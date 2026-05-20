Byrdi

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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое

Большинство советников видят один терминал.

BYRDI видит всю сеть.

Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта.

BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом.

BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обеспечивать переключение на подходящий узел в пределах всей сети.

Один узел может торговать самостоятельно.

Несколько узлов могут координироваться как единая сеть.

За пределами входа. За пределами счёта.

Один трейдер. Множество рынков. Одна интеллектуальная сеть.

Мероприятие BYRDI Portfolio Buildout

Доступно в течение следующих 72 часов или до следующих 15 покупок BYRDI, в зависимости от того, что наступит раньше.

Приобретите BYRDI по текущей цене $997 и получите:

  • 1 активацию Mean Machine GPT
  • 1 активацию AiQ
  • Приватный воркшоп по развёртыванию портфеля
  • Доступ к международной живой сессии вопросов и ответов
  • Полную запись воркшопа
  • Стартовый план построения портфеля

Первые 10 подходящих покупателей также могут отправить предполагаемую структуру своего портфеля на короткий приватный разбор.

Присутствие в прямом эфире не обязательно. Все материалы и записи включены независимо от страны и часового пояса.

Завершается через 72 часа или после 15 подходящих покупок.

Текущие владельцы BYRDI также получат воркшоп, запись, план и доступ к живой сессии вопросов и ответов.

Все, кто приобрёл BYRDI в течение последних 14 дней, также получат промо-пакет активаций.

Публичные результаты mesh-сети

BYRDI в настоящее время работает на трёх публично отслеживаемых счетах с реальными деньгами.

  • 3 живых узла BYRDI
  • +12,88% закрытой прибыли относительно внесённого капитала
  • $1,198.00 общая сумма депозитов
  • $1,352.40 суммарный баланс
  • $1,253.80 суммарная эквити
  • $154.30 закрытая прибыль
  • Примерно 7,29% текущая суммарная плавающая просадка

Эти цифры отражают полную публично отслеживаемую сеть BYRDI из трёх узлов на момент фиксации. Результаты меняются по мере открытия и закрытия позиций, колебаний эквити, а также внесения и вывода капитала.

Это полная живая mesh-сеть BYRDI, а не один выбранный сигнал, представленный в отрыве от остальных.

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Кратко о продукте

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Рынки: форекс, золото, металлы, индексы, криптовалюты, нефть и другие поддерживаемые брокером инструменты
  • Развёртывание: один автономный узел или согласованная mesh-сеть из нескольких узлов
  • Вход: AI Entry или механический EA Core
  • Управление: Single Entry, адаптивное управление или опциональный Sacred Phi
  • Исполнение: ротация или параллельное исполнение с лимитами
  • Контроль mesh-сети: лимиты по символам, лимиты валютной экспозиции, вместимость узлов и переключение при сбое
  • ИИ: несколько поддерживаемых провайдеров и моделей
  • Обновления и поддержка покупателей: включены

Независимые счета. Общая осведомлённость о портфеле.

Запуск нескольких советников сам по себе не создаёт диверсификацию.

Отдельные счета могут удерживать одну и ту же валюту, одно направление рынка или коррелирующий риск.

Один узел может открыть позицию по USD, а другой добавить экспозицию через другую пару. По отдельности оба решения могут выглядеть разумно. Вместе они могут создать концентрацию.

BYRDI позволяет каждому узлу оставаться независимым, обмениваясь при этом информацией, необходимой для координации:

  • Активные позиции и отложенные ордера
  • Экспозиция по символам и валютам
  • Доступность и вместимость узлов
  • Поддерживаемые рынки на каждом узле
  • Текущие назначения на исполнение

Каждый узел может сохранять своего брокера, символы, модель ИИ, движок входа, режим управления, распределение капитала и границы счёта.

Узлы не теряют своей независимости.

Сеть получает осведомлённость о портфеле.

Как сеть торгует как единое целое

Ротация исполнения

Когда несколько узлов могут торговать один и тот же рынок, BYRDI может назначить эту возможность одному подходящему узлу вместо того, чтобы каждый терминал дублировал одно и то же решение.

Контролируемое параллельное исполнение

Трейдеры, которые хотят, чтобы участвовало несколько узлов, могут использовать параллельное исполнение с лимитами, ограничивая общее количество позиций по символу и валюте.

