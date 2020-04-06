Goldwave EA MT5


Signal en direct (compte réel)
Cet EA est vendu en quantités limitées ; après l’achat, veuillez me contacter par message privé pour recevoir le manuel utilisateur et les paramètres recommandés.
Aucun grid excessif, aucune martingale dangereuse, aucun averaging down.

Présentation du développeur

Je suis développeur d’Expert Advisors (EA) et d’indicateurs MetaTrader (MT4/MT5) avec plus de 16 ans d’expérience réelle en trading.

Prix de lancement : $129 (réservé aux 5 premières ventes) ; ensuite le prix augmente de $100 ;Prix final pour cette année : 899 $.


Au fil de nombreuses années de pratique des marchés, j’ai été profondément impliqué à la fois dans le trading manuel et dans la conception de systèmes de trading automatisés.
Plutôt que de rechercher des performances explosives à court terme ou des stratégies sur-optimisées, je me concentre sur des systèmes logiquement stables, contrôlés en risque et capables de s’adapter à différents environnements de marché.

Présentation du produit
GoldWave est un EA de trading automatique conçu spécifiquement pour le XAUUSD (or) sur MT4/MT5.

Ce système n’a pas été conçu pour trader tous les jours.
Il s’agit d’une logique professionnelle développée sur le long terme, axée sur la qualité des transactions, le contrôle du risque et la discipline d’exécution.

Contrairement aux EA traditionnels basés sur des indicateurs fixes ou des déclencheurs simples, GoldWave met l’accent sur :

La réalité du mouvement de tendance  
L’adéquation de l’environnement de risque  
La pertinence de la participation au marché  

Le système n’intervient que lorsque les conditions de marché sont favorables.
En période d’incertitude ou de risque élevé, il reste volontairement en attente.

Logique de reconnaissance et de filtrage des tendances assistée par IA
GoldWave utilise un cadre d’analyse de marché multidimensionnel assisté par l’IA afin d’améliorer le timing d’entrée et le contrôle du drawdown.

Au lieu de dépendre d’un seul indicateur, le système effectue une analyse de confluence multi-unités de temps (M15 à H4), permettant de valider les structures de tendance et de réduire le bruit ainsi que les faux signaux.

Lors de l’évaluation des tendances, le système prend en compte :

La cohérence de la tendance sur plusieurs unités de temps  
L’identification des états de volatilité et des environnements de marché  
Le regroupement du momentum et l’évaluation de la persistance des tendances  

L’objectif est simple :
Participer uniquement aux mouvements de tendance présentant une probabilité de continuation plus élevée, et non aux fluctuations aléatoires ou de court terme.

Gestion du risque dynamique, pas de règles fixes
GoldWave n’utilise aucune méthode de trading à haut risque :

Aucune martingale  
Aucun grid trading  
Aucun averaging down  

Chaque position est une décision indépendante, exécutée avec un cadre de gestion du risque clairement défini.

Le système intègre plusieurs niveaux de protection, notamment :

Ajustement dynamique des stop-loss basé sur la volatilité  
Contrôle du drawdown et limitation de l’exposition au risque  
Réduction automatique de l’activité en conditions de marché défavorables  

L’objectif n’est pas la performance à court terme, mais un comportement de risque cohérent et maîtrisé sur différents marchés.

Pourquoi GoldWave ne cherche pas le trading haute fréquence
Les marchés évoluent chaque jour, mais chaque jour n’est pas propice au trading.

GoldWave privilégie la qualité du marché plutôt que la fréquence des transactions.

Lorsque les structures de tendance sont floues, que la volatilité devient anormale ou que les risques macroéconomiques augmentent fortement, le système réduit son activité ou reste totalement en dehors du marché.
Cette retenue disciplinée est un facteur clé du contrôle du drawdown et de la stabilité à long terme.

À propos des backtests et des résultats en conditions réelles
GoldWave utilise des filtres d’actualités et une gestion dynamique du risque, ce qui rend impossible un backtest « parfait » selon les méthodes classiques.

La plupart des backtests supposent une exécution parfaite, des conditions de marché statiques et l’absence d’impact des actualités ou de la liquidité.
Ces hypothèses ne reflètent pas la réalité du trading, en particulier lors des annonces économiques.

Les backtests sur-optimisés peuvent sembler très attractifs, mais échouent souvent rapidement lorsque les conditions de marché changent.

C’est pourquoi je ne considère pas les backtests fortement optimisés comme une preuve de fiabilité.
Les performances réelles sur le long terme constituent une référence bien plus pertinente.

Période recommandée
GoldWave agrège des données issues de plusieurs unités de temps (M15–H4), mais en pratique il est recommandé :

D’utiliser l’EA sur un graphique en une minute (M1).

Cela permet au système de détecter plus rapidement les changements de marché et d’y répondre avec plus de précision.

