BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обеспечивать переключение на подходящий узел в пределах всей сети. Один узел может торговать самостоятельно. Несколько узлов могут координироваться как единая сеть. За пределами входа. За пределами счёта. Один трейдер. Множество рынков. Одна интеллектуальная сеть.

Мероприятие BYRDI Portfolio Buildout Доступно в течение следующих 72 часов или до следующих 15 покупок BYRDI, в зависимости от того, что наступит раньше. Приобретите BYRDI по текущей цене $997 и получите: 1 активацию Mean Machine GPT

1 активацию AiQ

Приватный воркшоп по развёртыванию портфеля

Доступ к международной живой сессии вопросов и ответов

Полную запись воркшопа

Стартовый план построения портфеля Первые 10 подходящих покупателей также могут отправить предполагаемую структуру своего портфеля на короткий приватный разбор. Присутствие в прямом эфире не обязательно. Все материалы и записи включены независимо от страны и часового пояса. Завершается через 72 часа или после 15 подходящих покупок. Текущие владельцы BYRDI также получат воркшоп, запись, план и доступ к живой сессии вопросов и ответов. Все, кто приобрёл BYRDI в течение последних 14 дней, также получат промо-пакет активаций.

Публичные результаты mesh-сети

BYRDI в настоящее время работает на трёх публично отслеживаемых счетах с реальными деньгами.

3 живых узла BYRDI

+12,88% закрытой прибыли относительно внесённого капитала

$1,198.00 общая сумма депозитов

$1,352.40 суммарный баланс

$1,253.80 суммарная эквити

$154.30 закрытая прибыль

Примерно 7,29% текущая суммарная плавающая просадка

Эти цифры отражают полную публично отслеживаемую сеть BYRDI из трёх узлов на момент фиксации. Результаты меняются по мере открытия и закрытия позиций, колебаний эквити, а также внесения и вывода капитала.

Это полная живая mesh-сеть BYRDI, а не один выбранный сигнал, представленный в отрыве от остальных.

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Кратко о продукте

Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Рынки: форекс, золото, металлы, индексы, криптовалюты, нефть и другие поддерживаемые брокером инструменты

форекс, золото, металлы, индексы, криптовалюты, нефть и другие поддерживаемые брокером инструменты Развёртывание: один автономный узел или согласованная mesh-сеть из нескольких узлов

один автономный узел или согласованная mesh-сеть из нескольких узлов Вход: AI Entry или механический EA Core

AI Entry или механический EA Core Управление: Single Entry, адаптивное управление или опциональный Sacred Phi

Single Entry, адаптивное управление или опциональный Sacred Phi Исполнение: ротация или параллельное исполнение с лимитами

ротация или параллельное исполнение с лимитами Контроль mesh-сети: лимиты по символам, лимиты валютной экспозиции, вместимость узлов и переключение при сбое

лимиты по символам, лимиты валютной экспозиции, вместимость узлов и переключение при сбое ИИ: несколько поддерживаемых провайдеров и моделей

несколько поддерживаемых провайдеров и моделей Обновления и поддержка покупателей: включены

Независимые счета. Общая осведомлённость о портфеле.

Запуск нескольких советников сам по себе не создаёт диверсификацию.

Отдельные счета могут удерживать одну и ту же валюту, одно направление рынка или коррелирующий риск.

Один узел может открыть позицию по USD, а другой добавить экспозицию через другую пару. По отдельности оба решения могут выглядеть разумно. Вместе они могут создать концентрацию.

BYRDI позволяет каждому узлу оставаться независимым, обмениваясь при этом информацией, необходимой для координации:

Активные позиции и отложенные ордера

Экспозиция по символам и валютам

Доступность и вместимость узлов

Поддерживаемые рынки на каждом узле

Текущие назначения на исполнение

Каждый узел может сохранять своего брокера, символы, модель ИИ, движок входа, режим управления, распределение капитала и границы счёта.

Узлы не теряют своей независимости.

Сеть получает осведомлённость о портфеле.

Как сеть торгует как единое целое

Ротация исполнения

Когда несколько узлов могут торговать один и тот же рынок, BYRDI может назначить эту возможность одному подходящему узлу вместо того, чтобы каждый терминал дублировал одно и то же решение.

Контролируемое параллельное исполнение

Трейдеры, которые хотят, чтобы участвовало несколько узлов, могут использовать параллельное исполнение с лимитами, ограничивая общее количество позиций по символу и валюте.

Учёт пригодности и вместимости

BYRDI учитывает, поддерживает ли узел данный рынок, есть ли у него свободная вместимость, находится ли он онлайн и подходит ли он для текущего назначения.

Переключение при сбое и учёт разных брокеров

Если назначенный узел становится недоступным, другой подходящий узел может взять ответственность на себя там, где это поддерживается. BYRDI также распознаёт совместимые варианты названий символов у брокеров, чтобы общие рынки можно было координировать при разных форматах наименования.