Учёт пригодности и вместимости

BYRDI учитывает, поддерживает ли узел данный рынок, есть ли у него свободная вместимость, находится ли он онлайн и подходит ли он для текущего назначения.

Переключение при сбое и учёт разных брокеров

Если назначенный узел становится недоступным, другой подходящий узел может взять ответственность на себя там, где это поддерживается. BYRDI также распознаёт совместимые варианты названий символов у брокеров, чтобы общие рынки можно было координировать при разных форматах наименования.

Разные терминалы. Разные брокеры. Один согласованный уровень исполнения.

Выберите, как торгует каждый узел

AI Entry

Выбранная модель ИИ оценивает текущую структуру рынка, живой контекст, новости и состояние узла перед принятием решения.

EA Core

Механический движок использует детерминированную логику разворота по нескольким паттернам и оценивает одну и ту же ситуацию одинаково.

Режим Single Entry

Один вход, один жёсткий стоп-лосс и один жёсткий тейк-профит. Без восстановительных входов, наращивания и Secondary Strategy.

Адаптивный режим

Первичные входы могут использовать активное управление позицией, динамические выходы и контроль риска с учётом mesh-сети по мере изменения условий.

Адаптивный режим с Sacred Phi

Опциональная Secondary Strategy может добавлять входы по коррекциям Sacred Phi, контролируемое наращивание в пределах настроенных лимитов, автоматическую паузу при просадке и групповое управление позициями.

Sacred Phi опционален и может быть отключён на каждом узле.

Интеллект mesh-сети, осведомлённость об экспозиции и глобальный контроль остаются доступными независимо от того, используете ли вы одну позицию за раз или структурированный подход с несколькими позициями.

Риск на каждом уровне

  1. Отдельная сделка
  2. Экспозиция по символу
  3. Экспозиция по валюте
  4. Счёт узла
  5. Вся mesh-сеть

Доступные средства контроля включают дневные лимиты убытка, потолки просадки, стопы по эквити счёта, лимиты позиций, ограничения экспозиции по символам и валютам, а также профили, ориентированные на prop firm.

Узел защищает свой счёт. Mesh-сеть учитывает систему в целом.

Распределённое не значит разрозненное.

Публичное подтверждение вместо упрощённого бэктеста

Полную mesh-сеть BYRDI невозможно воспроизвести в обычном тестере стратегий на одном терминале.

Живая система может включать вызовы AI API, обмен данными между терминалами, ротацию исполнения, доступность узлов, переключение при сбое, нормализацию названий символов между брокерами и совокупный контроль экспозиции.

Именно поэтому BYRDI демонстрируется через публичные узлы с реальными деньгами, отслеживаемые на MQL5.

Mesh-сеть следует оценивать как портфель, потому что каждый счёт является одним узлом полной системы.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Начните с одного узла

Чтобы начать, вам не нужно несколько счетов или терминалов.

BYRDI — это полноценная торговая система с ИИ на одном терминале MetaTrader 5.

Начните с одного узла, а затем добавьте ещё один счёт, брокера, рынок, стратегию или профиль риска, когда будете готовы.

Сеть не обязательно строить в первый же день.

Она уже ждёт, когда вы будете готовы расширяться.

Требования и поддержка

  • MetaTrader 5
  • Аккаунт у поддерживаемого провайдера ИИ для работы с ИИ
  • Стабильное интернет-соединение
  • Для непрерывной работы 24/5 рекомендуется VPS
  • Поддерживаемые брокером символы и разрешения на торговлю
  • Отдельные терминалы MT5 для дополнительных узлов

Покупка включает доступ к приватному сообществу покупателей, прямую поддержку разработчика, помощь с настройкой и пожизненные обновления продукта.

Важная информация о рисках

Торговля сопряжена со значительным риском и может привести к потере части или всего внесённого капитала.

Анализ ИИ, координация mesh-сети, ротация исполнения, переключение при сбое, отслеживание экспозиции и контроль просадки не гарантируют прибыльных решений и не предотвращают убытки.

Режим Single Entry также может приводить к убыткам, проскальзыванию, гэпам и сериям убыточных сделок.

Адаптивное управление может изменять то, как долго позиции остаются открытыми и как ведётся управление сделками.

Sacred Phi может использовать несколько позиций и может увеличивать экспозицию, плавающую просадку, использование маржи и время удержания по мере движения цены против первоначального входа.

Лимиты позиций, контроль просадки, защита эквити, лимиты по символам, лимиты по валютам и консервативное распределение капитала должны быть настроены до запуска на реальном счёте.

