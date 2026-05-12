Osloma Gold
- Эксперты
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Uttam Kumar NandeibamComputer Engineer & full-time Trader since 2018.
Youtube Link: https://www.youtube.com/@OslomaFx
- Версия: 3.2
- Обновлено: 25 июля 2026
- Активации: 5
OslomaGold теперь доступен в режиме Single Entry | Реальный сигнал (Grid Mode) | Реальный сигнал (Single Entry Mode)
Купите сегодня всего за $199 (По этой цене осталось всего 9 копий) | Следующая цена: $399 | Для настройки ознакомьтесь с руководством по настройкам и входным параметрам.
Osloma Gold (OG) — это динамический советник, основанный на рыночной структуре и разработанный специально для золота (XAUUSD). Он сочетает структурированную логику входа, мультитаймфрейм-анализ рынка и интеллектуальное управление сделками на основе четырехуровневой сетки для определения ключевых зон входа и ценовых уровней. Система предназначена для входа на откатах во время фаз продолжения импульса, при этом сохраняя дисциплинированное управление корзиной сделок и риском. Советник использует максимальный уровень сетки 4 с заранее заданным максимальным жестким стоп-лоссом, применяемым к каждой корзине сетки, для контролируемого ограничения риска.
Функции
- Пример (Модель A): Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $150
- Каждая корзина сделок (оригинальная сделка + grid-входы) будет иметь максимальный риск $150 при лоте 0.01
- Винрейт корзин выше, чем у Модели B, но в случае срабатывания стоп-лосса время восстановления обычно больше.
- Модуль восстановления можно использовать для более быстрого восстановления. Но он увеличивает допустимую просадку.
- Пример (Модель B): Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $100
- Каждая корзина сделок (оригинальная сделка + grid-входы) будет иметь максимальный риск $100 при лоте 0.01
- Винрейт корзин немного ниже, чем у Модели A, но время восстановления намного быстрее.
- Просадка лучше контролируется, поскольку риск на корзину значительно снижен.
Функции
- Структурированная 4-уровневая система сеточного восстановления
- Многофреймовый анализ для определения зон входа
- Интеллектуальное управление сделками на основе корзины
- Гибкий расчет объема с моделями фиксированного лота и автоматического лота
- Встроенная защита по максимальному убытку корзины
- Максимальный используемый уровень сетки — 4, с заранее заданным максимальным стоп-лоссом корзины, применяемым к каждой сеточной последовательности
- Без мартингейла и без системы экспоненциального увеличения лота
Требования
- Инструмент: Gold / XAUUSD
- Тип счета: рекомендуется хеджинговый счет, но по умолчанию это не является обязательным требованием
- Модель риска: расчет объема на основе equity или фиксированный размер лота
- Структура масштабирования: если фиксированный размер лота установлен на 0.01, максимальная структура входа для одного набора входов составляет 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01
- Рекомендуемый начальный размер счета: $500 для стартового фиксированного лота 0.01, при этом максимальный убыток на корзину устанавливается в диапазоне от 100 до 150
Ценообразование на основе спроса
Текущая цена: $349
Чтобы защитить ранних покупателей и отразить рост принятия продукта, цена будет увеличиваться на $50 после каждых 10 покупок, пока не достигнет $999
Будущие обновления
Я постоянно работаю над улучшением своих торговых систем. Любые значимые улучшения или доработки, внесенные в этот продукт, будут предоставляться пользователям через будущие обновления.
Для новостей о продукте, обновлений и объявлений, пожалуйста, следите за публичным каналом Osloma Fx здесь, на MQL5. Я также создал публичную группу обсуждения для общих вопросов, связанных с продуктом, обновлениями и обсуждениями пользователей.
Ссылка на публичный канал: https://www.mql5.com/en/channels/osloma
Входные параметры
- Magic Numbers: используются два magic number для идентификации двух наборов входных сигналов. Вы можете запускать один сигнал или оба сигнала одновременно.
- Размер позиции: пользователи могут выбирать между фиксированным размером лота и настройкой Autolot на основе equity, в зависимости от предпочитаемой модели риска.
- Резервные размеры лота: эти значения следует настраивать в соответствии с размером счета, кредитным плечом и индивидуальной толерантностью к риску, особенно когда рассчитанные размеры лота выходят за пределы ограничений брокера.
- Контроль сессии: эти настройки позволяют пользователям определить время начала и окончания работы советника на основе серверного времени брокера.
Как связаться со мной
Если вы приобрели этот продукт и вам нужна срочная помощь, пожалуйста, оставьте комментарий на странице продукта или отправьте мне личное сообщение, чтобы я мог ответить в приоритетном порядке. Для всех остальных обсуждений, связанных с продуктом, его функциями или будущими обновлениями, вы можете использовать любой доступный канал, включая комментарии к продукту, публичную группу или обсуждение в канале.
Ich handle diesen EA nun ca. 2 Monate und ich denke es ist Zeit, eine Bewertung abzugeben. Ich habe auf meinem Konto einen Gewinn von 10 %. Ich wurde einmal mit 150 $ Verlust ausgestoppt. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist und hoffe, dass der EA seine Arbeit weiter so verrichtet. Das Konzept, ein Grittsystem mit einem Stopp zu verbinden gefällt mir sehr gut, es gibt mir auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Was ich auch interessant finde ist, dass ich den EA nicht nur auf verschiedene Risikostufen einstellen kann, sondern auch auf unterschiedliche Strategien . Der Entwickler war bei allen Fragen vor und nach dem Kauf sehr hilfsbereit!