EA New Level Trading
- Эксперты
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Vitali VasilenkaEA Quantum Lab 👽
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Основано и разработано Vitali Vasilenka
Алгоритмическая торговля с 2019 года
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Профессиональные алгоритмические торговые решения для MetaTrader 5
• 20+ торговых советников и индикаторов
- Версия: 1.0
- Активации: 10
EA New Level — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта «Путь к миллиону». Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором Trend Breaks (пробой динамических трендовых линий).
Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника.
Внимание!
После покупки напишите личное сообщение получить подарок.
Все настройки доступны тут - https://www.mql5.com/ru/market/product/188839/comments#comment_60206199
Ключевые особенности
- Одна логичная и прозрачная стратегия вместо «мешка» индикаторов.
- Индикатор встроен в советник — не требует установки .ex5 в папку Indicators.
- Мультитаймфреймовое голосование сигналов.
- Гибкая система управления капиталом: фиксированный или авто-лот от баланса.
- Мартингейл-сетка отключается одним параметром — советник может работать чисто по TP/SL.
- Встроенный фильтр новостей с отрисовкой линий на графике.
- Информационная панель на графике (в тестере автоматически отключается).
- Оптимизирован под быстрое тестирование и оптимизацию: расчёты кэшируются по бару, графика в тестере не рисуется.