Positionnement du système
GoldWave est le fruit de nombreuses années de recherche et d’expérience de trading en conditions réelles.
Il convient particulièrement aux traders qui :

Privilégient le contrôle du risque à la fréquence de trading  
Acceptent les phases d’attente et les drawdowns  
Recherchent des systèmes automatisés à la logique claire et explicable  

Ce n’est pas un outil de « profit garanti », mais un système conçu pour préserver rationalité, discipline et stabilité à long terme dans des marchés complexes.

Philosophie du projet et transparence
L’objectif du projet est simple :
Créer un outil de trading visant un rendement plus significatif que les intérêts bancaires, sans compromettre la sécurité du compte.

Aucune promesse d’enrichissement rapide, aucune illusion de gains du jour au lendemain.
Uniquement une approche à long terme axée sur la protection du capital et la gestion du risque.

Aucune manipulation des dépôts, retraits ou courbes d’équité  
Aucun faux backtest  
Aucune présentation trompeuse des performances  

Uniquement des retours réels, un comportement réel et des résultats de marché réels.

Avertissement sur les risques
Le trading comporte des risques. Aucun système automatisé ne peut garantir des profits.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Veuillez tester soigneusement sur un compte de démonstration et comprendre pleinement la logique et les risques avant toute utilisation en compte réel.

