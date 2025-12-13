Goldwave EA MT5

실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL

LIVE SIGNAL (IC MARKETS) https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My 이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다.

본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요.

그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음





중요 안내: GoldWave는 실제 시장 환경을 기준으로 설계되었습니다.

본 시스템은 AI 보조 적응형 로직과 뉴스 필터를 사용하며, 이는 WebRequest에 의존합니다. WebRequest는 전략 테스터(Strategy Tester)에서 지원되지 않습니다.

따라서 데모 및 백테스트 결과는 실제 거래 동작과 다를 수 있으며, 주요 평가 기준으로 사용해서는 안 됩니다.

개발자 소개

저는 16년 이상의 실제 자금 기반 거래 경험을 보유한 MetaTrader(MT4/MT5)

Expert Advisor(EA) 및 트레이딩 지표 개발자입니다.

오랜 기간 동안 실제 시장 환경에서

수동 트레이딩과 자동매매 시스템 설계 및 개발에 모두 깊이 관여해 왔습니다.

단기적인 수익 폭발, 과도한 파라미터 조합,

시각적으로만 화려한 과최적화 전략을 추구하기보다는,

논리적으로 안정적이며 리스크가 통제되고,

다양한 시장 환경에 적응 가능한 트레이딩 시스템 구축에 집중해 왔습니다.

본 EA는 초기 운영 단계 이후,

운영 및 지원 상황에 따라 단계별 가격 조정이 예정되어 있으며,

각 단계마다 가격은 USD 100씩 상향될 수 있습니다.



본 EA는 현재 초기 한정 단계 가격으로 제공되며, 향후 판매 및 유지 관리 단계에 따라 가격이 조정될 수 있습니다; 각 단계마다 약 USD 100 인상이 예상되며, 올해의 목표 상한 가격은 USD 1899입니다.

제품 개요

GoldWave는 MT4 / MT5 환경에서 XAUUSD(금) 전용으로 설계된 자동매매 EA입니다.

이 시스템은 매일 거래하기 위해 만들어진 EA가 아닙니다.

대신, 거래 빈도보다 다음 세 가지를 핵심 가치로 삼아

장기간에 걸쳐 개발된 프로페셔널 등급 트레이딩 로직입니다.

거래 품질

리스크 관리

실행 규율

고정 지표나 단순 트리거 조건에 의존하는 기존 EA와 달리,

GoldWave는 다음 질문에 먼저 답합니다.

현재 추세는 실제로 신뢰할 수 있는가?

현재 리스크 환경은 진입에 적합한가?

지금의 시장 상황은 참여할 가치가 있는 구간인가?

시장 조건이 명확하고 유리할 때만 거래하며,

불확실하거나 고위험 구간에서는 의도적으로 관망합니다.

AI-assisted 추세 인식 및 필터링 로직

GoldWave는 진입 기회를 늘리기 위한 시스템이 아닙니다.

본 EA는 AI-assisted(보조) 적응형 시장 필터링 로직을 통해

손실 가능성이 높은 거래를 사전에 제거하는 데 초점을 둡니다.

단일 지표에 의존하지 않고,

M15부터 H4까지의 멀티 타임프레임 합류 분석을 통해

추세 구조를 교차 검증하고, 노이즈와 가짜 돌파를 줄입니다.

추세 평가 시 다음 요소들을 종합적으로 고려합니다.

멀티 타임프레임 추세 일관성

변동성 상태 인식 및 시장 환경 분류

모멘텀 구조 및 추세 지속성 평가

핵심 목표는 단순합니다.

무작위적 가격 변동이 아닌,

지속 가능성이 더 높은 추세 움직임에만 참여하는 것입니다.

고정 규칙이 아닌 동적 리스크 관리

GoldWave는 어떠한 고위험 매매 방식도 사용하지 않습니다.

마틴게일 없음

그리드 매매 없음

손실 물타기 없음

각 거래는 독립적인 판단이며,

항상 명확한 리스크 통제 하에서 실행됩니다.

시스템에는 다음과 같은 다층 리스크 관리 구조가 포함되어 있습니다.

변동성 기반 동적 손절 조정

드로우다운 제어 및 노출 리스크 제한

불리한 시장 환경에서 자동 참여 비중 축소

목표는 단기적인 수익 폭발이 아니라,

다양한 시장 환경에서 일관되고 통제 가능한 리스크 행동을 유지하는 것입니다.

