Goldwave EA MT5

Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5.
Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas, juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável, o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo.
Observe que os resultados individuais podem variar devido às condições do broker, spreads, qualidade de execução e ambiente VPS.
Sem grid excessivo, sem martingale perigosa, sem averaging down.
Importante: GoldWave foi projetado para condições reais de mercado.
O sistema utiliza lógica adaptativa assistida por IA e um filtro de notícias, ambos dependentes do WebRequest, uma funcionalidade não suportada pelo Strategy Tester.
Por esse motivo, os resultados em demo e backtest podem diferir do comportamento em negociação real e não devem ser usados como principal referência de avaliação.
Introdução do desenvolvedor
Sou desenvolvedor de Expert Advisors (EA) e indicadores para MetaTrader (MT4/MT5), com mais de 16 anos de experiência real em trading.
Ao longo de muitos anos de prática no mercado, estive profundamente envolvido tanto no trading manual quanto no design e desenvolvimento de sistemas automatizados.
Em vez de buscar explosões de curto prazo, empilhamento de parâmetros ou estratégias excessivamente otimizadas, concentro-me em construir sistemas logicamente estáveis, com risco controlado e capazes de se adaptar a diferentes ambientes de mercado.
Visão geral do produto
GoldWave é um EA de trading automático projetado especificamente para XAUUSD (ouro) no MT4/MT5.
Não é um sistema criado para operar todos os dias.
Trata-se de uma lógica profissional desenvolvida ao longo do tempo, focada na qualidade das operações, controle de risco e disciplina de execução.
Diferente dos EAs tradicionais baseados em indicadores fixos ou gatilhos simples, o GoldWave enfatiza:
Se a tendência é real
Se o ambiente de risco atual é apropriado
Se a condição de mercado vale a participação
O sistema opera apenas quando as condições de mercado são favoráveis.
Em períodos incertos ou de alto risco, permanece paciente e aguarda.
Reconhecimento e filtragem de tendências assistidos por IA
GoldWave utiliza uma estrutura de análise de mercado multidimensional assistida por IA para melhorar o timing de entrada e o controle de drawdown.
Em vez de depender de um único indicador, o sistema realiza análise de confluência em múltiplos períodos (M15 a H4) para validar a estrutura da tendência e reduzir ruído e falsos rompimentos.
Durante a avaliação da tendência, o sistema considera:
Consistência da tendência em múltiplos períodos
Identificação do estado de volatilidade e classificação do ambiente de mercado
Agrupamento de momentum e avaliação da persistência da tendência
O objetivo é simples:
Participar apenas de movimentos de tendência com maior probabilidade de continuidade, e não de flutuações aleatórias ou de curto prazo.
Gestão de risco dinâmica, não regras fixas
GoldWave não utiliza métodos de trading de alto risco:
Sem martingale
Sem grid trading
Sem averaging down
Cada operação é uma decisão independente e sempre executada com controle de risco claramente definido.
O sistema inclui múltiplas camadas de gestão de risco, incluindo:
Ajustes dinâmicos de stop loss baseados na volatilidade
Controle de drawdown e limites de exposição ao risco
Redução automática da participação em condições de mercado desfavoráveis
O objetivo não é ganho de curto prazo, mas manter um comportamento de risco consistente e controlável em diferentes ambientes de mercado.
Por que o GoldWave não busca alta frequência
Os mercados se movem todos os dias, mas nem todos os dias valem a pena para operar.
O GoldWave prioriza a qualidade do mercado em vez da frequência de operações.
Quando a estrutura da tendência não é clara, a volatilidade se torna anormal ou os riscos macroeconômicos aumentam significativamente, o sistema reduz a atividade ou permanece fora do mercado.
Essa disciplina é fundamental para controlar drawdowns e manter estabilidade de longo prazo.
Sobre backtests e resultados reais
GoldWave utiliza filtros de notícias e controle dinâmico de risco, o que significa que não pode ser perfeitamente backtestado por métodos tradicionais.
A maioria dos backtests assume execução perfeita, condições de mercado estáticas e ausência de impacto de notícias ou liquidez.
Essas premissas não se aplicam ao trading real, especialmente durante eventos de notícias.
Backtests excessivamente otimizados podem parecer impressionantes, mas frequentemente falham quando o mercado muda.
Por esse motivo, não considero backtests altamente otimizados como prova de confiabilidade.
Resultados reais e consistentes em contas reais são muito mais relevantes.
Período recomendado
Embora o GoldWave utilize dados de múltiplos períodos (M15–H4), na prática recomenda-se:
Executar o EA em um gráfico de 1 minuto (M1).
Isso permite detectar mudanças de mercado mais cedo e responder com processamento de sinais mais preciso.
Posicionamento do sistema
GoldWave é o resultado de muitos anos de pesquisa e experiência real com capital próprio.
É mais adequado para traders que:
Priorizam controle de risco em vez de frequência de trading
Aceitam períodos de espera e drawdowns
Preferem sistemas automatizados com lógica clara e explicável
Não é uma ferramenta de “lucro garantido”, mas um sistema projetado para manter racionalidade, disciplina e estabilidade de longo prazo em ambientes de mercado complexos.
Filosofia do projeto e transparência
O objetivo do projeto é simples:
Construir uma ferramenta de trading que busque retornos mais significativos do que juros bancários, sem comprometer a segurança da conta.
Não há promessas de ganhos rápidos ou riqueza instantânea.
Apenas uma abordagem de longo prazo focada na proteção do capital e no controle de risco.
Sem manipulação de depósitos, saques ou curvas de capital
Sem backtests falsos
Sem apresentações enganosas de desempenho
Apenas feedback real, comportamento real e resultados reais de mercado.
Aviso de risco
O trading envolve riscos. Nenhum sistema automatizado pode garantir lucros.
Desempenho passado não garante resultados futuros.
Teste cuidadosamente em uma conta demo e compreenda totalmente a lógica e os riscos antes de utilizar em uma conta real.
FAQ (Resumo)
-
GoldWave é otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro).
-
Opera automaticamente 24/5, sem necessidade de supervisão constante.
-
Não utiliza Grid nem Martingale; apenas uma posição por vez.
-
Depósito mínimo recomendado: $500.
-
Os parâmetros de risco podem ser ajustados; os valores padrão são recomendados para iniciantes.
-
GoldWave utiliza lógica adaptativa assistida por IA para filtrar operações desfavoráveis.
-
Backtests podem diferir do desempenho real devido ao uso de dados em tempo real.
-
O stop loss fixo atua apenas como proteção final.
-
Atualizações e suporte são gratuitos.
