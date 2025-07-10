VolumeHedger EA

Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.)

С Volume Hedger EA

Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA!

Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, который сочетает стратегию мартингейла с хеджированием и умным управлением рисками на высоковолатильных рынках. Вместо попыток предсказать направление тренда он анализирует торговый объем и открывает сделки с помощью интеллектуальных стратегий. При правильных set-файлах он может показывать эффективные результаты на Forex, Gold, акциях и криптовалютах. Он особенно хорошо работает на инструментах с резкими колебаниями или стабильными трендами. Торговый процесс осуществляется через двунаправленный цикл, запускаемый при достижении определенного порога объема. Запуск этого цикла в правильных условиях снижает риск и увеличивает потенциальную прибыль.

Систематически открывает позиции как в Buy, так и в Sell направлении.

При активации хеджирования закрывает более старые позиции для минимизации убытков.

При возникновении проскальзывания обнаруживает его и корректирует параметры.

После первого цикла повторно анализирует рынок для дополнительного снижения риска (риск убытков уменьшается после первого цикла).

Минимальный баланс: 10$ (с кастомным set-файлом)

Рекомендуемое плечо: 500x или выше (свяжитесь со мной, если ниже)

Диапазон спреда: любой

Скорость сервера: любая (хорошо работает даже при задержке 500 мс)

Первая сделка инициирует цикл. Правила set-файла применяются только к этой первой сделке. Цикл завершается только при достижении прибыли или при достижении лимита позиций. Он заканчивается закрытием последней позиции с прибылью. Однако при недостаточной марже или достижении лимита позиций он закрывается с убытком.

БЛОГ Настройки по умолчанию подготовлены для XAUUSD Standard Account в PU! (депозит $750, плечо 500x). Их можно перенастроить под меньшие балансы. Скачайте set-файлы более высокого качества ЗДЕСЬ. Старые set-файлы в комментариях больше не актуальны. Для рекомендаций, адаптированных под ваши нужды, по set-файлам для BTCUSD, XAUUSD и FX инструментов, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. Возможность одновременной работы на нескольких графиках — улучшенная функция EA. Вы можете увеличить ожидаемую месячную прибыль.



Функции EA

Расширенные торговые возможности:

Take Profit только для первой позиции:

Позволяет установить меньший TP для первой сделки, увеличивая шанс успеха.

Контроль спреда:

Задайте максимальный спред, чтобы избежать плохого исполнения сделок.

Задайте максимальный спред, чтобы избежать плохого исполнения сделок.

Задайте максимальный спред, чтобы избежать плохого исполнения сделок. Критический спред:

Если спред слишком расширяется во время цикла, EA приостанавливает торговлю и возобновляет её после нормализации.

Контроль проскальзывания (автоматический)

Если брокер применяет проскальзывание, EA обнаруживает его и обновляет TP, SL и ценовые значения активных и отложенных ордеров.

Если брокер применяет проскальзывание, EA обнаруживает его и обновляет TP, SL и ценовые значения активных и отложенных ордеров.

Совместимость Multi Symbol & Multi EA:

Если вы хотите блокировать новые входы при наличии открытой позиции, укажите список Magic Numbers для блокировки (например, 12345,65431,34123).

Это влияет только на первую сделку цикла. Также обеспечивает последовательное открытие сделок с другими EA, снижая просадку.

В будущих версиях будет добавлена фильтрация, при которой открытие Buy не будет блокировать Sell на другом инструменте.

Также можно будет разрешать или запрещать поведение Buy->Buy или Sell->Sell.

Blocked Magic Numbers: предотвращает открытие сделок при наличии открытой сделки с совпадающим Magic Number.

Allowed Only Reversal Direction: Открывает сделки в зависимости от типа позиции

Allowed Only Same Direction : Открывает сделки в зависимости от типа позиции

Защита от Spoofing-атак:

Это защитный механизм, разработанный для предотвращения манипуляций, направленных против алгоритмических трейдеров на рынке Forex. Ни центральные биржи, ни брокеры не должны знать ваши точные точки выхода. Эта функция особенно важна для популярных роботов. Результаты бэктестов могут не отражать будущее из-за манипуляций и рыночных условий.



Скрывает реальный уровень TP: предотвращает видимость TP для брокера и снижает риск манипуляций.

Применяет скрытую стратегию выхода: закрывает позицию вручную, когда цена достигает цели.

Обеспечивает более честную торговую среду: помогает завершать сделки без попадания в алгоритмические ловушки.

Обрабатывает проскальзывание: учитывает проскальзывание при резких выходах. Во многих случаях проскальзывание может быть в пользу трейдера. Эта защита — большое преимущество в средах с низкой ликвидностью или агрессивными брокерами.

Динамический множитель объема:

Наша цель — увеличивать количество сделок, а не размер лота, по мере роста баланса. Это помогает избежать брокерских ограничений и упрощает управление и ликвидацию сделок. В среде с несколькими EA рекомендуется использовать режим Equity-Based.

На основе баланса

На основе equity

Примечание: EA запоминает умный стартовый баланс. Даже если equity или баланс меняются из-за других сделок, он продолжает использовать исходный стартовый баланс для расчета лотов. Это позволяет свободно вводить и выводить средства.

Стратегии входа в позицию:

Предоставлено несколько вариантов стратегий входа, чтобы первая сделка цикла открывалась в оптимальный момент. Поскольку вход при сильном тренде снижает риск, стратегии разработаны с учетом этого.

Свечные паттерны + ATR

Индикатор ADX

Пользовательский индикатор

Использовать пересечение второго индикатора: позволяет открывать сделки на основе сигналов пересечения второго пользовательского индикатора в дополнение к вышеуказанным опциям.

Используйте параметры в разделе «Second Custom Indicator».

Пользовательский индикатор — (ваша уникальная стратегия): Знаете ли вы более эффективный способ обнаружения вертикальных движений вместо горизонтальных? Есть ли у вас индикатор для этого? Тогда используйте и тестируйте его! Вы можете использовать пользовательский или маркетплейс-индикатор — просто укажите правильный путь.



После выбора пользовательского индикатора вы должны знать его Buffer Index. Обычно значения в «Data Window» представляют буферы индикатора и нумеруются как 0,1,2 и т.д. В исключительных случаях свяжитесь с разработчиком индикатора. Параметр Shift определяет, с какой свечи брать сигнал: 0 — текущая, 1 — последняя закрытая свеча.

Контроль временных разрешений:

Сила тренда меняется в течение дня; вы можете ограничить торговлю определенными часами/днями. Введите дни для блокировки цифрами (например, 1,2,3,4,5,6,7) — 6 и 7 это суббота и воскресенье. Формат времени: HH:MM–HH:MM (например, 03:30–21:30 или 21:30–03:00)

Примечание: EA блокирует открытие первой сделки в первые 75 минут каждого торгового дня.

Настройка защиты от гэпов:

Если включено, EA открывает хедж в противоположном направлении при переносе сделок через выходные. Это предотвращает убытки из-за гэпов в понедельник. Он снимает хедж в заданный час и продолжает работу с того места, где остановился. Если хедж закрывается с прибылью или убытком, он обновляет TP и SL исходной сделки соответственно.

Это позволяет безопасно включать пятницу в разрешенные торговые дни.

Таймер охлаждения рынка:

Таймеры ожидания для предотвращения немедленного повторного входа после волатильных движений:

After Last Trade Pending Timer:

Ожидает определенное количество свечей (например, 6 свечей на графике H1) после закрытия последней сделки.

Защита от банковских праздников:

Праздничные периоды нарушают баланс между покупателями и продавцами и могут вызывать непредсказуемый боковой рынок. Вы можете блокировать новые циклы за X дней до или после праздников.

Пример: блокировать торговлю за 2 дня до или после праздника



База праздников включает USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY за 2022–2026 годы.

Динамическая корректировка пунктов:

Значения TP и Distance автоматически корректируются в зависимости от изменения рыночной цены. Особенно подходит для XAUUSD. Полезно для долгосрочных бэктестов.

Изменение цены на 1% за 5 лет не соответствует сегодняшним значениям пунктов. Эта функция показывает, как такие изменения влияют на результаты.

Базовая цена: опорная цена.

Ценовой интервал: порог изменения цены (например, 200).

Процент: коэффициент корректировки при достижении порога (например, 10%).

Пример: если золото вырастает с $3,000 до $3,300 и Distance равен 1,300 пунктов при 10%, он автоматически корректируется до 1,430 пунктов.

Интересный факт: я заметил, что средняя себестоимость добычи золота около $1,600. Текущая цена около $3,200 — разница $1,600. Когда я установил ценовой интервал $200 и процент 13%, я получил наилучшее значение.

Рекомендации по использованию

Оптимизируйте параметры входа для каждого инструмента:

Настройте список размеров лота с учетом Distance и Take Profit Включите “After Trade Timer”, чтобы дать рынку отдохнуть 6–12 часов Включите Dynamic Volume Multiplier для сложного роста Протестируйте Dynamic Pips для долгосрочного соответствия пунктов (для продвинутых пользователей) Используйте фильтр банковских праздников, чтобы избегать торговли в нестабильные периоды Установите EA на несколько пар и используйте список Blocked Magic для увеличения частоты торговли Используйте Allowed magic list с несколькими set-файлами для увеличения дохода Попробуйте включить Gap Protection, чтобы избежать гэпов выходного дня

Примечание: минимальный требуемый баланс отображается на графике.

Вы можете прочитать мой блог о Prop firm (фондированных счетах)



О разработчике

Он имеет более 10 лет опыта в разработке программного обеспечения. Будучи энтузиастом финансов и математики, последние 3+ года он посвятил алгоритмическим торговым роботам. Он гордится множеством созданных им алгоритмов и стратегий. Он способен строить алго-стратегии на основе любого индикатора. Он считает, что бесплатное распространение роботов еще больше повышает его знания и навыки. Он ценит ваши отзывы и предложения.