GoldWave가 고빈도 거래를 추구하지 않는 이유

시장은 매일 움직이지만,

매일이 거래할 가치가 있는 날은 아닙니다.

GoldWave는 거래 빈도보다 시장 품질을 우선합니다.

추세 구조가 불분명하거나,

변동성이 비정상적으로 확대되거나,

거시적 리스크가 급격히 증가하는 경우,

시스템은 거래 빈도를 줄이거나 완전히 시장에서 이탈합니다.

이러한 절제된 접근 방식은

드로우다운을 제어하고 장기적 안정성을 유지하는 핵심 요소입니다.

백테스트와 실거래 결과에 대하여

뉴스, 유동성, 스프레드, 체결 조건 차이로 인해

백테스트 결과는 실거래와 완전히 동일하게 재현되기 어렵습니다.

시각적으로 인상적인 백테스트 결과를 만드는 것은 어렵지 않지만,

그러한 시스템은 시장 환경이 바뀌는 순간

실거래에서 빠르게 무너지는 경우가 많습니다.

GoldWave는 백테스트 점수를 위해 설계된 시스템이 아닙니다.

장기간 실제 자금 운용 환경에서의 행동 안정성과

리스크 통제 일관성을 우선 기준으로 개발되었습니다.

권장 타임프레임

GoldWave는 분석 단계에서 M15–H4 멀티 타임프레임 데이터를 활용하지만,

실제 운용 시에는 다음을 권장합니다.

1분(M1) 차트에 EA 부착

이를 통해 시장 변화를 보다 빠르게 감지하고,

정밀한 신호 처리와 실행이 가능합니다.

시스템 포지셔닝

GoldWave는 수년간의 연구와

실제 자금 기반 거래 경험의 결과물입니다.

다음과 같은 트레이더에게 더 적합합니다.

잦은 거래보다 리스크 관리를 우선하는 트레이더

대기 구간과 드로우다운을 감내할 수 있는 트레이더

논리적으로 설명 가능한 자동매매 시스템을 선호하는 트레이더

GoldWave는 수익을 보장하는 도구가 아닙니다.

복잡한 시장 환경에서도

이성 · 규율 · 장기적 안정성을 유지하기 위해 설계된 트레이딩 시스템입니다.

프로젝트 철학 및 투명성

이 프로젝트의 목표는 단순합니다.

계좌 안전성을 희생하지 않으면서,

은행 이자보다 의미 있는 수익을 추구할 수 있는

현실적인 트레이딩 도구를 만드는 것입니다.

빠른 자산 배증 약속 없음

잔고 곡선 조작 없음

가짜 백테스트 없음

오해를 유도하는 성과 표현 없음

오직 실제 행동 · 실제 피드백 · 실제 시장 결과만을 제공합니다.

리스크 고지

모든 트레이딩에는 리스크가 수반됩니다.

어떠한 자동매매 시스템도 수익을 보장할 수 없습니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트하고,

시스템의 로직과 리스크 특성을 충분히 이해한 후 사용하시기 바랍니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 어떤 자산에서 사용 가능한가요?

A. 현재 XAUUSD(금) 전용으로 설계 및 최적화되었습니다.

Q. 24/5 자동으로 작동하나요?

A. 네. 시장 개장 시간 동안 지속적으로 분석하며 자동으로 거래를 관리합니다.

Q. Grid 또는 Martingale 전략을 사용하나요?

A. 아니요. 그리드, 마틴게일, 물타기 전략을 사용하지 않습니다.

Q. 지원 플랫폼은?

A. MT4 및 MT5

Q. 최소 권장 자본은?

A. USD 500 (브로커 조건에 따라 달라질 수 있음)

Q. 리스크 설정을 변경할 수 있나요?

A. 네. 다만 초보자는 기본 설정 사용을 권장합니다.

Q. 업데이트는 무료인가요?

A. 네. 모든 업데이트는 무료로 제공됩니다.

Q. 구매 후 지원이 제공되나요?

A. 네. 매뉴얼 및 개인 지원이 제공됩니다.

Q. AI를 사용하나요?

A. AI-assisted 적응형 필터링 로직을 사용합니다.

Q. 고정 SL이 있나요?

A. 예. 최종 안전장치로만 사용됩니다.