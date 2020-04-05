Создан для доминирования на рынке золота.

Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Специальная вводная цена: всего 500 долларов для первых покупателей! Цена увеличивается на 100 долларов за каждые 10 проданных экземпляров. Окончательная цена: 2000 долларов. Максимальное количество мест: 1000.

Торговый сигнал в реальном времени Робофорекс https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523

Описание

Aura Gold PRO Edition — это хорошо продуманный и надежный торговый алгоритм для рынка золота. Мы создали систему, ориентированную на долгосрочную стабильность и защиту капитала, избегая неоправданных рисков. Сигналы в реальном времени демонстрируют отличные результаты и стабильный рост, подтверждая эффективность лежащей в основе логики. Одно из ключевых преимуществ системы — высокий коэффициент восстановления, позволяющий быстро и уверенно преодолевать обычные просадки и продолжать наращивать прибыль.





Ключевой принцип AURA GOLD PRO EDITION — абсолютный контроль риска. Каждая сделка всегда, при любых обстоятельствах, защищена стоп-лоссом. Мы категорически против токсичных методов управления капиталом, поэтому алгоритм не использует мартингейл, усреднение по сетке или арбитраж. Вы всегда заранее знаете свой максимальный риск. Торговля построена на здоровой математике со средним соотношением риска к прибыли 1:1, что обеспечивает надежное математическое ожидание в долгосрочной перспективе.





Благодаря строгому управлению рисками и постоянному использованию стоп-лоссов, советник идеально подходит для прохождения проверок и торговли с проп-фирмами. Система обладает крайне низкой чувствительностью к торговым условиям брокера, спредам и проскальзыванию. Вы можете комфортно и безопасно торговать даже с минимальным кредитным плечом 1:20, не беспокоясь о внезапных скачках маржинальной нагрузки. Мощность и стабильность советника основаны на четырех независимых стратегиях.





Стратегия 1: Классический прорыв

Это проверенная временем логика, разработанная для извлечения выгоды из сильных направленных движений после пробития ключевых уровней поддержки и сопротивления. Она хорошо адаптируется к меняющимся рыночным условиям и фокусируется на высоковероятных возможностях прорыва с дисциплинированным управлением рисками для каждой сделки.





Стратегия 2: Динамика развития лондонской открытой лиги

Этот алгоритм анализирует формирование ценового диапазона золота в первые часы торгов и стремится использовать сильный импульс, возникший во время открытия лондонской сессии. Стратегия эффективно использует естественное увеличение волатильности и ликвидности по мере выхода европейских участников на рынок золота.





Стратегия 3: Захват удара

Среднесрочный подход, направленный на выявление и реализацию наиболее значительных колебаний цен. Торговые возможности здесь появляются реже, но система отдает приоритет только наиболее качественным сетапам с высокой вероятностью успеха, тщательно отфильтровывая рыночный шум для выявления крупных трендов.





Стратегия 4: Скальпер, основанный на анализе ценового движения