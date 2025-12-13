Goldwave EA MT5

5

Sinal ao vivo (conta real)
IC MARKETS：https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My 

Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5.

Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas, juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável, o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo.

Observe que os resultados individuais podem variar devido às condições do broker, spreads, qualidade de execução e ambiente VPS.

EA em quantidade limitada — restam apenas 3 cópias a USD 279; após a compra, entre em contato por mensagem privada para receber o manual e as configurações recomendadas.
Sem grid excessivo, sem martingale perigosa, sem averaging down.

Este EA está atualmente disponível a um preço de fase inicial e em quantidade limitada; ajustes de preço serão feitos de acordo com as fases de vendas e manutenção, com um aumento previsto de cerca de USD 100 por fase, e um preço máximo alvo para este ano de USD 899.


Importante: GoldWave foi projetado para condições reais de mercado.

O sistema utiliza lógica adaptativa assistida por IA e um filtro de notícias, ambos dependentes do WebRequest, uma funcionalidade não suportada pelo Strategy Tester.

Por esse motivo, os resultados em demo e backtest podem diferir do comportamento em negociação real e não devem ser usados como principal referência de avaliação.


Introdução do desenvolvedor

Sou desenvolvedor de Expert Advisors (EA) e indicadores para MetaTrader (MT4/MT5), com mais de 16 anos de experiência real em trading.

Ao longo de muitos anos de prática no mercado, estive profundamente envolvido tanto no trading manual quanto no design e desenvolvimento de sistemas automatizados.

Em vez de buscar explosões de curto prazo, empilhamento de parâmetros ou estratégias excessivamente otimizadas, concentro-me em construir sistemas logicamente estáveis, com risco controlado e capazes de se adaptar a diferentes ambientes de mercado.

Visão geral do produto
GoldWave é um EA de trading automático projetado especificamente para XAUUSD (ouro) no MT4/MT5.

Não é um sistema criado para operar todos os dias.
Trata-se de uma lógica profissional desenvolvida ao longo do tempo, focada na qualidade das operações, controle de risco e disciplina de execução.

Diferente dos EAs tradicionais baseados em indicadores fixos ou gatilhos simples, o GoldWave enfatiza:

Se a tendência é real  
Se o ambiente de risco atual é apropriado  
Se a condição de mercado vale a participação  

O sistema opera apenas quando as condições de mercado são favoráveis.
Em períodos incertos ou de alto risco, permanece paciente e aguarda.

Reconhecimento e filtragem de tendências assistidos por IA
GoldWave utiliza uma estrutura de análise de mercado multidimensional assistida por IA para melhorar o timing de entrada e o controle de drawdown.

Em vez de depender de um único indicador, o sistema realiza análise de confluência em múltiplos períodos (M15 a H4) para validar a estrutura da tendência e reduzir ruído e falsos rompimentos.

Durante a avaliação da tendência, o sistema considera:

Consistência da tendência em múltiplos períodos  
Identificação do estado de volatilidade e classificação do ambiente de mercado  
Agrupamento de momentum e avaliação da persistência da tendência  

O objetivo é simples:
Participar apenas de movimentos de tendência com maior probabilidade de continuidade, e não de flutuações aleatórias ou de curto prazo.

Gestão de risco dinâmica, não regras fixas
GoldWave não utiliza métodos de trading de alto risco:

Sem martingale  
Sem grid trading  
Sem averaging down  

Cada operação é uma decisão independente e sempre executada com controle de risco claramente definido.

O sistema inclui múltiplas camadas de gestão de risco, incluindo:

Ajustes dinâmicos de stop loss baseados na volatilidade  
Controle de drawdown e limites de exposição ao risco  
Redução automática da participação em condições de mercado desfavoráveis  

O objetivo não é ganho de curto prazo, mas manter um comportamento de risco consistente e controlável em diferentes ambientes de mercado.

Por que o GoldWave não busca alta frequência
Os mercados se movem todos os dias, mas nem todos os dias valem a pena para operar.

