Goldwave EA MT5

Questo EA è venduto in quantità limitate; dopo l’acquisto, contattami tramite messaggio privato per ricevere il manuale utente e le impostazioni consigliate.
Nessun grid eccessivo, nessuna martingala pericolosa, nessun averaging down.

Presentazione dello sviluppatore

Sono uno sviluppatore di Expert Advisor (EA) e indicatori per MetaTrader (MT4/MT5), con oltre 16 anni di esperienza reale nel trading.


Prezzo introduttivo: $129 (solo per le prime 5 vendite); successivamente il prezzo aumenta di $100; Prezzo finale per quest’anno: $899.


Nel corso di molti anni di pratica sui mercati, sono stato profondamente coinvolto sia nel trading manuale sia nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di trading automatizzati.
Invece di inseguire esplosioni di breve periodo, accumulo di parametri o strategie eccessivamente ottimizzate, mi concentro sulla costruzione di sistemi logicamente stabili, con rischio controllato e capaci di adattarsi a diversi ambienti di mercato.

Panoramica del prodotto
GoldWave è un EA di trading automatico progettato specificamente per XAUUSD (oro) su MT4/MT5.

Non è un sistema creato per operare ogni giorno.
Si tratta di una logica di trading di livello professionale, sviluppata nel tempo e incentrata sulla qualità delle operazioni, sul controllo del rischio e sulla disciplina di esecuzione.

A differenza degli EA tradizionali basati su indicatori fissi o condizioni di attivazione semplici, GoldWave pone maggiore enfasi su:

Se il trend è reale  
Se l’attuale ambiente di rischio è appropriato  
Se la condizione di mercato vale la partecipazione  

Il sistema opera solo quando le condizioni di mercato sono favorevoli.
Durante periodi incerti o ad alto rischio, rimane paziente e attende.

Riconoscimento e filtraggio del trend assistiti dall’IA
GoldWave utilizza un framework di analisi di mercato multidimensionale assistito dall’intelligenza artificiale per migliorare il timing di ingresso e il controllo del drawdown.

Invece di fare affidamento su un singolo indicatore, il sistema esegue un’analisi di convergenza su più timeframe (M15–H4) per convalidare la struttura del trend e ridurre il rumore e i falsi breakout.

Durante la valutazione del trend, il sistema considera:

Coerenza del trend su più timeframe  
Identificazione dello stato di volatilità e classificazione dell’ambiente di mercato  
Clustering del momentum e valutazione della persistenza del trend  

L’obiettivo è semplice:
partecipare solo ai movimenti di trend con una probabilità di continuazione più elevata, evitando fluttuazioni di prezzo casuali o di breve periodo.

Gestione dinamica del rischio, non regole fisse
GoldWave non utilizza alcun metodo di trading ad alto rischio:

Nessuna martingala  
Nessun grid trading  
Nessun averaging down  

Ogni operazione è una decisione indipendente ed è sempre eseguita con un controllo del rischio chiaramente definito.

Il sistema include più livelli di gestione del rischio, tra cui:

Regolazioni dinamiche dello stop loss basate sulla volatilità  
Controllo del drawdown e limiti di esposizione al rischio  
Riduzione automatica della partecipazione in condizioni di mercato sfavorevoli  

L’obiettivo non è il profitto a breve termine, ma mantenere un comportamento di rischio coerente e controllabile in diversi ambienti di mercato.

Perché GoldWave non punta al trading ad alta frequenza
I mercati si muovono ogni giorno, ma non ogni giorno vale la pena fare trading.

GoldWave dà priorità alla qualità del mercato rispetto alla frequenza delle operazioni.

Quando la struttura del trend non è chiara, la volatilità diventa anomala o i rischi macroeconomici aumentano in modo significativo, il sistema riduce l’attività o rimane completamente fuori dal mercato.
Questa disciplina è un fattore chiave per controllare il drawdown e mantenere la stabilità nel lungo periodo.

Informazioni su backtest e risultati reali
GoldWave utilizza filtri sulle notizie e una gestione dinamica del rischio, il che significa che non può essere backtestato in modo “perfetto” con i metodi tradizionali.

La maggior parte dei backtest presuppone un’esecuzione perfetta, condizioni di mercato statiche e l’assenza di impatti da notizie o variazioni di liquidità.
Queste ipotesi non riflettono la realtà del trading, soprattutto durante gli eventi di notizia.

I backtest eccessivamente ottimizzati possono sembrare molto attraenti, ma spesso falliscono rapidamente quando le condizioni di mercato cambiano.

Per questo motivo, non considero i backtest fortemente ottimizzati come una prova di affidabilità.
Le prestazioni reali e di lungo periodo su conti live rappresentano un riferimento molto più significativo.

Timeframe consigliato
Sebbene GoldWave utilizzi dati provenienti da più timeframe (M15–H4), nella pratica si consiglia di:

Eseguire l’EA su un grafico a 1 minuto (M1).

Ciò consente di rilevare i cambiamenti di mercato in anticipo e di rispondere con un’elaborazione dei segnali più precisa.

Posizionamento del sistema
GoldWave è il risultato di molti anni di ricerca ed esperienza di trading con capitale reale.
È più adatto ai trader che:

Danno priorità al controllo del rischio rispetto alla frequenza di trading  
Possono accettare periodi di attesa e drawdown  
Preferiscono sistemi automatizzati con una logica chiara e spiegabile  

Non è uno strumento a “profitto garantito”, ma un sistema progettato per mantenere razionalità, disciplina e stabilità di lungo periodo in ambienti di mercato complessi.

Filosofia del progetto e trasparenza
L’obiettivo del progetto è semplice:
costruire uno strumento di trading che punti a rendimenti più significativi rispetto agli interessi bancari, senza compromettere la sicurezza del conto.

Nessuna promessa di raddoppi rapidi o illusioni di ricchezza improvvisa.
Solo un approccio di lungo periodo focalizzato sulla protezione del capitale e sul controllo del rischio.

Nessuna manipolazione di depositi, prelievi o curve di equity  
Nessun backtest falso  
Nessuna presentazione fuorviante delle performance  

Solo feedback reali, comportamento reale e risultati reali di mercato.

Avvertenza sui rischi
Il trading comporta dei rischi. Nessun sistema automatizzato può garantire profitti.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

Si raccomanda di testare accuratamente il sistema su un conto demo e di comprendere pienamente la sua logica e i suoi rischi prima di utilizzarlo su un conto reale.