Осведомлённость mesh-сети не гарантирует диверсификацию. Несколько узлов могут снижаться одновременно, если рынки, валюты, стратегии или направления коррелируют.

Переключение при сбое зависит от наличия другого подходящего узла, который находится онлайн и может торговать назначенный рынок.

Условия брокера, перебои с интернетом, отключение терминалов, ценовые гэпы, проскальзывание и экстремальная волатильность могут повлиять на фактические результаты.

Протестируйте BYRDI на демо-счёте перед реальным использованием и торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

За пределами входа. За пределами счёта.

Большинство советников анализируют один рынок с одного терминала.

BYRDI может координировать интеллект в масштабе всей вашей работы.

Один узел — это полноценная торговая система с ИИ.

Их mesh-сеть торгует как единое целое.

Отзывы 20
Teddy Castelnau
287
Teddy Castelnau 2026.08.08 18:50 
 

Byrdi is absolutely incredible. Configured correctly, it manages well risk and delivers solid performance over and over again. Very stable, and Brandon is quietly listening and analysing our requests and findings in the telegram group to implement new features and major updates. Brandon's EAs are a living ecosystem worth buying to mitigate risk and let your portfolio grow. Byrdi is a tremendous addition to diversify your risk and portfolio. It's clever, and getting better each time. Makes profits constantly, in my case I trade mostly indices with it, with very strong results. But it seems like it can trade pretty much anything. I see most of other users trading forex with outstanding results too. And this is probably the worst historic moment to trade, look at the world right now, a mess...but Byrdi just delivers, with AIs getting better and better, and Brandon always finding ways to reduce costs and increase precision / efficiency. That's jut a no brainer. Looking for a reliable EA you can trust, and a reliable and trustworthy developper? There you go... You can't go wrong with any of Brandon's EA. I only own 2 of his EAs right now, and both are really killing it right now: Nano Machine, and now Byrdi after a few months of trading. No way back. Thanks Brandon.

Jun Jie Li
150
Jun Jie Li 2026.07.01 04:55 
 

Having used Byrdi for half a month, I feel it's quite impressive. With the integration of AI, I can confidently increase my position size while effectively controlling risks. So far, the returns have been relatively stable, and there is dedicated customer service for after-sales support, ensuring both safety and reliability.

ys1267 tkhs
309
ys1267 tkhs 2026.07.01 01:12 
 

The advantage of using AI is that it can observe far more factors across a much wider scope than any human, allowing it to identify fundamental market truths that people often overlook. The greatest strength of this EA is that it corrects the fluctuations in reasoning patterns and inconsistencies in output quality that occur when using standard AI models as‑is—much like Copilot does—and further resolves these contradictions through a chain of accumulated knowledge from past data, resulting in a significant improvement in reasoning quality. Every single trade executed by the EA becomes a piece of knowledge accumulated for you. It doesn’t just operate as an EA; it also allows you to understand the meaning behind each trade. In other words, this is not only an EA—it is also a learning tool that provides trading knowledge. Ever since I started using this EA, reviewing its entries and exits has helped me improve my own discretionary trading skills. My risk management capabilities have also expanded. I believe this EA is not just an EA, but knowledge itself.

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
Эксперты
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
Другие продукты этого автора
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
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Nano Machine GPT Version 2 (Generation 2) – Persistent Pullback Intelligence Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю на форекс. Nano Machine GPT Version 2 является следующей эволюцией в этой линейке. Большинство ИИ-инструментов отвечают один раз и забывают всё. Nano Machine GPT Version 2 не забывает. Он помнит каждый проанализированный откатный сетап, каждый совершённый вход, каждый от
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Фильтр:
Teddy Castelnau
287
Teddy Castelnau 2026.08.08 18:50 
 

Byrdi is absolutely incredible. Configured correctly, it manages well risk and delivers solid performance over and over again. Very stable, and Brandon is quietly listening and analysing our requests and findings in the telegram group to implement new features and major updates. Brandon's EAs are a living ecosystem worth buying to mitigate risk and let your portfolio grow. Byrdi is a tremendous addition to diversify your risk and portfolio. It's clever, and getting better each time. Makes profits constantly, in my case I trade mostly indices with it, with very strong results. But it seems like it can trade pretty much anything. I see most of other users trading forex with outstanding results too. And this is probably the worst historic moment to trade, look at the world right now, a mess...but Byrdi just delivers, with AIs getting better and better, and Brandon always finding ways to reduce costs and increase precision / efficiency. That's jut a no brainer. Looking for a reliable EA you can trust, and a reliable and trustworthy developper? There you go... You can't go wrong with any of Brandon's EA. I only own 2 of his EAs right now, and both are really killing it right now: Nano Machine, and now Byrdi after a few months of trading. No way back. Thanks Brandon.

