Quantum Titan MT5

Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке.

Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий.





Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру.

После того, как все 1000 экземпляров будут распроданы, игра Quantum Titan станет недоступна.





Специальная цена со скидкой в честь запуска. Окончательная цена: 1999 долларов.



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Представляем Quantum Titan







Quantum Titan — это золотой советник, который я никогда не планировал выпускать публично.

В течение нескольких месяцев торговля Titan велась в частном порядке с использованием моего собственного капитала и была доступна лишь очень узкому кругу частных аккаунтов.





Компания Quantum Titan была создана с одной целью:





Чтобы выйти на реальный рынок золота, необходимо выявлять высококачественные торговые возможности, точно совершать сделки и управлять каждой позицией с дисциплинированным подходом к управлению рисками.

Стратегия была запущена непосредственно на торговом счете с реальным капиталом в размере 50 000 евро, что представляет собой крупнейшее первоначальное вложение капитала, когда-либо сделанное в советник Quantum Expert Advisor.

От Titan требовалось доказать свою состоятельность в реальных рыночных условиях, при реальном исполнении сделок, реальных спредах, реальном проскальзывании и реальном капитале.





Создано для реальных рыночных показателей.





Quantum Titan использует архитектуру выборочной торговли, разработанную специально для XAUUSD.

Вместо того чтобы постоянно оставаться подверженным влиянию рынка или открывать сделки просто для создания активности, Titan непрерывно анализирует золото и терпеливо ждет подходящих торговых условий.

Когда появляется подходящая возможность, агент по недвижимости выходит на рынок в соответствии с точно определенным набором правил.

Каждая сделка управляется независимо и защищена с момента ее открытия.





В Quantum Titan не используется стратегия Grid.

В рекомендуемой конфигурации по умолчанию Quantum Titan не использует алгоритм Мартингейла.

Она не предполагает постоянного наращивания позиций против рынка, формирования крупных корзин сделок или опоры на неограниченные циклы восстановления.

Каждая позиция имеет четко определенную структуру рисков и управляется индивидуально от момента входа до выхода.





Точность от входа до выхода





Найти выгодную торговую возможность — это только начало.

Истинная сила Quantum Titan заключается в том, как управляется каждая позиция после исполнения.





Каждая профессия включает в себя:





- Заранее установленный стоп-лосс для ограничения риска с самого начала.

- Интеллектуальная защита прибыли, реагирующая на развитие событий на рынке.

- Динамический скользящий стоп-лосс, предназначенный для фиксации прибыли, когда импульс смещается в пользу Titan.

- Полностью автоматизированное управление торговыми операциями без эмоционального вмешательства.

- Независимое исполнение, при этом каждая сделка оценивается и управляется индивидуально.





«Титан» спроектирован для быстрой реакции.

Когда рынок совершает решительные движения, система защищает позицию и предоставляет возможности для развития.

Когда импульс ослабевает или ожидаемое движение не материализуется, Titan разработан для снижения рисков, а не для того, чтобы оставаться в излишней ловушке на рынке.

Такой дисциплинированный подход позволяет компании Quantum Titan использовать перспективные возможности, сохраняя при этом четко определенный уровень риска по каждой сделке.





Избирательный по замыслу





Quantum Titan не предназначен для непрерывной торговли.

Силу компании оценивают не по количеству открытых сделок.

Его цель — дождаться рыночных условий, соответствующих его стратегии, и действовать только тогда, когда будет выявлена подходящая возможность.





В некоторые торговые дни может быть открыто одна или несколько позиций.

В другие дни сделки могут вообще не совершаться.

Такая избирательность является преднамеренной.





Профессиональная торговля — это не постоянная активность. Это умение понимать, когда условия оправдывают принятие риска, а когда лучше остаться вне рынка.

Компания Quantum Titan постоянно отслеживает рынок золота, оценивает текущую рыночную ситуацию и ожидает, пока не совпадут все необходимые условия, прежде чем открывать позицию.





Почему трейдеры выбирают Quantum Titan





При разработке Quantum Titan руководствовались четкой философией:

Выборочный подход. Четко определенный риск. Точное исполнение. Реальные результаты.





К его основным преимуществам относятся:





— Разработано эксклюзивно для XAUUSD.

- Игра ведется на внушительном реальном счете в 50 000 евро.

- Стратегия без сетки.

- В рекомендуемой конфигурации по умолчанию алгоритм Мартингейла не используется.

