Aura Gold Pro Edition
- Эксперты
-
Stanislav TomilovMyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
- Версия: 1.2
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 15
Создан для доминирования на рынке золота.
Официальная информация
Специальная вводная цена: всего 500 долларов для первых покупателей! Цена увеличивается на 100 долларов за каждые 10 проданных экземпляров. Окончательная цена: 2000 долларов. Максимальное количество мест: 1000.
Торговый сигнал в реальном времени
Робофорекс https://www.mql5.com/en/signals/2366593
FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523
Описание
Это внутридневная стратегия, использующая краткосрочные колебания цен и рыночный импульс. Она фокусируется на быстрых и точных входах и выходах для систематического получения небольших, но стабильных ценовых движений, при этом обеспечивая строжайший контроль рисков благодаря обязательному стоп-лоссу.
Информация:
- Рабочие торговые пары: XAUUSD, золото
- Временной интервал: H1
- Минимальный депозит: 500 долларов США (1000 долларов США и более для безопасной торговли)
- Минимальное кредитное плечо 1:20
- Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать ECN-брокера.
- Если вы хотите использовать советника с низким уровнем риска, ваш минимальный депозит должен составлять около 2000 долларов, а параметр риска в настройках не должен превышать 0,5% на стратегию.
Основные характеристики
- 4 независимые встроенные стратегии
- Гибкое управление рисками
- Торговля по сетке запрещена
- Без мартингала
- Без усреднения
- Строгая защита от убытков и фиксации прибыли.
- Подготовлен для работы с проп фирмами.
- Соотношение риска и вознаграждения 1:1
Пожалуйста, прочтите перед покупкой:
- Этот советник основан на реальной торговой стратегии, в которой стоп-лосс является неотъемлемой частью управления рисками. Поэтому не каждый месяц обязательно будет прибыльным. Рынки проходят через фазы волатильности и неблагоприятные условия, и даже сильные стратегии могут испытывать временные просадки.
- Оценивать эффективность работы следует в течение 6 месяцев или более, а не только за несколько отдельных дней или недель.
- Обратите внимание, что если вы ожидаете прямой восходящей линии роста, этот советник вам не подходит. Кривая доходности акций будет естественным образом колебаться, поскольку это не сеточная или мартингальная система. Пожалуйста, имейте это в виду.
- Если вы ищете «идеальный инструмент для тестирования», систему, которая обеспечивает идеально плавную кривую доходности, или просто красивый бэктест без срабатывания стоп-лосса, то этот советник, вероятно, вам не подойдёт.
- Эта система придерживается прозрачного и реалистичного подхода к торговле. Единственный действенный способ оценить ее эффективность — это реальные результаты торговли и сигналы в режиме реального времени, отражающие фактические рыночные условия.
-
EA совместим с большинством торговых площадок проп-фирм . Однако, поскольку у каждой проп-фирмы свои торговые правила и условия, гарантировать совместимость со всеми фирмами невозможно. Для определения оптимальной конфигурации для конкретной проп-фирмы может потребоваться тестирование.
Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Пожалуйста, используйте надлежащие методы управления рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.