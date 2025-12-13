Goldwave EA MT5

LIVE SIGNAL（真實交易帳戶）

本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 3 个名额，价格为 USD 279；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。

不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。

開發者簡介

我是一名 MetaTrader（MT4/MT5）EA 與指標開發者，擁有超過 16 年真實交易實戰經驗。

相較於追求短期爆發、參數堆疊或過度擬合的策略，我更專注於打造：

邏輯穩定、風險可控、可適應不同市場環境的交易系統。



本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $899。

產品概述

GoldWave 是一款專為 XAUUSD（黃金） 設計的 MT4/MT5 自動交易 EA。

它並不是追求「天天刷單」的系統，而是一套長期圍繞交易品質、風險控制與執行紀律打磨出的專業級交易邏輯。

與依賴固定指標或簡單觸發條件的傳統 EA 不同，GoldWave 更重視：

趨勢是否真實

當前風險環境是否匹配

市場狀態是否值得參與

只有當市場條件具備優勢時，系統才會進場；

在不確定或高風險階段，則選擇耐心觀望。

AI 輔助的趨勢識別與過濾邏輯

GoldWave 採用 AI 輔助的多維度市場分析框架，用於提升入場時機判斷與回撤控制能力。

系統不依賴單一指標，而是透過 多時間框架協同分析（M15 至 H4），對趨勢結構進行交叉驗證，以降低雜訊干擾與假突破訊號。

在趨勢識別過程中，系統會綜合評估：

多時間框架趨勢一致性

波動狀態辨識與市場環境分類

動量聚類與趨勢延續性判斷

核心目標只有一個：

盡量只參與具備「延續機率」的趨勢行情，而非短暫、隨機的價格波動。

動態風控（非固定規則）

GoldWave 不使用任何高風險交易方式：

無馬丁、無網格加倉、無攤平虧損邏輯。

每一筆交易皆為獨立決策，並始終搭配明確的風險控制。

系統內建多層風控機制（包括但不限於）：

依市場波動狀態進行動態止損調整

回撤控制與風險曝險限制

在不利環境中主動降低參與度

此設計重點並非追求短期爆發，而是讓系統在不同市場環境下維持一致且可控的風險行為。

為什麼 GoldWave 不追求高頻交易？

市場每天都有波動，但並非每天都值得交易。

GoldWave 更重視行情品質，而不是交易次數。

當趨勢結構不清晰、波動狀態異常，或宏觀風險顯著上升時，系統會選擇降低交易頻率，甚至完全觀望。

這種「克制」的設計，正是其控制回撤、維持長期穩定的重要關鍵。

回測與真實交易結果說明

GoldWave 使用新聞過濾與動態風控邏輯，這意味著它無法透過傳統方式做出「完美回測」。

多數回測假設的是：完美執行、靜態市場條件、且不受新聞與流動性變化影響；

但在真實交易中，這些條件並不存在，尤其在新聞行情附近更為明顯。

回測結果可以被過度優化，但當市場環境改變時，這類系統往往會在實盤中快速失效。

因此，我不以高度優化的回測作為可靠性的證明；真實、長期的實盤表現才更具參考價值。

時間週期建議

雖然 GoldWave 會綜合使用多時間框架資料（M15–H4）進行分析，但在實際運行上：

建議將 EA 掛載於 1 分鐘（M1）圖表，以便更早捕捉市場變化，並進行更精細的訊號處理與參數響應。

時間週期本身不會限制系統邏輯，但合理的運行週期有助於提升整體執行效率。

系統定位

GoldWave 是多年研究與真實資金交易經驗的結晶，更適合以下類型交易者：

更重視風險控制，而非頻繁交易

能接受階段性等待與回撤波動

希望使用邏輯清晰、行為可解釋的自動化系統

它不是「保證盈利」的工具，而是一套在複雜市場中盡量維持理性、紀律與長期穩定性的交易系統。

專案理念與透明度

本專案的目標很簡單：

嘗試打造一個回報意義高於銀行利息，但不以犧牲帳戶安全為代價的交易工具。

這裡沒有「快速翻倍」的承諾，也沒有一夜暴富的幻想，只有面向長期、重視資金安全與風控的交易思路。

不操縱入金、出金或權益曲線

不製造虛假回測

不包裝不真實的業績展示

只有真實回饋、真實行為，以及真實的市場結果。

風險提示

交易具有風險，任何自動交易系統都無法保證盈利。歷史表現不代表未來收益。

請務必先在模擬帳戶中充分測試，並在理解系統的交易邏輯與風險特性後，再用於真實帳戶。





常見問題 FAQ

GoldWave 目前 僅針對 XAUUSD（黃金）進行最佳化 ，不建議用於其他交易品種。

EA 可 24/5 全自動運行 ，無需長時間盯盤，但仍建議定期檢查平台運作狀況。

不使用 Grid 或 Martingale（加碼、攤平）策略 ，每次僅開 一筆倉位 。

建議最低啟動資金為 500 美元 。

可自行調整風險參數； 新手建議先使用預設風險設定 。

GoldWave 採用 AI 輔助的自適應邏輯 ，主要用於 過濾不利或低品質交易 。

由於使用 即時數據與動態邏輯 ，回測結果可能與實盤表現有所差異。

固定止損僅作為 最後一道風險防線 ，一般交易管理由 EA 的邏輯規則完成。

所有更新與售後支援 皆為免費提供。



