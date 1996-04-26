Quantum Titan MT5

Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке.
Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий.

Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру.
После того, как все 1000 экземпляров будут распроданы, игра Quantum Titan станет недоступна.

Специальная цена со скидкой в честь запуска. Окончательная цена: 1999 долларов.

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Представляем Quantum Titan


Quantum Titan — это золотой советник, который я никогда не планировал выпускать публично.
В течение нескольких месяцев торговля Titan велась в частном порядке с использованием моего собственного капитала и была доступна лишь очень узкому кругу частных аккаунтов.

Компания Quantum Titan была создана с одной целью:

Чтобы выйти на реальный рынок золота, необходимо выявлять высококачественные торговые возможности, точно совершать сделки и управлять каждой позицией с дисциплинированным подходом к управлению рисками.
Стратегия была запущена непосредственно на торговом счете с реальным капиталом в размере 50 000 евро, что представляет собой крупнейшее первоначальное вложение капитала, когда-либо сделанное в советник Quantum Expert Advisor.
От Titan требовалось доказать свою состоятельность в реальных рыночных условиях, при реальном исполнении сделок, реальных спредах, реальном проскальзывании и реальном капитале.

Создано для реальных рыночных показателей.


Quantum Titan использует архитектуру выборочной торговли, разработанную специально для XAUUSD.
Вместо того чтобы постоянно оставаться подверженным влиянию рынка или открывать сделки просто для создания активности, Titan непрерывно анализирует золото и терпеливо ждет подходящих торговых условий.
Когда появляется подходящая возможность, агент по недвижимости выходит на рынок в соответствии с точно определенным набором правил.
Каждая сделка управляется независимо и защищена с момента ее открытия.

В Quantum Titan не используется стратегия Grid.
В рекомендуемой конфигурации по умолчанию Quantum Titan не использует алгоритм Мартингейла.
Она не предполагает постоянного наращивания позиций против рынка, формирования крупных корзин сделок или опоры на неограниченные циклы восстановления.
Каждая позиция имеет четко определенную структуру рисков и управляется индивидуально от момента входа до выхода.

Точность от входа до выхода


Найти выгодную торговую возможность — это только начало.
Истинная сила Quantum Titan заключается в том, как управляется каждая позиция после исполнения.

Каждая профессия включает в себя:

- Заранее установленный стоп-лосс для ограничения риска с самого начала.
- Интеллектуальная защита прибыли, реагирующая на развитие событий на рынке.
- Динамический скользящий стоп-лосс, предназначенный для фиксации прибыли, когда импульс смещается в пользу Titan.
- Полностью автоматизированное управление торговыми операциями без эмоционального вмешательства.
- Независимое исполнение, при этом каждая сделка оценивается и управляется индивидуально.

«Титан» спроектирован для быстрой реакции.
Когда рынок совершает решительные движения, система защищает позицию и предоставляет возможности для развития.
Когда импульс ослабевает или ожидаемое движение не материализуется, Titan разработан для снижения рисков, а не для того, чтобы оставаться в излишней ловушке на рынке.
Такой дисциплинированный подход позволяет компании Quantum Titan использовать перспективные возможности, сохраняя при этом четко определенный уровень риска по каждой сделке.

Избирательный по замыслу

Quantum Titan не предназначен для непрерывной торговли.
Силу компании оценивают не по количеству открытых сделок.
Его цель — дождаться рыночных условий, соответствующих его стратегии, и действовать только тогда, когда будет выявлена подходящая возможность.

В некоторые торговые дни может быть открыто одна или несколько позиций.
В другие дни сделки могут вообще не совершаться.
Такая избирательность является преднамеренной.

Профессиональная торговля — это не постоянная активность. Это умение понимать, когда условия оправдывают принятие риска, а когда лучше остаться вне рынка.
Компания Quantum Titan постоянно отслеживает рынок золота, оценивает текущую рыночную ситуацию и ожидает, пока не совпадут все необходимые условия, прежде чем открывать позицию.

Почему трейдеры выбирают Quantum Titan


При разработке Quantum Titan руководствовались четкой философией:
Выборочный подход. Четко определенный риск. Точное исполнение. Реальные результаты.

