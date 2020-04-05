Aura Gold Pro Edition

Создан для доминирования на рынке золота.

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Специальная вводная цена:  всего 500 долларов для первых покупателей! Цена увеличивается на 100 долларов за каждые 10 проданных экземпляров. Окончательная цена: 2000 долларов. Максимальное количество мест: 1000.

Торговый сигнал в реальном времени 

Робофорекс  https://www.mql5.com/en/signals/2366593

FPMarkets  https://www.mql5.com/en/signals/2358523

Описание

Aura Gold PRO Edition — это хорошо продуманный и надежный торговый алгоритм для рынка золота. Мы создали систему, ориентированную на долгосрочную стабильность и защиту капитала, избегая неоправданных рисков. Сигналы в реальном времени демонстрируют отличные результаты и стабильный рост, подтверждая эффективность лежащей в основе логики. Одно из ключевых преимуществ системы — высокий коэффициент восстановления, позволяющий быстро и уверенно преодолевать обычные просадки и продолжать наращивать прибыль.

Ключевой принцип AURA GOLD PRO EDITION — абсолютный контроль риска. Каждая сделка всегда, при любых обстоятельствах, защищена стоп-лоссом. Мы категорически против токсичных методов управления капиталом, поэтому алгоритм не использует мартингейл, усреднение по сетке или арбитраж. Вы всегда заранее знаете свой максимальный риск. Торговля построена на здоровой математике со средним соотношением риска к прибыли 1:1, что обеспечивает надежное математическое ожидание в долгосрочной перспективе.

Благодаря строгому управлению рисками и постоянному использованию стоп-лоссов, советник идеально подходит для прохождения проверок и торговли с проп-фирмами. Система обладает крайне низкой чувствительностью к торговым условиям брокера, спредам и проскальзыванию. Вы можете комфортно и безопасно торговать даже с минимальным кредитным плечом 1:20, не беспокоясь о внезапных скачках маржинальной нагрузки. Мощность и стабильность советника основаны на четырех независимых стратегиях.

Стратегия 1:  Классический прорыв
Это проверенная временем логика, разработанная для извлечения выгоды из сильных направленных движений после пробития ключевых уровней поддержки и сопротивления. Она хорошо адаптируется к меняющимся рыночным условиям и фокусируется на высоковероятных возможностях прорыва с дисциплинированным управлением рисками для каждой сделки.

Стратегия 2:  Динамика развития лондонской открытой лиги
Этот алгоритм анализирует формирование ценового диапазона золота в первые часы торгов и стремится использовать сильный импульс, возникший во время открытия лондонской сессии. Стратегия эффективно использует естественное увеличение волатильности и ликвидности по мере выхода европейских участников на рынок золота.

Стратегия 3:  Захват удара
Среднесрочный подход, направленный на выявление и реализацию наиболее значительных колебаний цен. Торговые возможности здесь появляются реже, но система отдает приоритет только наиболее качественным сетапам с высокой вероятностью успеха, тщательно отфильтровывая рыночный шум для выявления крупных трендов.

Стратегия 4:  Скальпер, основанный на анализе ценового движения

Это внутридневная стратегия, использующая краткосрочные колебания цен и рыночный импульс. Она фокусируется на быстрых и точных входах и выходах для систематического получения небольших, но стабильных ценовых движений, при этом обеспечивая строжайший контроль рисков благодаря обязательному стоп-лоссу.

Информация:

  • Рабочие торговые пары: XAUUSD, золото 
  • Временной интервал: H1
  • Минимальный депозит: 500 долларов США (1000 долларов США и более для безопасной торговли)
  • Минимальное кредитное плечо 1:20 
  • Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать ECN-брокера.
  • Если вы хотите использовать советника с низким уровнем риска, ваш минимальный депозит должен составлять около 2000 долларов, а параметр риска в настройках не должен превышать 0,5% на стратегию.

Основные характеристики

  • 4 независимые встроенные стратегии
  • Гибкое управление рисками
  • Торговля по сетке запрещена
  • Без мартингала
  • Без усреднения
  • Строгая защита от убытков и фиксации прибыли.
  • Подготовлен для работы с проп фирмами.
  • Соотношение риска и вознаграждения 1:1 

Пожалуйста, прочтите перед покупкой:

  • Этот советник основан на реальной торговой стратегии, в которой стоп-лосс является неотъемлемой частью управления рисками. Поэтому не каждый месяц обязательно будет прибыльным. Рынки проходят через фазы волатильности и неблагоприятные условия, и даже сильные стратегии могут испытывать временные просадки.
  • Оценивать эффективность работы следует в течение 6 месяцев или более, а не только за несколько отдельных дней или недель.
  • Обратите внимание, что если вы ожидаете прямой восходящей линии роста, этот советник вам не подходит. Кривая доходности акций будет естественным образом колебаться, поскольку это не сеточная или мартингальная система. Пожалуйста, имейте это в виду. 
  • Если вы ищете «идеальный инструмент для тестирования», систему, которая обеспечивает идеально плавную кривую доходности, или просто красивый бэктест без срабатывания стоп-лосса, то этот советник, вероятно, вам не подойдёт.
  • Эта система придерживается прозрачного и реалистичного подхода к торговле. Единственный действенный способ оценить ее эффективность — это реальные результаты торговли и сигналы в режиме реального времени, отражающие фактические рыночные условия.

  • EA совместим с большинством торговых площадок проп-фирм   . Однако, поскольку у каждой проп-фирмы свои торговые правила и условия, гарантировать совместимость со всеми фирмами невозможно. Для определения оптимальной конфигурации для конкретной проп-фирмы может потребоваться тестирование.


Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Пожалуйста, используйте надлежащие методы управления рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.


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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.83 (48)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
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Stanislav Tomilov
Эксперты
Neurox AI — будущее торговли золотом на основе многомодульного нейронного интеллекта. После почти двух лет активного ажиотажа вокруг ИИ стало ясно одно: простые генеративные модели, такие как ChatGPT и подобные системы, не работают как настоящие торговые движки. Они могут объяснять, писать текст, генерировать идеи или помогать в анализе, но по-прежнему являются в основном помощниками, а не профессиональными торговыми алгоритмами сами по себе. В 2026 году наиболее многообещающие результаты в алго
One Gold MT5
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Эксперты
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Oracle MT5
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Эксперты
Oracle: Будущее торговли Oracle Trading Expert для Meta Trader создан для обеспечения надежной производительности на рынках GBPUSD и золота, опираясь на новейшие методы программирования и инструменты машинного обучения. Благодаря собственным алгоритмам и интегрированной нейронной сети Oracle эффективно анализирует данные, помогая пользователям принимать обоснованные торговые решения. Дизайн Oracle также подчеркивает стабильность: его стратегии созданы так, чтобы избегать чрезмерной оптимизации,
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Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (5)
Эксперты
Aura Superstar    — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли    валютами во время ролловера .  Он основан на кластерном анализе машинного обучения и генетических    алгоритмах скальпинга. Первый мультивалютный скальпер, использующий механизм глубокого машинного обучения, многоуровневый персептрон и адаптивный нейро-фильтр в сочетании с классическими индикаторами. Эксперт показывает стабильные результаты с 2003 года. Не использует опасные методы управления капиталом, не
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.8 (10)
Эксперты
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
Aura Black Edition
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Эксперты
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Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
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