BB Return mt5

BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands, но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.

 

Принципы торговли — в торговле не используются сетки, мартингейл и усреднение. Советник может работать как с фиксированным лотом, так и с режимом AutoRisk. BB Return не чувствителен к спреду, проскальзываниям и особенностям котировок брокера. Он может работать у любого брокера и на любых типах счетов — Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. Советник не привязан ко времени торговых сессий и может работать круглосуточно.

 

Настройка и торговая активность — для запуска не требуется сложная настройка: стратегия рассчитана на работу с базовыми параметрами, где, как правило, изменяется только лот или режим AutoRisk. Среднее количество сделок составляет около 80–100 в год. Для системы такого уровня, без сетки, усреднения и агрессивных методов, это достаточно активная торговля. BB Return — это спокойная торговля на неспокойном рынке золота.

 

Торговая пара: XAUUSD (Gold)
Таймфрейм: M5
Минимальный депозит: от $100 для лота 0.01
Брокер: любой надёжный брокер
Тип счёта: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor и другие
Настройки: рекомендуется использовать настройки по умолчанию
VPS: по желанию, для круглосуточной и стабильной работы

 

Персональный бонус — система Bollinger Bands универсальна и может работать с разными валютными парами. Каждому покупателю предоставляется дополнительная версия советника — BB Return Opti, предназначенная для оптимизации и адаптации стратегии под другие валютные пары.

BB Return Opti — быстрая версия с открытыми настройками, позволяющая подобрать параметры под любую валютную пару за 5–10 минут на годовом периоде.

BB Return — версия для торговли XAUUSD.
BB Return Opti — версия для настройки под любые валюты.

Все обновления советника включены.
После покупки свяжитесь со мной для получения персонального бонуса.

 

Примечание для версии MT4 — если после установки советника текст панели отображается слишком крупным или мелким, откройте настройки советника и измените параметр Panel text size.