O GoldWave prioriza a qualidade do mercado em vez da frequência de operações.

Quando a estrutura da tendência não é clara, a volatilidade se torna anormal ou os riscos macroeconômicos aumentam significativamente, o sistema reduz a atividade ou permanece fora do mercado.
Essa disciplina é fundamental para controlar drawdowns e manter estabilidade de longo prazo.

Sobre backtests e resultados reais
GoldWave utiliza filtros de notícias e controle dinâmico de risco, o que significa que não pode ser perfeitamente backtestado por métodos tradicionais.

A maioria dos backtests assume execução perfeita, condições de mercado estáticas e ausência de impacto de notícias ou liquidez.
Essas premissas não se aplicam ao trading real, especialmente durante eventos de notícias.

Backtests excessivamente otimizados podem parecer impressionantes, mas frequentemente falham quando o mercado muda.

Por esse motivo, não considero backtests altamente otimizados como prova de confiabilidade.
Resultados reais e consistentes em contas reais são muito mais relevantes.

Período recomendado
Embora o GoldWave utilize dados de múltiplos períodos (M15–H4), na prática recomenda-se:

Executar o EA em um gráfico de 1 minuto (M1).

Isso permite detectar mudanças de mercado mais cedo e responder com processamento de sinais mais preciso.

Posicionamento do sistema
GoldWave é o resultado de muitos anos de pesquisa e experiência real com capital próprio.
É mais adequado para traders que:

Priorizam controle de risco em vez de frequência de trading  
Aceitam períodos de espera e drawdowns  
Preferem sistemas automatizados com lógica clara e explicável  

Não é uma ferramenta de “lucro garantido”, mas um sistema projetado para manter racionalidade, disciplina e estabilidade de longo prazo em ambientes de mercado complexos.

Filosofia do projeto e transparência
O objetivo do projeto é simples:
Construir uma ferramenta de trading que busque retornos mais significativos do que juros bancários, sem comprometer a segurança da conta.

Não há promessas de ganhos rápidos ou riqueza instantânea.
Apenas uma abordagem de longo prazo focada na proteção do capital e no controle de risco.

Sem manipulação de depósitos, saques ou curvas de capital  
Sem backtests falsos  
Sem apresentações enganosas de desempenho  

Apenas feedback real, comportamento real e resultados reais de mercado.

Aviso de risco
O trading envolve riscos. Nenhum sistema automatizado pode garantir lucros.
Desempenho passado não garante resultados futuros.

Teste cuidadosamente em uma conta demo e compreenda totalmente a lógica e os riscos antes de utilizar em uma conta real.


FAQ (Resumo)

  • GoldWave é otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro).

  • Opera automaticamente 24/5, sem necessidade de supervisão constante.

  • Não utiliza Grid nem Martingale; apenas uma posição por vez.

  • Depósito mínimo recomendado: $500.

  • Os parâmetros de risco podem ser ajustados; os valores padrão são recomendados para iniciantes.

  • GoldWave utiliza lógica adaptativa assistida por IA para filtrar operações desfavoráveis.

  • Backtests podem diferir do desempenho real devido ao uso de dados em tempo real.

  • O stop loss fixo atua apenas como proteção final.

  • Atualizações e suporte são gratuitos.


Comentários 2
kazuto19851126
135
kazuto19851126 2025.12.20 11:29 
 

I recently started using Goldwave EA on MT5, and the results are absolutely phenomenal. After setting it up, I have already secured 3 consecutive wins on XAUUSD, just as the logic promised. Looking at the forward test data, the stats are incredible: Win Rate: A staggering 97.08% (133 out of 137 trades) Profit Factor: An impressive 10.52 Recovery Factor: Very high at 16.06 Max Drawdown: Well-controlled at only 8.08% by balance What I love most about this EA is its consistency. The average holding time is only around 2 hours, so I don't have to deal with the stress of long-term floating losses. The trades are sharp and the exit logic is very precise, which is evident from the tiny gross loss compared to the gross profit.

