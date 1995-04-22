EA New Level Trading

EA New Level — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта «Путь к миллиону». Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором Trend Breaks (пробой динамических трендовых линий).
Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника.

Внимание! 
После покупки напишите личное сообщение получить подарок. 
Все настройки доступны тут - https://www.mql5.com/ru/market/product/188839/comments#comment_60206199 

Ключевые особенности

  • Одна логичная и прозрачная стратегия вместо «мешка» индикаторов.
  • Индикатор встроен в советник — не требует установки .ex5 в папку Indicators.
  • Мультитаймфреймовое голосование сигналов.
  • Гибкая система управления капиталом: фиксированный или авто-лот от баланса.
  • Мартингейл-сетка отключается одним параметром — советник может работать чисто по TP/SL.
  • Встроенный фильтр новостей с отрисовкой линий на графике.
  • Информационная панель на графике (в тестере автоматически отключается).
  • Оптимизирован под быстрое тестирование и оптимизацию: расчёты кэшируются по бару, графика в тестере не рисуется.
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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Vitali Vasilenka
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Эксперты
EA Legendary Multi Strategy — Профессиональный мульти-стратегийный советник. Один советник — десятки стратегий. Подтверждённые сигналы. Жёсткий риск-менеджмент. Создан для трейдеров, которые ценят точность входов, гибкость настроек и контроль над просадкой. Это не просто советник. Это квантовый скачок в алгоритмической торговле, где мощь коллективного разума стратегий встречается с точностью искусственного интеллекта. Коллективный разум: Более 12 независимых торговых стратегий работают в унисо
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Эксперты
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли. Лимитированная издание В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$  Важно: медленное тестирование советника Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование
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Vitali Vasilenka
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EA New Player
Vitali Vasilenka
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Vitali Vasilenka
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5 (4)
Эксперты
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5 (2)
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EA Underdog
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5 (6)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
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