- Каждая сделка защищена заранее установленным стоп-лоссом.

- Независимое управление позициями.

- Интеллектуальная логика скользящего стоп-лосса и защиты прибыли.

- Торговля на коротких сроках, разработанная для избежания излишнего рыночного риска.

- Система выборочного входа, ориентированная на качество, а не на частоту сделок.

- Полностью автоматизированное выполнение без принятия решений на основе эмоций.

- Различные методы управления финансами.

— Восемь предопределенных автоматических уровней риска.

- Установка по принципу Plug & Play с оптимизированными настройками по умолчанию.

- Максимальная защита от просадки для дополнительной безопасности счета.

— Доступно по всему миру в ограниченном количестве.





Как это работает — мощный, избирательный и полностью автоматизированный





Quantum Titan разработан для того, чтобы сделать профессиональную торговлю золотом доступной без необходимости сложной настройки или постоянного ручного контроля.





Вот как это работает:





- Установка по принципу Plug & Play — подключите Quantum Titan к графику XAUUSD, выберите предпочтительный метод управления капиталом и уровень риска, и позвольте советнику работать.

— Оптимизированная конфигурация по умолчанию — сложная оптимизация параметров не требуется.

- Непрерывный мониторинг рынка — Titan анализирует рынок золота на протяжении всей торговой недели и ожидает подходящих условий.

- Выборочное исполнение — позиции открываются только тогда, когда стратегия выявляет подходящую возможность.

- Заранее определенный уровень риска — каждая позиция защищена стоп-лоссом с момента ее открытия на рынке.

- Автоматическая защита прибыли — Titan активно управляет прибыльными позициями с помощью интеллектуальной логики отслеживания.

- Независимые профессии — каждая должность открывается и управляется отдельно.

- Автоматическая защита от просадки — система включает в себя дополнительный механизм защиты счета, предназначенный для ограничения чрезмерного риска.

- Никаких эмоциональных решений — каждое действие выполняется в соответствии с заранее определенными правилами.





Профессиональная торговля не обязательно должна быть сложной.

Quantum Titan отслеживает рынок, ждет подходящих условий, точно исполняет сделки и автоматически управляет каждой позицией.





Эксклюзивное издание





Проект Quantum Titan был разработан для привлечения частного капитала и торговался в частном порядке еще до того, как рассматривалась возможность публичного выпуска.

Решение о представлении Titan сообществу Quantum было принято только после оценки его характеристик в реальных рыночных условиях.

Даже сейчас доступность останется строго ограниченной.





Всего будет выпущено лишь 1000 пожизненных лицензий.

После продажи всех 1000 экземпляров дополнительные лицензии предоставляться не будут.





Распространение без ограничений.

Массового проката не планируется.

Второго тиража не было.





Первые 1000 трейдеров не просто станут владельцами еще одного советника GOLD Expert Advisor.

Они станут владельцами одного из всего лишь 1000 выпущенных экземпляров Titan.





Минимальные требования и рекомендации





VT Markets , TMGM , StarTrader или любой брокер, предлагающий счета ECN/RAW/с низким спредом . Рекомендуемые брокеры:или любой брокер, предлагающий

- Символ: XAUUSD (Золото).

Минимальный первоначальный депозит: 500 долларов.

Рекомендуемый размер депозита: 1000 долларов США или больше.

Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500).

- Тип счета: Хеджирование.

- VPS: ОБЯЗАТЕЛЕН для бесперебойной работы 24/5.





ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ





Торговля иностранной валютой, золотом и CFD сопряжена со значительным риском и может не подходить для каждого инвестора. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и возможны убытки.

Результаты могут различаться у разных брокеров и на разных торговых счетах из-за различий в условиях исполнения ордеров, спредах, проскальзывании, ликвидности и технической инфраструктуре.





Несмотря на то, что Quantum Titan использует предопределенные механизмы контроля рисков, защиту от стоп-лосса, выборочное исполнение ордеров и автоматизированное управление сделками, ни одна система не может полностью исключить торговый риск или гарантировать идентичные результаты.

Настоятельно рекомендуется протестировать советника на демо-счете, прежде чем использовать реальные средства.

Quantum Titan — избирательная платформа по своей природе. Торговая активность будет меняться в зависимости от рыночных условий, и в некоторые периоды количество сделок может быть невелико или отсутствовать вовсе.





Титан не гонится за рынком. Он ждет. Он наносит удар. Он защищает.