К его основным преимуществам относятся:

— Разработано эксклюзивно для XAUUSD.
- Игра ведется на внушительном реальном счете в 50 000 евро.
- Стратегия без сетки.
- В рекомендуемой конфигурации по умолчанию алгоритм Мартингейла не используется.
- Каждая сделка защищена заранее установленным стоп-лоссом.
- Независимое управление позициями.
- Интеллектуальная логика скользящего стоп-лосса и защиты прибыли.
- Торговля на коротких сроках, разработанная для избежания излишнего рыночного риска.
- Система выборочного входа, ориентированная на качество, а не на частоту сделок.
- Полностью автоматизированное выполнение без принятия решений на основе эмоций.
- Различные методы управления финансами.
— Восемь предопределенных автоматических уровней риска.
- Установка по принципу Plug & Play с оптимизированными настройками по умолчанию.
- Максимальная защита от просадки для дополнительной безопасности счета.
— Доступно по всему миру в ограниченном количестве.

Как это работает — мощный, избирательный и полностью автоматизированный


Quantum Titan разработан для того, чтобы сделать профессиональную торговлю золотом доступной без необходимости сложной настройки или постоянного ручного контроля.

Вот как это работает:

- Установка по принципу Plug & Play — подключите Quantum Titan к графику XAUUSD, выберите предпочтительный метод управления капиталом и уровень риска, и позвольте советнику работать.
— Оптимизированная конфигурация по умолчанию — сложная оптимизация параметров не требуется.
- Непрерывный мониторинг рынка — Titan анализирует рынок золота на протяжении всей торговой недели и ожидает подходящих условий.
- Выборочное исполнение — позиции открываются только тогда, когда стратегия выявляет подходящую возможность.
- Заранее определенный уровень риска — каждая позиция защищена стоп-лоссом с момента ее открытия на рынке.
- Автоматическая защита прибыли — Titan активно управляет прибыльными позициями с помощью интеллектуальной логики отслеживания.
- Независимые профессии — каждая должность открывается и управляется отдельно.
- Автоматическая защита от просадки — система включает в себя дополнительный механизм защиты счета, предназначенный для ограничения чрезмерного риска.
- Никаких эмоциональных решений — каждое действие выполняется в соответствии с заранее определенными правилами.

Профессиональная торговля не обязательно должна быть сложной.
Quantum Titan отслеживает рынок, ждет подходящих условий, точно исполняет сделки и автоматически управляет каждой позицией.

Эксклюзивное издание


Проект Quantum Titan был разработан для привлечения частного капитала и торговался в частном порядке еще до того, как рассматривалась возможность публичного выпуска.
Решение о представлении Titan сообществу Quantum было принято только после оценки его характеристик в реальных рыночных условиях.
Даже сейчас доступность останется строго ограниченной.

Всего будет выпущено лишь 1000 пожизненных лицензий.
После продажи всех 1000 экземпляров дополнительные лицензии предоставляться не будут.

Распространение без ограничений.
Массового проката не планируется.
Второго тиража не было.

Первые 1000 трейдеров не просто станут владельцами еще одного советника GOLD Expert Advisor.
Они станут владельцами одного из всего лишь 1000 выпущенных экземпляров Titan.

Минимальные требования и рекомендации


Рекомендуемые брокеры: VT Markets , TMGM , StarTrader или любой брокер, предлагающий счета ECN/RAW/с низким спредом .
- Символ: XAUUSD (Золото).
Минимальный первоначальный депозит: 500 долларов.
Рекомендуемый размер депозита: 1000 долларов США или больше.
Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500).
- Тип счета: Хеджирование.
- VPS: ОБЯЗАТЕЛЕН для бесперебойной работы 24/5.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


Торговля иностранной валютой, золотом и CFD сопряжена со значительным риском и может не подходить для каждого инвестора. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и возможны убытки.
Результаты могут различаться у разных брокеров и на разных торговых счетах из-за различий в условиях исполнения ордеров, спредах, проскальзывании, ликвидности и технической инфраструктуре.

Несмотря на то, что Quantum Titan использует предопределенные механизмы контроля рисков, защиту от стоп-лосса, выборочное исполнение ордеров и автоматизированное управление сделками, ни одна система не может полностью исключить торговый риск или гарантировать идентичные результаты.
Настоятельно рекомендуется протестировать советника на демо-счете, прежде чем использовать реальные средства.
Quantum Titan — избирательная платформа по своей природе. Торговая активность будет меняться в зависимости от рыночных условий, и в некоторые периоды количество сделок может быть невелико или отсутствовать вовсе.

Титан не гонится за рынком. Он ждет. Он наносит удар. Он защищает.

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AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
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Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.75 (106)
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Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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