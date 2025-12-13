Goldwave EA MT5
- 专家
- Shengzu Zhong
- 版本: 1.20
- 激活: 15
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶）
本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 3 个名额，价格为 USD 279；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。
不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。
開發者簡介
我是一名 MetaTrader（MT4/MT5）EA 與指標開發者，擁有超過 16 年真實交易實戰經驗。
相較於追求短期爆發、參數堆疊或過度擬合的策略，我更專注於打造：
邏輯穩定、風險可控、可適應不同市場環境的交易系統。
本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $899。
產品概述
GoldWave 是一款專為 XAUUSD（黃金） 設計的 MT4/MT5 自動交易 EA。
它並不是追求「天天刷單」的系統，而是一套長期圍繞交易品質、風險控制與執行紀律打磨出的專業級交易邏輯。
與依賴固定指標或簡單觸發條件的傳統 EA 不同，GoldWave 更重視：
-
趨勢是否真實
-
當前風險環境是否匹配
-
市場狀態是否值得參與
只有當市場條件具備優勢時，系統才會進場；
在不確定或高風險階段，則選擇耐心觀望。
AI 輔助的趨勢識別與過濾邏輯
GoldWave 採用 AI 輔助的多維度市場分析框架，用於提升入場時機判斷與回撤控制能力。
系統不依賴單一指標，而是透過 多時間框架協同分析（M15 至 H4），對趨勢結構進行交叉驗證，以降低雜訊干擾與假突破訊號。
在趨勢識別過程中，系統會綜合評估：
-
多時間框架趨勢一致性
-
波動狀態辨識與市場環境分類
-
動量聚類與趨勢延續性判斷
核心目標只有一個：
盡量只參與具備「延續機率」的趨勢行情，而非短暫、隨機的價格波動。
動態風控（非固定規則）
GoldWave 不使用任何高風險交易方式：
無馬丁、無網格加倉、無攤平虧損邏輯。
每一筆交易皆為獨立決策，並始終搭配明確的風險控制。
系統內建多層風控機制（包括但不限於）：
-
依市場波動狀態進行動態止損調整
-
回撤控制與風險曝險限制
-
在不利環境中主動降低參與度
此設計重點並非追求短期爆發，而是讓系統在不同市場環境下維持一致且可控的風險行為。
為什麼 GoldWave 不追求高頻交易？
市場每天都有波動，但並非每天都值得交易。
GoldWave 更重視行情品質，而不是交易次數。
當趨勢結構不清晰、波動狀態異常，或宏觀風險顯著上升時，系統會選擇降低交易頻率，甚至完全觀望。
這種「克制」的設計，正是其控制回撤、維持長期穩定的重要關鍵。
回測與真實交易結果說明
GoldWave 使用新聞過濾與動態風控邏輯，這意味著它無法透過傳統方式做出「完美回測」。
多數回測假設的是：完美執行、靜態市場條件、且不受新聞與流動性變化影響；
但在真實交易中，這些條件並不存在，尤其在新聞行情附近更為明顯。
回測結果可以被過度優化，但當市場環境改變時，這類系統往往會在實盤中快速失效。
因此，我不以高度優化的回測作為可靠性的證明；真實、長期的實盤表現才更具參考價值。
時間週期建議
雖然 GoldWave 會綜合使用多時間框架資料（M15–H4）進行分析，但在實際運行上：
建議將 EA 掛載於 1 分鐘（M1）圖表，以便更早捕捉市場變化，並進行更精細的訊號處理與參數響應。
時間週期本身不會限制系統邏輯，但合理的運行週期有助於提升整體執行效率。
系統定位
GoldWave 是多年研究與真實資金交易經驗的結晶，更適合以下類型交易者：
-
更重視風險控制，而非頻繁交易
-
能接受階段性等待與回撤波動
-
希望使用邏輯清晰、行為可解釋的自動化系統
它不是「保證盈利」的工具，而是一套在複雜市場中盡量維持理性、紀律與長期穩定性的交易系統。
專案理念與透明度
本專案的目標很簡單：
嘗試打造一個回報意義高於銀行利息，但不以犧牲帳戶安全為代價的交易工具。
這裡沒有「快速翻倍」的承諾，也沒有一夜暴富的幻想，只有面向長期、重視資金安全與風控的交易思路。
-
不操縱入金、出金或權益曲線
-
不製造虛假回測
-
不包裝不真實的業績展示
只有真實回饋、真實行為，以及真實的市場結果。
風險提示
交易具有風險，任何自動交易系統都無法保證盈利。歷史表現不代表未來收益。
請務必先在模擬帳戶中充分測試，並在理解系統的交易邏輯與風險特性後，再用於真實帳戶。
常見問題 FAQ
-
GoldWave 目前 僅針對 XAUUSD（黃金）進行最佳化，不建議用於其他交易品種。
-
EA 可 24/5 全自動運行，無需長時間盯盤，但仍建議定期檢查平台運作狀況。
-
不使用 Grid 或 Martingale（加碼、攤平）策略，每次僅開 一筆倉位。
-
建議最低啟動資金為 500 美元。
-
可自行調整風險參數；新手建議先使用預設風險設定。
-
GoldWave 採用 AI 輔助的自適應邏輯，主要用於 過濾不利或低品質交易。
-
由於使用 即時數據與動態邏輯，回測結果可能與實盤表現有所差異。
-
固定止損僅作為 最後一道風險防線，一般交易管理由 EA 的邏輯規則完成。
-
所有更新與售後支援 皆為免費提供。
I recently started using Goldwave EA on MT5, and the results are absolutely phenomenal. After setting it up, I have already secured 3 consecutive wins on XAUUSD, just as the logic promised. Looking at the forward test data, the stats are incredible: Win Rate: A staggering 97.08% (133 out of 137 trades) Profit Factor: An impressive 10.52 Recovery Factor: Very high at 16.06 Max Drawdown: Well-controlled at only 8.08% by balance What I love most about this EA is its consistency. The average holding time is only around 2 hours, so I don't have to deal with the stress of long-term floating losses. The trades are sharp and the exit logic is very precise, which is evident from the tiny gross loss compared to the gross profit.