Jun Jie Li
150
Jun Jie Li 2026.07.01 04:55 
 

Having used Byrdi for half a month, I feel it's quite impressive. With the integration of AI, I can confidently increase my position size while effectively controlling risks. So far, the returns have been relatively stable, and there is dedicated customer service for after-sales support, ensuring both safety and reliability.

ys1267 tkhs
309
ys1267 tkhs 2026.07.01 01:12 
 

The advantage of using AI is that it can observe far more factors across a much wider scope than any human, allowing it to identify fundamental market truths that people often overlook. The greatest strength of this EA is that it corrects the fluctuations in reasoning patterns and inconsistencies in output quality that occur when using standard AI models as‑is—much like Copilot does—and further resolves these contradictions through a chain of accumulated knowledge from past data, resulting in a significant improvement in reasoning quality. Every single trade executed by the EA becomes a piece of knowledge accumulated for you. It doesn’t just operate as an EA; it also allows you to understand the meaning behind each trade. In other words, this is not only an EA—it is also a learning tool that provides trading knowledge. Ever since I started using this EA, reviewing its entries and exits has helped me improve my own discretionary trading skills. My risk management capabilities have also expanded. I believe this EA is not just an EA, but knowledge itself.

Chong Wai How
272
Chong Wai How 2026.06.28 08:29 
 

After deploying Byrdi on 2 live MetaTrader 5 accounts for approximately two trading weeks, the most important thing I can say is not simply that the system has been profitable so far. What has impressed me more is how selectively and calmly it has behaved while producing those results.

On one of my live accounts, configured mainly for commodities and indices, the account was approximately 1.34% in profit after 27 completed trades at the time of writing. The win rate was around 55%, the profit factor was approximately 1.35, and peak drawdown remained below 1%.

My average risk was kept at no more than approximately 0.5% of the account balance per trade. In this configuration, Byrdi did not trade more than two symbols concurrently or attempt to create exposure across a large number of instruments at the same time.

I understand that 27 trades are still a relatively small sample, so I am not presenting these figures as proof of future profitability. Market conditions, brokers, spreads, execution, symbols, AI models, settings, and risk preferences can all affect results. Nevertheless, this is a very encouraging beginning because the return was achieved without excessive trading, uncontrolled exposure, or uncomfortable drawdown.

That restraint is currently the most convincing sign of intelligence I have observed!

Many automated systems appear active because they constantly search for reasons to enter the market. Byrdi has felt different in my testing. It does not need to trade every symbol or fill the account with positions to justify its existence. It can remain selective, manage existing positions and wait until its conditions support another decision.

My results so far were produced using the *primary strategy only*. I did not depend on the optional Secondary Strategy or Sacred Phi recovery layer to generate the reported performance. This distinction matters to me because I wanted to evaluate the cleaner primary-strategy behaviour before deciding whether an additional management layer was necessary.

The Secondary Strategy remains available for users who understand it and deliberately choose to use it, but it is not compulsory. Traders can begin with the primary strategy, observe the system under controlled conditions, and decide later whether a hybrid approach suits their risk tolerance.

My personal configuration primarily uses DeepSeek for the trading analysis and OpenAI’s GPT model for position management. Other users may prefer different model combinations, but the ability to assign different responsibilities and models to different nodes is one of Byrdi’s most interesting strengths.

The mesh architecture is often described as a way to connect multiple accounts, but I believe its greater value is 'specialization and separation of duties'.

Instead of forcing 1 EA configuration to trade every possible market, a trader can build a portfolio of specialized Byrdi nodes. 1 node might focus only on commodities. Another could trade selected forex pairs. A third could use a forex-hybrid approach, while another account might test a different model, strategy preference or risk profile.

This makes the overall system feel less like 1 trading agent/EA copied across several terminals and more like a group of 'specialized trading desks' operating within a coordinated structure.

For example, a commodities node does not need to behave exactly like a forex node. Each can be configured around the characteristics of the instruments it is responsible for, while the wider architecture remains aware of portfolio exposure. This creates possibilities that are difficult to achieve with several unrelated EAs making isolated decisions.

The lesson from my early testing is that more symbols do not automatically mean better results. In fact, I currently prefer 1 to 2 carefully selected instruments per account rather than overloading a terminal simply because the system is technically capable of trading more.

1 well-chosen symbol can sometimes produce a cleaner test than 2 or 3 simultaneous instruments. Increasing the number of symbols too quickly can introduce more variables, correlation, and exposure before the user fully understands how the configuration behaves.

If you're grabbing your Byrdi real soon and deploy it into your MT5 accounts, we should therefore avoid treating Byrdi as an 'instant-profit installation'. It is highly configurable, and that flexibility rewards patience. Read the available documentation, begin on demo, verify the broker’s symbol names and trading conditions, keep risk conservative, record every important setting change, and allow each configuration enough time to produce meaningful observations.

Changing several inputs, models, and symbols every few hours will make it difficult to determine what is actually working. The early adopters already had those mistakes, so we don't need to keep repeating these types of mistakes.

Byrdi also uses persistent context and memory, which gives each node continuity instead of treating every analysis as a completely disconnected event. I would describe this as an important foundation for increasingly informed decision-making, but not as a guarantee that the system must automatically become more profitable over time. Real improvement still depends on sensible configuration, sufficient observation, and responsible risk management.

Having previously followed Brandon’s work with products such as AiQ, Syna and Nano Machine, Byrdi feels like a natural portfolio-level evolution of those AI-integrated trading concepts. Instead of concentrating only on the intelligence of 1 EA instance, BYRDI expands the concept into a collection of configurable 'nodes' that can perform different roles.

The strongest compliment I can give BYRDI after my first 2 live trading weeks is this: it has not impressed me by being aggressive. It has impressed me by being selective!

Approximately 1.34% growth with a profit factor around 1.35 and a peak drawdown below 1% is definitely a positive start！ But the greater achievement is that the system produced this result while respecting the conservative structure I gave it!

It is still early, and I will continue evaluating it across a larger trade sample, say until it reaches my 2nd threshold for # of trades, 60, 100, and beyond. Based on what I have observed so far, however, Byrdi deserves serious consideration from traders like you who understand that good automation is not about opening the most trades. It is about coordinating analysis, exposure, position management and risk without allowing activity to become chaos.

For traders who are prepared to configure it properly, forward-test responsibly and build your Byrdi network gradually, Byrdi is not merely another EA with an AI label. It is a flexible framework for developing a specialized, coordinated and potentially scalable automated trading portfolio!

My early live experience has been genuinely encouraging, and Byrdi has earned a continuing place in my forward-testing and live-trading process! To our continued success, cheers!

John Lim
88
John Lim 2026.06.17 09:47 
 

This is not just one EA — it's a whole mesh network. Each of my accounts runs its own AI model and strategy, and through rotation they build on each other, not just run in parallel. A coordinated portfolio for the price of a single EA — honestly a steal. Genuinely impressed. Great product, Brandon!

astroem
44
astroem 2026.06.16 06:33 
 

I've been curious about real AI implementation in trading for a while, not the buzzword kind, and had been following Brandon's work before jumping into Byrdi. It hasn't disappointed. The manual genuinely explains the reasoning behind each setting, so setup never felt like guesswork, and the community turned out to be the part I enjoy most. The Telegram group is active and welcoming, and Brandon and the moderators are around and happy to help; I've asked some pretty detailed questions and always got thoughtful, quick answers. The whole group has a calm, do-it-properly attitude — demo first, go slow, no hype. I'm still early in my testing so no performance claims yet, but as an experience it's been one of the better ones out there. Glad I joined.

Konrad Mieszkowski
964
Konrad Mieszkowski 2026.06.09 23:46 
 

Brandon Autry is someone I’ve trusted from day one. His approach to crafting Expert Advisors has always focused on long-term reliability and security. Byrdie AI is yet another testament to his consistency. This tool fits perfectly into long-term trading because it’s built with stability, thoughtful strategy, and the trust I’ve had in him for years. If you’re serious about a long horizon—this is it!

