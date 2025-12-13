Goldwave EA MT5





Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas, juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável, o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar devido às condições do broker, spreads, qualidade de execução e ambiente VPS.

Sem grid excessivo, sem martingale perigosa, sem averaging down.

Importante: GoldWave foi projetado para condições reais de mercado. O sistema utiliza lógica adaptativa assistida por IA e um filtro de notícias, ambos dependentes do WebRequest, uma funcionalidade não suportada pelo Strategy Tester. Por esse motivo, os resultados em demo e backtest podem diferir do comportamento em negociação real e não devem ser usados como principal referência de avaliação.

Introdução do desenvolvedor Sou desenvolvedor de Expert Advisors (EA) e indicadores para MetaTrader (MT4/MT5), com mais de 16 anos de experiência real em trading. Ao longo de muitos anos de prática no mercado, estive profundamente envolvido tanto no trading manual quanto no design e desenvolvimento de sistemas automatizados.

Em vez de buscar explosões de curto prazo, empilhamento de parâmetros ou estratégias excessivamente otimizadas, concentro-me em construir sistemas logicamente estáveis, com risco controlado e capazes de se adaptar a diferentes ambientes de mercado.





Visão geral do produto

GoldWave é um EA de trading automático projetado especificamente para XAUUSD (ouro) no MT4/MT5.





Não é um sistema criado para operar todos os dias.

Trata-se de uma lógica profissional desenvolvida ao longo do tempo, focada na qualidade das operações, controle de risco e disciplina de execução.





Diferente dos EAs tradicionais baseados em indicadores fixos ou gatilhos simples, o GoldWave enfatiza:





Se a tendência é real

Se o ambiente de risco atual é apropriado

Se a condição de mercado vale a participação





O sistema opera apenas quando as condições de mercado são favoráveis.

Em períodos incertos ou de alto risco, permanece paciente e aguarda.





Reconhecimento e filtragem de tendências assistidos por IA

GoldWave utiliza uma estrutura de análise de mercado multidimensional assistida por IA para melhorar o timing de entrada e o controle de drawdown.





Em vez de depender de um único indicador, o sistema realiza análise de confluência em múltiplos períodos (M15 a H4) para validar a estrutura da tendência e reduzir ruído e falsos rompimentos.





Durante a avaliação da tendência, o sistema considera:





Consistência da tendência em múltiplos períodos

Identificação do estado de volatilidade e classificação do ambiente de mercado

Agrupamento de momentum e avaliação da persistência da tendência





O objetivo é simples:

Participar apenas de movimentos de tendência com maior probabilidade de continuidade, e não de flutuações aleatórias ou de curto prazo.





Gestão de risco dinâmica, não regras fixas

GoldWave não utiliza métodos de trading de alto risco:





Sem martingale

Sem grid trading

Sem averaging down





Cada operação é uma decisão independente e sempre executada com controle de risco claramente definido.





O sistema inclui múltiplas camadas de gestão de risco, incluindo:





Ajustes dinâmicos de stop loss baseados na volatilidade

Controle de drawdown e limites de exposição ao risco

Redução automática da participação em condições de mercado desfavoráveis





O objetivo não é ganho de curto prazo, mas manter um comportamento de risco consistente e controlável em diferentes ambientes de mercado.





Por que o GoldWave não busca alta frequência

Os mercados se movem todos os dias, mas nem todos os dias valem a pena para operar.





O GoldWave prioriza a qualidade do mercado em vez da frequência de operações.





Quando a estrutura da tendência não é clara, a volatilidade se torna anormal ou os riscos macroeconômicos aumentam significativamente, o sistema reduz a atividade ou permanece fora do mercado.

Essa disciplina é fundamental para controlar drawdowns e manter estabilidade de longo prazo.





Sobre backtests e resultados reais

GoldWave utiliza filtros de notícias e controle dinâmico de risco, o que significa que não pode ser perfeitamente backtestado por métodos tradicionais.





A maioria dos backtests assume execução perfeita, condições de mercado estáticas e ausência de impacto de notícias ou liquidez.

Essas premissas não se aplicam ao trading real, especialmente durante eventos de notícias.





Backtests excessivamente otimizados podem parecer impressionantes, mas frequentemente falham quando o mercado muda.





Por esse motivo, não considero backtests altamente otimizados como prova de confiabilidade.

Resultados reais e consistentes em contas reais são muito mais relevantes.





Período recomendado

Embora o GoldWave utilize dados de múltiplos períodos (M15–H4), na prática recomenda-se:





Executar o EA em um gráfico de 1 minuto (M1).





Isso permite detectar mudanças de mercado mais cedo e responder com processamento de sinais mais preciso.





Posicionamento do sistema

GoldWave é o resultado de muitos anos de pesquisa e experiência real com capital próprio.

É mais adequado para traders que:





Priorizam controle de risco em vez de frequência de trading

Aceitam períodos de espera e drawdowns

Preferem sistemas automatizados com lógica clara e explicável





Não é uma ferramenta de “lucro garantido”, mas um sistema projetado para manter racionalidade, disciplina e estabilidade de longo prazo em ambientes de mercado complexos.





Filosofia do projeto e transparência

O objetivo do projeto é simples:

Construir uma ferramenta de trading que busque retornos mais significativos do que juros bancários, sem comprometer a segurança da conta.





Não há promessas de ganhos rápidos ou riqueza instantânea.

Apenas uma abordagem de longo prazo focada na proteção do capital e no controle de risco.





Sem manipulação de depósitos, saques ou curvas de capital

Sem backtests falsos

Sem apresentações enganosas de desempenho





Apenas feedback real, comportamento real e resultados reais de mercado.





Aviso de risco

O trading envolve riscos. Nenhum sistema automatizado pode garantir lucros.

Desempenho passado não garante resultados futuros.





Teste cuidadosamente em uma conta demo e compreenda totalmente a lógica e os riscos antes de utilizar em uma conta real.

FAQ (Resumo) GoldWave é otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro) .

Opera automaticamente 24/5 , sem necessidade de supervisão constante.

Não utiliza Grid nem Martingale ; apenas uma posição por vez.

Depósito mínimo recomendado: $500 .

Os parâmetros de risco podem ser ajustados; os valores padrão são recomendados para iniciantes .

GoldWave utiliza lógica adaptativa assistida por IA para filtrar operações desfavoráveis.

Backtests podem diferir do desempenho real devido ao uso de dados em tempo real .

O stop loss fixo atua apenas como proteção final .

Atualizações e suporte são gratuitos.



