very happy with my purchase and god bless you my brother

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.06.18 15:20
Thank you so much for this heartwarming feedback and the kind words. I am really happy to hear that the EA is performing well for you and that the reduced-risk set is working as intended. Your support truly means a lot, and I wish you great success ahead. God bless you too, brother :)
Amit-AX
741
Amit-AX 2026.06.17 16:45 
 

Excellent EA buy a friendly and supportive DEV! Welldone for coming up with EA that only opens small trades or grid with movement and precise entries. EA has nearly paid for itself now and look forward to the growth it will bring :) thank you!

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.06.17 17:14
Thank you so much for your wonderful feedback! I’m really happy to hear that the EA is performing well for you and that you are satisfied with the entries and risk-controlled grid approach. Your support means a lot and motivates me to keep improving the EA further. I sincerely look forward to seeing the growth it brings to your trading journey. Thank you once again :)
Chris Hanscher
286
Chris Hanscher 2026.05.27 18:07 
 

It’s still too early for a review, but since the EA has received a negative rating because of a stop-loss, I feel I must add my two cents. In a nutshell: the EA identifies trends across all timeframes, waits for a pullback on the shortest timeframe, and opens up to four further positions if the price moves in the opposite direction. Take-profit levels are reasonable. I recommend small lot sizes; many in the group have lot sizes that are far too large, in some cases 0.20 or more on a 7K account. I have a fixed lot size of 0.02 on a 5K account, so you can cope with a stop loss now and then.

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.27 18:48
Thank you, Chris, for the feedback. It really means a lot to me. I am constantly working to make Osloma Gold a better bot, and feedback like yours genuinely helps me continue working tirelessly to bring more improvements.
Omar Fellah
297
Omar Fellah 2026.05.27 00:53 
 

Testing with 0.01. In less than 10 days it already hit SL which is super huge compared to TP. In backtests it never hits SL, manipulation, manipulation....

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.08.09 07:59
Hello, this particular entry seemed to have been triggered only in few brokers/accounts due to price data differences, and the trade was also held overnight. The same trade was not triggered in the live signal account. Nevertheless, I understand your disappointment. Regarding manipulation, I can assure you that the backtest is 100% genuine without any manipulation or blocked dates or data. You can confirm this by using an AI data analysis tool. Please do not put blame without any evidence.
Vee
416
Vee 2026.05.21 20:27 
 

Have been using this for a couple of weeks and it is working nicely and made profit. Support also great and Uttam always trying to make the EA better. Thank you. Looking forward for a long term use with the EA :)

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 20:53
Thank you so much Vee for your kind review and support. I truly appreciate your trust, and I’ll keep working to improve the EA further over time. Wishing you continued success, and I’m looking forward to supporting you in the long term :)
Ryan Nathaniel Richa
152
Ryan Nathaniel Richa 2026.05.21 19:32 
 

Overall a really solid bot, takes precise entries with controlled risk. Which can be very rare in grid systems. Bought it this week and its been very profitable so far. Support is great, Author is very responsive and answers to my queries. Hoping to see more from Osloma Gold!

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 19:56
Hi Ryan, thank you so much for your kind and thoughtful review. I’m really happy to hear that Osloma Gold has been profitable for you so far and that you’re satisfied with the support. I truly appreciate the trust you have put in. I’ll continue working on improvements and future updates for Osloma Gold. Wishing you continued success with it.
Invest3IO
650
Invest3IO 2026.05.21 18:16 
 

Trading for two weeks now, not many trades but very accurate and profitable. I expect he’ll create a new version (or update this one) with more pairs. After all, he’s a nice and supportive developer, always ready to help and clear up any misunderstandings. Great bot and great developer!

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 18:24
Thank you so much brother for your thoughtful review and kind words. I’m very happy to hear that it has made some good trades for you. I’m continuously working to add extra signals and improve its performance. Really appreciate your support and wish you continued success with the EA.
Traderhub
356
Traderhub 2026.05.21 09:36 
 

I am very happy with my purchase so far. Uttam is a pleasure to deal with also, he is always very responsive and helpful. he seems committed to developing the EA as well. So far just profit from using the EA

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.21 10:20
Thank you so much brother for your kind words and for sharing your experience. I’m really happy to hear that the EA has been performing well for you so far. I truly appreciate your support, and I will continue working on improvements, updates, and support to make the EA even better over time. Wishing you continued success and profit with it 😊
Sergei Vasil Ev
1238
Sergei Vasil Ev 2026.05.20 20:20 
 

Great, promising advisor, I like everything so far!

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.20 21:03
Thank you Sergei 😊
Yaswanth Katakam
145
Yaswanth Katakam 2026.05.15 21:24 
 

First Day EA Review Started with a $100 deposit using 0.01 lot size, and the EA performed really well on the first day. The trades were managed smoothly, and the results were impressive for such a small account size. I’m happy with the performance so far, especially considering the low-risk lot setting. Of course, it’s only the first day, so I’ll continue monitoring consistency, drawdown, and long-term performance. But based on today’s results, the EA looks promising and handled the account very well. Overall first impression: very good performance with a small deposit and 0.01 lot.

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.15 23:06
Thank you Yashwanth for this feedback. I hope the trend continues. I would however strongly recommend a minimum deposit of $200 for a 0.01 setup. We can alternatively look into cent accounts if we want less risk exposure. Thank you once again :)
220072256
4881
220072256 2026.05.15 21:04 
 

I bought this EA yesterday.

I've already made my first profits today using the file set I received from the author.

This file set is the same as the one used for the live signal.

The author is extremely attentive and very helpful!!!

Uttam Kumar Nandeibam
938
Ответ разработчика Uttam Kumar Nandeibam 2026.05.15 23:07
Thank you for the positive feedback 👍
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