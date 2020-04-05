Cortex IDX

Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями.

Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакции на изменения рынка и своевременном выходе из позиций. Главная идея проста: позволять прибыльным сделкам развиваться с помощью трейлинг-стопа и при этом закрывать убыточные позиции раньше, если на таймфрейме M1 появляется противоположный торговый сигнал.

Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2376781 Специальная цена на старте продаж: текущая стоимость доступна только для первых 20 покупателей. После продажи 20 копий цена советника увеличится на 100 USD и составит 599 USD.

Основная концепция

Советник разработан для трейдеров, которым нужен полностью автоматический инструмент для торговли индексом US30 с понятной и практичной системой управления открытыми позициями.

Торговая система работает по тренду, открывая сделки во время откатов в направлении основного рыночного движения. Такой подход позволяет искать более выгодные точки входа внутри уже сформировавшегося тренда.

Прибыльные позиции сопровождаются с помощью трейлинг-стопа, который позволяет удерживать сделки во время сильных движений рынка и постепенно фиксировать накопленную прибыль. При желании вместо трейлинг-стопа можно использовать фиксированный Take Profit, если такой вариант больше соответствует вашему стилю торговли или условиям брокера.

Если рынок начинает двигаться против открытой позиции, советник непрерывно анализирует ценовое движение на таймфрейме M1. При появлении противоположного торгового сигнала убыточная позиция может быть автоматически закрыта до дальнейшего развития неблагоприятного движения, что помогает уменьшить просадку и сократить излишний риск.

Одновременно может быть открыта только одна позиция. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии и усреднение объёмов, благодаря чему риск остаётся линейным и полностью контролируемым без агрессивного увеличения позиции.

Основные возможности

Разработан специально для торговли индексом US30

Полностью автоматическое открытие и закрытие сделок

Сопровождение прибыли с помощью Trailing Stop

Возможность использовать фиксированный Take Profit

Убыточные позиции могут закрываться досрочно при появлении противоположного сигнала на M1

Позволяет сократить ненужное нахождение в рынке при неблагоприятных условиях

Одновременно открыта только одна позиция

Без мартингейла, сетки и усреднения

Подходит для активной торговли индексом US30 с дисциплинированным управлением позициями

Совместимость с брокерами

Советник разработан с учетом максимально широкой совместимости с различными торговыми условиями. В ходе тестирования он продемонстрировал стабильную работу с одинаковыми настройками более чем у 20 брокеров, которые были проверены лично мной.

Однако следует учитывать, что торговые условия у разных брокеров могут отличаться: спреды, исполнение ордеров, комиссии, свопы и качество исторических данных способны влиять на конечный результат торговли.

Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется обязательно провести тестирование в MetaTrader с использованием реальных тиков именно у вашего брокера. Особое внимание уделите результатам тестирования за последний год, так как они наиболее точно отражают текущие рыночные условия и качество исполнения у выбранного брокера.

Такой подход позволит убедиться, что советник демонстрирует ожидаемую эффективность именно в вашей торговой среде.

Как работает советник

Советник непрерывно анализирует рынок US30 и автоматически открывает сделки по направлению тренда во время откатов.

После открытия позиции прибыль сопровождается либо трейлинг-стопом, либо фиксированным Take Profit — в зависимости от выбранных настроек. Трейлинг-стоп следует за движением цены, помогая фиксировать прибыль и одновременно позволяя сильным трендам продолжаться.

Если рынок начинает двигаться против позиции, советник дополнительно анализирует ситуацию на таймфрейме M1. При появлении противоположного сигнала убыточная сделка может быть автоматически закрыта, что помогает уменьшить излишнее пребывание в неблагоприятной рыночной ситуации.

В любой момент времени открыта только одна сделка. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии или увеличение объёма позиции, обеспечивая простую, понятную и контролируемую модель торговли.

Торговые условия