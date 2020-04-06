Goldwave EA MT5





Signal en direct (compte réel)

Cet EA est vendu en quantités limitées ; après l’achat, veuillez me contacter par message privé pour recevoir le manuel utilisateur et les paramètres recommandés.

Aucun grid excessif, aucune martingale dangereuse, aucun averaging down.





Présentation du développeur

Je suis développeur d’Expert Advisors (EA) et d’indicateurs MetaTrader (MT4/MT5) avec plus de 16 ans d’expérience réelle en trading. Prix de lancement : $129 (réservé aux 5 premières ventes) ; ensuite le prix augmente de $100 ;Prix final pour cette année : 899 $.





Au fil de nombreuses années de pratique des marchés, j’ai été profondément impliqué à la fois dans le trading manuel et dans la conception de systèmes de trading automatisés.

Plutôt que de rechercher des performances explosives à court terme ou des stratégies sur-optimisées, je me concentre sur des systèmes logiquement stables, contrôlés en risque et capables de s’adapter à différents environnements de marché.





Présentation du produit

GoldWave est un EA de trading automatique conçu spécifiquement pour le XAUUSD (or) sur MT4/MT5.





Ce système n’a pas été conçu pour trader tous les jours.

Il s’agit d’une logique professionnelle développée sur le long terme, axée sur la qualité des transactions, le contrôle du risque et la discipline d’exécution.





Contrairement aux EA traditionnels basés sur des indicateurs fixes ou des déclencheurs simples, GoldWave met l’accent sur :





La réalité du mouvement de tendance

L’adéquation de l’environnement de risque

La pertinence de la participation au marché





Le système n’intervient que lorsque les conditions de marché sont favorables.

En période d’incertitude ou de risque élevé, il reste volontairement en attente.





Logique de reconnaissance et de filtrage des tendances assistée par IA

GoldWave utilise un cadre d’analyse de marché multidimensionnel assisté par l’IA afin d’améliorer le timing d’entrée et le contrôle du drawdown.





Au lieu de dépendre d’un seul indicateur, le système effectue une analyse de confluence multi-unités de temps (M15 à H4), permettant de valider les structures de tendance et de réduire le bruit ainsi que les faux signaux.





Lors de l’évaluation des tendances, le système prend en compte :





La cohérence de la tendance sur plusieurs unités de temps

L’identification des états de volatilité et des environnements de marché

Le regroupement du momentum et l’évaluation de la persistance des tendances





L’objectif est simple :

Participer uniquement aux mouvements de tendance présentant une probabilité de continuation plus élevée, et non aux fluctuations aléatoires ou de court terme.





Gestion du risque dynamique, pas de règles fixes

GoldWave n’utilise aucune méthode de trading à haut risque :





Aucune martingale

Aucun grid trading

Aucun averaging down





Chaque position est une décision indépendante, exécutée avec un cadre de gestion du risque clairement défini.





Le système intègre plusieurs niveaux de protection, notamment :





Ajustement dynamique des stop-loss basé sur la volatilité

Contrôle du drawdown et limitation de l’exposition au risque

Réduction automatique de l’activité en conditions de marché défavorables





L’objectif n’est pas la performance à court terme, mais un comportement de risque cohérent et maîtrisé sur différents marchés.





Pourquoi GoldWave ne cherche pas le trading haute fréquence

Les marchés évoluent chaque jour, mais chaque jour n’est pas propice au trading.





GoldWave privilégie la qualité du marché plutôt que la fréquence des transactions.





Lorsque les structures de tendance sont floues, que la volatilité devient anormale ou que les risques macroéconomiques augmentent fortement, le système réduit son activité ou reste totalement en dehors du marché.

Cette retenue disciplinée est un facteur clé du contrôle du drawdown et de la stabilité à long terme.





À propos des backtests et des résultats en conditions réelles

GoldWave utilise des filtres d’actualités et une gestion dynamique du risque, ce qui rend impossible un backtest « parfait » selon les méthodes classiques.





La plupart des backtests supposent une exécution parfaite, des conditions de marché statiques et l’absence d’impact des actualités ou de la liquidité.

Ces hypothèses ne reflètent pas la réalité du trading, en particulier lors des annonces économiques.





Les backtests sur-optimisés peuvent sembler très attractifs, mais échouent souvent rapidement lorsque les conditions de marché changent.





C’est pourquoi je ne considère pas les backtests fortement optimisés comme une preuve de fiabilité.

Les performances réelles sur le long terme constituent une référence bien plus pertinente.





Période recommandée

GoldWave agrège des données issues de plusieurs unités de temps (M15–H4), mais en pratique il est recommandé :





D’utiliser l’EA sur un graphique en une minute (M1).





Cela permet au système de détecter plus rapidement les changements de marché et d’y répondre avec plus de précision.





Positionnement du système

GoldWave est le fruit de nombreuses années de recherche et d’expérience de trading en conditions réelles.

Il convient particulièrement aux traders qui :





Privilégient le contrôle du risque à la fréquence de trading

Acceptent les phases d’attente et les drawdowns

Recherchent des systèmes automatisés à la logique claire et explicable





Ce n’est pas un outil de « profit garanti », mais un système conçu pour préserver rationalité, discipline et stabilité à long terme dans des marchés complexes.





Philosophie du projet et transparence

L’objectif du projet est simple :

Créer un outil de trading visant un rendement plus significatif que les intérêts bancaires, sans compromettre la sécurité du compte.





Aucune promesse d’enrichissement rapide, aucune illusion de gains du jour au lendemain.

Uniquement une approche à long terme axée sur la protection du capital et la gestion du risque.





Aucune manipulation des dépôts, retraits ou courbes d’équité

Aucun faux backtest

Aucune présentation trompeuse des performances





Uniquement des retours réels, un comportement réel et des résultats de marché réels.





Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques. Aucun système automatisé ne peut garantir des profits.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.





Veuillez tester soigneusement sur un compte de démonstration et comprendre pleinement la logique et les risques avant toute utilisation en compte réel.