Разные терминалы. Разные брокеры. Один согласованный уровень исполнения.

Выберите, как торгует каждый узел

AI Entry

Выбранная модель ИИ оценивает текущую структуру рынка, живой контекст, новости и состояние узла перед принятием решения.

EA Core

Механический движок использует детерминированную логику разворота по нескольким паттернам и оценивает одну и ту же ситуацию одинаково.

Режим Single Entry

Один вход, один жёсткий стоп-лосс и один жёсткий тейк-профит. Без восстановительных входов, наращивания и Secondary Strategy.

Адаптивный режим

Первичные входы могут использовать активное управление позицией, динамические выходы и контроль риска с учётом mesh-сети по мере изменения условий.

Адаптивный режим с Sacred Phi

Опциональная Secondary Strategy может добавлять входы по коррекциям Sacred Phi, контролируемое наращивание в пределах настроенных лимитов, автоматическую паузу при просадке и групповое управление позициями.

Sacred Phi опционален и может быть отключён на каждом узле.

Интеллект mesh-сети, осведомлённость об экспозиции и глобальный контроль остаются доступными независимо от того, используете ли вы одну позицию за раз или структурированный подход с несколькими позициями.

Риск на каждом уровне

Отдельная сделка Экспозиция по символу Экспозиция по валюте Счёт узла Вся mesh-сеть

Доступные средства контроля включают дневные лимиты убытка, потолки просадки, стопы по эквити счёта, лимиты позиций, ограничения экспозиции по символам и валютам, а также профили, ориентированные на prop firm.

Узел защищает свой счёт. Mesh-сеть учитывает систему в целом.

Распределённое не значит разрозненное.

Публичное подтверждение вместо упрощённого бэктеста

Полную mesh-сеть BYRDI невозможно воспроизвести в обычном тестере стратегий на одном терминале.

Живая система может включать вызовы AI API, обмен данными между терминалами, ротацию исполнения, доступность узлов, переключение при сбое, нормализацию названий символов между брокерами и совокупный контроль экспозиции.

Именно поэтому BYRDI демонстрируется через публичные узлы с реальными деньгами, отслеживаемые на MQL5.

Mesh-сеть следует оценивать как портфель, потому что каждый счёт является одним узлом полной системы.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Начните с одного узла

Чтобы начать, вам не нужно несколько счетов или терминалов.

BYRDI — это полноценная торговая система с ИИ на одном терминале MetaTrader 5.

Начните с одного узла, а затем добавьте ещё один счёт, брокера, рынок, стратегию или профиль риска, когда будете готовы.

Сеть не обязательно строить в первый же день.

Она уже ждёт, когда вы будете готовы расширяться.

Требования и поддержка

MetaTrader 5

Аккаунт у поддерживаемого провайдера ИИ для работы с ИИ

Стабильное интернет-соединение

Для непрерывной работы 24/5 рекомендуется VPS

Поддерживаемые брокером символы и разрешения на торговлю

Отдельные терминалы MT5 для дополнительных узлов

Покупка включает доступ к приватному сообществу покупателей, прямую поддержку разработчика, помощь с настройкой и пожизненные обновления продукта.

Важная информация о рисках

Торговля сопряжена со значительным риском и может привести к потере части или всего внесённого капитала.

Анализ ИИ, координация mesh-сети, ротация исполнения, переключение при сбое, отслеживание экспозиции и контроль просадки не гарантируют прибыльных решений и не предотвращают убытки.

Режим Single Entry также может приводить к убыткам, проскальзыванию, гэпам и сериям убыточных сделок.

Адаптивное управление может изменять то, как долго позиции остаются открытыми и как ведётся управление сделками.

Sacred Phi может использовать несколько позиций и может увеличивать экспозицию, плавающую просадку, использование маржи и время удержания по мере движения цены против первоначального входа.

Лимиты позиций, контроль просадки, защита эквити, лимиты по символам, лимиты по валютам и консервативное распределение капитала должны быть настроены до запуска на реальном счёте.

Осведомлённость mesh-сети не гарантирует диверсификацию. Несколько узлов могут снижаться одновременно, если рынки, валюты, стратегии или направления коррелируют.

Переключение при сбое зависит от наличия другого подходящего узла, который находится онлайн и может торговать назначенный рынок.

Условия брокера, перебои с интернетом, отключение терминалов, ценовые гэпы, проскальзывание и экстремальная волатильность могут повлиять на фактические результаты.

Протестируйте BYRDI на демо-счёте перед реальным использованием и торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

За пределами входа. За пределами счёта.

Большинство советников анализируют один рынок с одного терминала.

BYRDI может координировать интеллект в масштабе всей вашей работы.

Один узел — это полноценная торговая система с ИИ.

Их mesh-сеть торгует как единое целое.