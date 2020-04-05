Cortex IDX

Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями.

Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакции на изменения рынка и своевременном выходе из позиций. Главная идея проста: позволять прибыльным сделкам развиваться с помощью трейлинг-стопа и при этом закрывать убыточные позиции раньше, если на таймфрейме M1 появляется противоположный торговый сигнал.

Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2376781

Специальная цена на старте продаж: текущая стоимость доступна только для первых 20 покупателей. После продажи 20 копий цена советника увеличится на 100 USD и составит 599 USD.

Основная концепция

Советник разработан для трейдеров, которым нужен полностью автоматический инструмент для торговли индексом US30 с понятной и практичной системой управления открытыми позициями.

Торговая система работает по тренду, открывая сделки во время откатов в направлении основного рыночного движения. Такой подход позволяет искать более выгодные точки входа внутри уже сформировавшегося тренда.

Прибыльные позиции сопровождаются с помощью трейлинг-стопа, который позволяет удерживать сделки во время сильных движений рынка и постепенно фиксировать накопленную прибыль. При желании вместо трейлинг-стопа можно использовать фиксированный Take Profit, если такой вариант больше соответствует вашему стилю торговли или условиям брокера.

Если рынок начинает двигаться против открытой позиции, советник непрерывно анализирует ценовое движение на таймфрейме M1. При появлении противоположного торгового сигнала убыточная позиция может быть автоматически закрыта до дальнейшего развития неблагоприятного движения, что помогает уменьшить просадку и сократить излишний риск.

Одновременно может быть открыта только одна позиция. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии и усреднение объёмов, благодаря чему риск остаётся линейным и полностью контролируемым без агрессивного увеличения позиции.

Основные возможности

  • Разработан специально для торговли индексом US30
  • Полностью автоматическое открытие и закрытие сделок
  • Сопровождение прибыли с помощью Trailing Stop
  • Возможность использовать фиксированный Take Profit
  • Убыточные позиции могут закрываться досрочно при появлении противоположного сигнала на M1
  • Позволяет сократить ненужное нахождение в рынке при неблагоприятных условиях
  • Одновременно открыта только одна позиция
  • Без мартингейла, сетки и усреднения
  • Подходит для активной торговли индексом US30 с дисциплинированным управлением позициями

Совместимость с брокерами

Советник разработан с учетом максимально широкой совместимости с различными торговыми условиями. В ходе тестирования он продемонстрировал стабильную работу с одинаковыми настройками более чем у 20 брокеров, которые были проверены лично мной.

Однако следует учитывать, что торговые условия у разных брокеров могут отличаться: спреды, исполнение ордеров, комиссии, свопы и качество исторических данных способны влиять на конечный результат торговли.

Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется обязательно провести тестирование в MetaTrader с использованием реальных тиков именно у вашего брокера. Особое внимание уделите результатам тестирования за последний год, так как они наиболее точно отражают текущие рыночные условия и качество исполнения у выбранного брокера.

Такой подход позволит убедиться, что советник демонстрирует ожидаемую эффективность именно в вашей торговой среде.

Как работает советник

Советник непрерывно анализирует рынок US30 и автоматически открывает сделки по направлению тренда во время откатов.

После открытия позиции прибыль сопровождается либо трейлинг-стопом, либо фиксированным Take Profit — в зависимости от выбранных настроек. Трейлинг-стоп следует за движением цены, помогая фиксировать прибыль и одновременно позволяя сильным трендам продолжаться.

Если рынок начинает двигаться против позиции, советник дополнительно анализирует ситуацию на таймфрейме M1. При появлении противоположного сигнала убыточная сделка может быть автоматически закрыта, что помогает уменьшить излишнее пребывание в неблагоприятной рыночной ситуации.

В любой момент времени открыта только одна сделка. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии или увеличение объёма позиции, обеспечивая простую, понятную и контролируемую модель торговли.

Торговые условия

  • Инструмент: индекс US30
  • Кредитное плечо: любое
  • Минимальный депозит: от 100 USD
  • Тип счёта: рекомендуется ECN или Raw Spread с минимальным спредом по US30
  • Требования к брокеру: низкий спред и высокая точность котировок по US30
  • Таймфрейм: любой
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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Другие продукты этого автора
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Эксперты
Высокоточный автоматизированный форекс-советник, разработанный специально для торговли валютной парой EURUSD. В основе системы лежит 21 торговая стратегия, что позволяет советнику часто открывать сделки с высокой точностью входа. Каждая сделка защищена — все ордера сопровождаются фиксированным стоп-лоссом. Закрытие позиций происходит либо по стоп-лоссу (SL), либо по трейлинг-профиту (TP), что обеспечивает системный и контролируемый подход к управлению рисками. Если цена в течение некоторого врем
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Утилиты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.5 (10)
Эксперты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
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