Ludvig Bent Olsen
312
Ludvig Bent Olsen 2026.06.05 14:47 
 

It looks like it is really good EA, has good instructions and good community, real usage of AI which learns market while trading, with lots of symbol trading potentials, can choose which AI to use for trading, looking forward to its future results.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1092
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2026.06.02 10:36 
 

It is a stable and profitable product, following the configurations suggested by the author and his group.

maddeekay
114
maddeekay 2026.06.02 07:05 
 

I’ve purchased and activated BYRDI, and I’m still in the setup phase, so this isn’t a results review yet. It’s more of a first-impression review from someone who has already been through the SYNA journey and learned the hard way not to ignore the lightning-bolt moment. Before SYNA, I did the usual EA hopping — scraping small wins and chasing “the one”. When I first read the SYNA product page, I knew something was different, but I hesitated. That hesitation cost me. I watched the price move up more than once, and by the time I finally acted, I paid close to double what I could have. BYRDI gives me that same early feeling, so this time I’m not waiting around. The other thing that deserves credit is the support around it. The manuals are detailed and actually walk you through the setup step by step, and the community fills in the human side of that really well. It’s not just Brandon and the developers helping people — members genuinely help each other too, especially with translating the advanced stuff into language that meets you where you are. I’m not pretending I’ve mastered BYRDI yet, but if it follows the path of Brandon’s other products, I’d rather be learning it now while it’s still reasonably accessible than kicking myself later when the entry price is much higher. Even then, I suspect it’ll still be worth it — but saving yourself some pain along the way isn’t a bad strategy either.

Bram Wittock
40
Bram Wittock 2026.05.30 10:27 
 

I think this strategy has a lot of potential, especially when I see the results of previous strategies of the seller. The community is very active and helpful. Also, definitely do not forget to read the manual. This strategy could offer a solution for various stocks (Forex, BTC, S&P500, Tesla,...) If you are just starting out with MT5, I might be able to point you in the right direction. It took me a while to get the strategy into action (1W). Definitely keep the following things in mind: > Backtest of this strategy is not possible, this strategy is very complex due to AI > you will need to use at least 2 AI's; this costs money (activating API keys). > Add all URLs to your MT5 account, not just the URLs of your AI. > Do not use the MT5 VPS, but another VPS; it costs ~30% more, but you can clone multiple MT5 programs (https://youtu.be/AABorPRtiz4?is=yXM2182DHGB-75Dp). > You have to create the mesh yourself by creating different nodes; this can be done by running each cloned MT5 application on a different broker account.

Cristóbal Manuel
524
Cristóbal Manuel 2026.05.28 12:23 
 

Very innovative EA. BYRDI is not just a single trading robot, but a coordinated mesh system with AI, shared exposure awareness and strong risk-control features. It feels much more advanced than a traditional EA, especially for traders running multiple accounts, symbols or prop firm setups. The concept is excellent, the developer is active, and the community support adds a lot of value. Highly recommended.

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.28 12:26
Thank you, Cristobal. Your review and support mean a lot to me.
Antoine Robillard
352
Antoine Robillard 2026.05.28 10:09 
 

I've been exploring Algo trading for a year and half now. I know all Brandon's products and I've been activly part of the community around it as well. Byrdi is very special. I see in it all what Brandon learned in these last years about the market, algo trading, AI, and porfolio diversity. Brandon has work a lot to make this system coherent with his approach of trading by using different strategies on different accounts but managing them as a whole. Byrdi does it wonderfully. I think it is a strong system and I'm looking forward to see where Brandon will bring this system. One thing that need to be mention is : this is not just a static product. Brandon is behind it, he updates it, and help us to use it properly. Also, and it is extremly valuable, maybe even more, a solid community has build around Brandons products on Telegram. It is almost a research community where everybody is sharing results and learn from each other. By being part of this community you are actually getting a better trader yourself and a wiser algo trading user. For me, Brandon demonstrated one more time his commitment toward his community of traders and he has delivered...

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.28 11:54
Antoine, thank you so much. You’ve been here since the early days, and I’m very grateful for that and for you.
Ruben
312
Ruben 2026.05.28 09:58 
 

The EAs from these developers use AI on a whole different level. Because there are so many possible settings, the EA comes across as overwhelming, but the community is strong and helpful with default settings. I also have other EAs from this developer and use them all to my full satisfaction.