Produits recommandés
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experts
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heik
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.75 (16)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
The Currency Master The Currency Master is a powerful forex trading robot that can help you automate your trading. Here are some of the benefits of using this robot Automated trading The Currency Master can automatically place trades on your behalf, so you don't have to spend hours watching the markets. This can free up your time so that you can focus on other things. Risk management The Currency Master includes built-in risk management features, such as stop-loss and take-profit orders. Thi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
Experts
Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium est un outil tout-en-un créé sur la base d'une formation approfondie sur les stratégies de trading courantes afin d'automatiser ces stratégies et ces calculs.   Caractéristiques: 19 Signaux individuels   - Chacun de ces signaux peut être biaisé dans une configuration de type réseau neuronal pour constituer le résultat final/global. Chaque signal a ses propres paramètres à personnaliser ou à optimiser si nécessaire.   Affichage complet à l'écran   - Six panneaux insta
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
BTC High Ratio
Angel Torres
Experts
BTC High Ratio Version 1.6 is an optimized tool designed to trade BTCUSD on the M15 timeframe, specifically built for PRO accounts on the Exness broker, with ideal performance on VPS with delays under 30 ms. This version presents a complete overhaul of the algorithm, adapted to current market conditions and aligned with the latest volatility patterns and price behavior. This EA uses a logic based on detecting microtrends and corrections, with scheduled entries that analyze breakouts, liquidity
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experts
Vous cherchez à maximiser vos gains et à minimiser vos risques ? SENTINEL Heikin-Ashi combine les signaux Heikin-Ashi avec la robustesse de la gestion des risques du module SENTINEL, optimisé pour vous offrir des outils avancés et faciles à utiliser. Points de départ (testé en 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptable à divers actifs et périodes Identifiez des opportunités précises : Saisissez des opérations rentables grâce à la combinaison des signaux Heikin-Ashi, RSI et le nouvea
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experts
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Experts
Market States EURUSD edition EA  The Market States EURUSD Edition is an algorithmic trading system built from applied research in market statistics , machine learning , and quantitative modeling to use on EURUSD , 15 minute time frame , with the best settings already defined .  Its core objective is simple: identify the market regime before taking any trading decision. The EA integrates concepts from Market Regime Theory , volatility modeling , and John Ehlers-inspired signal processing , crea
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Experts
Exigences minimales Type de compte : ECN / RAW / FAIBLE Spread Courtiers recommandés : IC Markets, IC Trading ou courtiers ECN similaires Dépôt minimum : 500 $ (effet de levier de 1:500) Dépôt recommandé : 1 000 $ (effet de levier de 1:500) Effet de levier minimum : 1:100 (1:500 recommandé) VPS : requis pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 Fonctionnalités principales Stratégie de rupture de range automatisée avec heures de range ajustables Dimensionnement dynamique des positions : Fixe,
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 5. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set f
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 5. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (370)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (29)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (84)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (16)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (61)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (12)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (78)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.64 (22)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (128)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.33 (40)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.2 (20)
Experts
INFORMATION IMPORTANTE ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 15 mois, l
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.64 (47)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (3)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.67 (24)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4 (40)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
GoldSky
Alno Markets Ltd
3.67 (3)
Experts
illusion       GoldSKY EA   est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe...       Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   utilise une cart
Plus de l'auteur
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicateurs
Super Signal Market Slayer Sans repaint | Haute précision | Indicateur de tendance intelligent multi-marchés En trading, la vraie difficulté n’est pas de passer un ordre, mais de distinguer clairement le début d’une tendance dans le bruit du marché. C’est pour cette raison que Market Slayer a été conçu. Il s’agit d’un indicateur intelligent sans repaint, spécialement développé pour le trading intraday. Grâce à une confirmation multi-niveaux et à un filtrage de tendance, il ne fournit des signau
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicateurs
Profitez du prix actuel pendant que vous le pouvez — il peut être ajusté à tout moment. L'objectif de l'indicateur "Black Horse" est d'identifier les divergences entre l'action des prix et l'indicateur VWAP. Il utilise des filtres pour éliminer les divergences potentiellement fausses et générer des alertes de haute qualité et précises. Les divergences baissières sont indiquées par des points rouges au-dessus de la bougie, tandis que les divergences haussières sont représentées par des points v
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les mouvements directionnels forts soutenus par un véritable momentum. Ce système ne cherche pas à prédire les som
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicateurs
Profitez du prix actuel pendant que vous le pouvez — il peut être ajusté à tout moment. L'objectif de l'indicateur "Black Horse" est d'identifier les divergences entre l'action des prix et l'indicateur VWAP. Il utilise des filtres pour éliminer les divergences potentiellement fausses et générer des alertes de haute qualité et précises. Les divergences baissières sont indiquées par des points rouges au-dessus de la bougie, tandis que les divergences haussières sont représentées par des points v
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicateurs
Super Signal – Skyblade Edition Système de signaux de tendance professionnel sans repaint / sans latence, avec un taux de réussite exceptionnel | Pour MT4 / MT5 Caractéristiques principales : Super Signal – Skyblade Edition est un système de signaux intelligent conçu spécifiquement pour le trading de tendance. Il utilise une logique de filtrage multicouche pour détecter uniquement les mouvements directionnels forts soutenus par un véritable momentum. Ce système   ne cherche pas à prédire les s
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
Indicateurs
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 Système professionnel de détection de tendance multi-filtres | Version améliorée du moteur UT BOT Nous proposons uniquement des indicateurs de haute qualité. Advanced UT BOT est conçu pour un usage professionnel, avec une logique de signal stable et un calcul sécurisé qui évite tout retard ou mise à jour erronée. Il ne redessine, ne supprime ni ne modifie aucun signal passé. Tous les signaux BUY et SELL sont générés uniquement après la clôture de la bougie , garant
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
Indicateurs
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 Système professionnel de détection de tendance multi-filtres | Version améliorée du moteur UT BOT Nous proposons uniquement des indicateurs de haute qualité. Advanced UT BOT est conçu pour un usage professionnel, avec une logique de signal stable et un calcul sécurisé qui évite tout retard ou mise à jour erronée. Il ne redessine, ne supprime ni ne modifie aucun signal passé. Tous les signaux BUY et SELL sont générés uniquement après la clôture de la bougie , garant
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
Indicateurs
Super Signal Market Slayer Sans repaint | Haute précision | Indicateur de tendance intelligent multi-marchés En trading, la vraie difficulté n’est pas de passer un ordre, mais de distinguer clairement le début d’une tendance dans le bruit du marché. C’est pour cette raison que Market Slayer a été conçu. Il s’agit d’un indicateur intelligent sans repaint, spécialement développé pour le trading intraday. Grâce à une confirmation multi-niveaux et à un filtrage de tendance, il ne fournit des signau
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
Indicateurs
Multiple Divergence Detection System for MT4 Outil de détection et de visualisation des divergences multi-indicateurs (Regular / Hidden, 10 sources d’indicateurs, léger et performant) Valeur principale •   Vue unifiée et claire   – Détecte et affiche automatiquement les   divergences régulières (Regular)   et   cachées (Hidden)   entre le prix et les indicateurs, à l’aide de lignes de connexion et d’étiquettes précises. •   Analyse multi-source   – Inclut MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
Utilitaires
MT4 Professional Copy Trading System Le MT4 Professional Copy Trading System est un outil fiable de copie de transactions multi-comptes, conçu pour les gestionnaires de fonds, les fournisseurs de signaux et les traders professionnels. Il permet la synchronisation en temps réel des transactions entre les comptes maîtres et récepteurs, avec un contrôle précis des risques, une allocation flexible des lots et des fonctions de protection avancées. Conçu pour une précision institutionnelle, il assure
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
Indicateurs
Multiple Divergence Detection System for MT5 Outil de détection et de visualisation des divergences multi-indicateurs (Regular / Hidden, 10 sources d’indicateurs, léger et performant) Valeur principale •   Vue unifiée et claire   – Détecte et affiche automatiquement les   divergences régulières (Regular)   et   cachées (Hidden)   entre le prix et les indicateurs, à l’aide de lignes de connexion et d’étiquettes précises. •   Analyse multi-source   – Inclut MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis