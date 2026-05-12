Osloma Gold (OG) — это динамический советник, основанный на рыночной структуре и разработанный специально для золота (XAUUSD). Он сочетает структурированную логику входа, мультитаймфрейм-анализ рынка и интеллектуальное управление сделками на основе четырехуровневой сетки для определения ключевых зон входа и ценовых уровней. Система предназначена для входа на откатах во время фаз продолжения импульса, при этом сохраняя дисциплинированное управление корзиной сделок и риском. Советник использует максимальный уровень сетки 4 с заранее заданным максимальным жестким стоп-лоссом, применяемым к каждой корзине сетки, для контролируемого ограничения риска.



Функции

Пример (Модель A) : Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $150

: Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $150 Каждая корзина сделок (оригинальная сделка + grid-входы) будет иметь максимальный риск $150 при лоте 0.01

Винрейт корзин выше, чем у Модели B, но в случае срабатывания стоп-лосса время восстановления обычно больше.

Модуль восстановления можно использовать для более быстрого восстановления. Но он увеличивает допустимую просадку.

Пример (Модель B) : Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $100

: Капитал 1000 | FixLot 0.01 | Стоп-лосс корзины $100 Каждая корзина сделок (оригинальная сделка + grid-входы) будет иметь максимальный риск $100 при лоте 0.01

Винрейт корзин немного ниже, чем у Модели A, но время восстановления намного быстрее.

Просадка лучше контролируется, поскольку риск на корзину значительно снижен.





Функции

Структурированная 4-уровневая система сеточного восстановления

Многофреймовый анализ для определения зон входа

Интеллектуальное управление сделками на основе корзины

Гибкий расчет объема с моделями фиксированного лота и автоматического лота

Встроенная защита по максимальному убытку корзины

Максимальный используемый уровень сетки — 4, с заранее заданным максимальным стоп-лоссом корзины, применяемым к каждой сеточной последовательности

Без мартингейла и без системы экспоненциального увеличения лота



Требования



Инструмент: Gold / XAUUSD

Тип счета: рекомендуется хеджинговый счет, но по умолчанию это не является обязательным требованием

Модель риска: расчет объема на основе equity или фиксированный размер лота

Структура масштабирования: если фиксированный размер лота установлен на 0.01, максимальная структура входа для одного набора входов составляет 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01

Рекомендуемый начальный размер счета: $500 для стартового фиксированного лота 0.01, при этом максимальный убыток на корзину устанавливается в диапазоне от 100 до 150





Ценообразование на основе спроса

Текущая цена: $349 Чтобы защитить ранних покупателей и отразить рост принятия продукта, цена будет увеличиваться на $50 после каждых 10 покупок, пока не достигнет $999



Будущие обновления

Я постоянно работаю над улучшением своих торговых систем. Любые значимые улучшения или доработки, внесенные в этот продукт, будут предоставляться пользователям через будущие обновления.

Для новостей о продукте, обновлений и объявлений, пожалуйста, следите за публичным каналом Osloma Fx здесь, на MQL5. Я также создал публичную группу обсуждения для общих вопросов, связанных с продуктом, обновлениями и обсуждениями пользователей.





Ссылка на публичный канал: https://www.mql5.com/en/channels/osloma





Входные параметры

Magic Numbers: используются два magic number для идентификации двух наборов входных сигналов. Вы можете запускать один сигнал или оба сигнала одновременно.

Размер позиции: пользователи могут выбирать между фиксированным размером лота и настройкой Autolot на основе equity, в зависимости от предпочитаемой модели риска.

Резервные размеры лота: эти значения следует настраивать в соответствии с размером счета, кредитным плечом и индивидуальной толерантностью к риску, особенно когда рассчитанные размеры лота выходят за пределы ограничений брокера.

Контроль сессии: эти настройки позволяют пользователям определить время начала и окончания работы советника на основе серверного времени брокера.





Как связаться со мной

Если вы приобрели этот продукт и вам нужна срочная помощь, пожалуйста, оставьте комментарий на странице продукта или отправьте мне личное сообщение, чтобы я мог ответить в приоритетном порядке. Для всех остальных обсуждений, связанных с продуктом, его функциями или будущими обновлениями, вы можете использовать любой доступный канал, включая комментарии к продукту, публичную группу или обсуждение в канале.