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.28 11:55
Ruben, thank you for the kind words. I’m very happy to have you as a client and a part of the community.
fragz
69
fragz 2026.05.27 20:55 
 

This EA is on another level. I've read about and used many claiming the AI buzz word but this is the first time I see it properly leveraged. Byrdi mesh works great, full awareness of exposure and a shared memory across all your instances. Brandon and the team are very supportive and react quickly to messages. Results so far looking great too. Can fully recommend!

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.28 11:56
Fragz, thank you for the review. I appreciate how you take the time to understand and learn these systems. You’re a very valuable part of the community.
Deffrint. SwiftKey
96
Deffrint. SwiftKey 2026.05.27 19:53 
 

Brandon’s bots honestly keep surprising me. Every time I get one, I say “this is the best bot, I’m sticking with this one” … then he releases another one and somehow adds even more real value to the trading bot space. What I like is that it’s not just random features or marketing hype. Every bot has a different approach, a new mechanic, and ideas that actually make sense when you understand trading deeply. Trading normally takes a lot of patience, discipline, and emotional control before even entering a trade, and sometimes emotions still win. But the logic behind this latest bot genuinely impressed me. The biggest thing that caught my attention is how the bot distributes exposure across assets instead of entering similar correlated pairs that can stack losses on the account. That level of risk management and awareness is something a lot of people in this industry still haven’t figured out even after years. You can tell there’s serious work behind these bots … data collection, analysis, optimization, continuous learning, and constant improvement. That’s probably one of the biggest reasons his bots stay consistent over time. Honestly Brandon is the only person in this market who has consistently proven that nobody is really competing on his level right now. And the best part is the development never stops across all his EA bots. Every time I pay for a new bot, I genuinely feel like I got something worth the money. Worth every cent

Fabio Mu
88
Fabio Mu 2026.05.27 14:46 
 

Byrdi EA represents a leap forward in the field of automated trading, but above all in AI-driven trading. Is it a 'click and forget' EA? Not really, in fact it will probably be greatly appreciated by those who love to customize and test a wide variety of configurations and trading styles; in any case, you'll always have the support of the welcoming Telegram Community. In this regard, those who don't want to put in too much effort will certainly find a set of rules to copy quickly and effectively. I believe that Byrdi, the first EA to introduce trading with 'mesh nodes,' can be considered the avant-garde of diversified portfolio management and will give us a lot of excitement. Brandon could have kept it for himself, but instead he brought it into the world of retail trading!

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.27 20:11
Thank you, Fabio. You’re a positive force of nature, and I’m happy to have you as a client.
Guus
124
Guus 2026.05.23 11:15 
 

Normally I try to wait a while before posting a review, but with Byrdi I didn't have to. I purchased it right after its release a few days ago and honestly I was immediately impressed— it is brilliant, there are no other words for it. It connects different terminals running the Byrdi EA into a mesh of nodes where all information is shared. One of the smart parts is that each terminal (node) can have its own AI strategy, while the mesh decides in rotation which asset is analyzed where. This allows each node to benefit from the other strategies, creating even better diversification. In just over a day of running four terminals (nodes) with 9 assets, it has already successfully closed 16 trades with minimal drawdown. It is still early days, I confess, but it is a very good start. It’s a completely different setup and a must-have—definitely a 5-star product. (Just an FYI for others: this is a standalone EA that operates outside the Syna ecosystem).

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.24 00:36
Guus, thank you for the review. I enjoy having you as a client, and look forward to seeing your progress. I would recommend you as a customer to any developer.
Michael 888
460
Michael 888 2026.05.22 09:50 
 

Hello guys,Im really impressed with the all Brandon products although i do not own them all.Nano Machine working great which was my first and now this masterpiece comes out.I have set it up and already closed some profits.This is the only systems that I can really trust in this market place backed with great community and great honest developer.This system is real intelligence on MT5 platform,amazing!Try it and you will love it,Brandon Thank you :)

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.22 18:25
Thank you, Michael. I’m grateful for this review and I appreciate your mindset. I would recommend you as a customer to any developer.
Abel Liu
1360
Abel Liu 2026.05.21 16:45 
 

I have no doubt Brandon has put much effort into this EA. Although in early stage, the amount and options this EA present itself is limitless. I'm still getting the hang of setting it up and testing it out. But, the sheer number of functionally and possibility can be seen in his EA, making this EA truly worth it. Will update the results again, but for now, working to add this EA into my portfolio.

William Brandon Autry
21671
Ответ разработчика William Brandon Autry 2026.05.21 21:47
Thank you, Abel. This review means a lot. Keep in touch.
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