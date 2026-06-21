Cortex Aurex

4.64

Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями.

Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролируемому выходу из позиций. Главная идея проста: позволить прибыльным сделкам развиваться с помощью трейлинг-стопа, одновременно защищая каждую позицию фиксированным Stop Loss и предоставляя возможность закрыть убыточную сделку раньше при появлении противоположного сигнала на таймфрейме M1.

Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2378776

Специальная цена запуска: текущая стоимость действует только для первых 40 покупателей. После продажи 40 копий цена советника увеличится на 100 USD и составит 599 USD.

Основная концепция

Советник предназначен для трейдеров, которым необходим полностью автоматический инструмент для торговли золотом (XAUUSD) с понятной и эффективной системой управления позициями.

Торговая логика основана на следовании за трендом. Входы в рынок выполняются на откатах в направлении основного движения, что позволяет открывать позиции по более выгодным ценам внутри сформировавшегося тренда.

Каждая сделка защищается фиксированным Stop Loss, который заранее ограничивает максимально возможный риск. Прибыльные позиции сопровождаются с помощью трейлинг-стопа (динамического Stop Loss), позволяющего удерживать сделки в сильных трендах и постепенно фиксировать накопленную прибыль. При необходимости пользователь может выбрать режим работы с фиксированным Take Profit.

Помимо фиксированного Stop Loss советник непрерывно анализирует структуру рынка на таймфрейме M1. Если во время убыточной сделки появляется противоположный торговый сигнал, позиция может быть закрыта досрочно, еще до достижения уровня Stop Loss. Это позволяет сократить просадку и снизить риск при неблагоприятном развитии рыночной ситуации.

В системе одновременно может быть открыта только одна позиция. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии и усреднение, обеспечивая линейную и контролируемую модель управления рисками без агрессивного увеличения объема позиций.

Основные возможности

  • Разработан специально для торговли XAUUSD / Gold
  • Полностью автоматическое открытие и сопровождение сделок
  • Каждая сделка защищена фиксированным Stop Loss
  • Сопровождение прибыли с помощью Trailing Stop
  • Возможность работы с фиксированным Take Profit
  • Досрочное закрытие убыточных сделок по противоположному сигналу M1
  • Двойная защита риска: фиксированный Stop Loss + интеллектуальный досрочный выход
  • Разработан для снижения излишнего риска в неблагоприятных рыночных условиях
  • Подходит трейдерам, предпочитающим активную торговлю золотом с понятной логикой выхода из сделок
  • Проверен на совместимость с реальными торговыми условиями различных брокеров

Тестирование у брокеров

Работа советника проверена у следующих брокеров:

  • Alpari
  • RoboForex
  • IC Markets
  • Amillex
  • Vantage
  • Tickmill
  • EBC Financial Group
  • Exness

Условия торговли могут отличаться в зависимости от брокера: названия торговых инструментов, размер спреда, скорость исполнения, минимальные уровни установки ордеров, комиссии и торговые сессии могут влиять на работу любого торгового советника.

Если вы планируете использовать советник у другого брокера, его адаптация может быть выполнена в течение 1–3 дней после проверки торговых условий.

Принцип работы

Советник непрерывно анализирует рынок золота и автоматически открывает сделки в соответствии с направлением тренда и появлением откатов.

Сразу после открытия позиции устанавливается фиксированный Stop Loss, определяющий максимально допустимый риск по сделке. В зависимости от выбранных настроек прибыльные позиции сопровождаются либо трейлинг-стопом, либо фиксированным Take Profit. Трейлинг-стоп автоматически перемещается вслед за ценой, защищая уже полученную прибыль и позволяя удерживать позицию во время развития сильного тренда.

Если рынок начинает двигаться против открытой позиции, советник дополнительно анализирует ценовое поведение на таймфрейме M1. При появлении противоположного сигнала убыточная сделка может быть закрыта до срабатывания Stop Loss, что помогает уменьшить потери при продолжительном неблагоприятном движении рынка.

Одновременно в работе может находиться только один ордер. Это исключает наложение нескольких позиций и делает управление сделками максимально понятным и прозрачным. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии и увеличение объема позиции, сохраняя структурированный и контролируемый подход к управлению рисками.

Торговые условия

  • Кредитное плечо: любое
  • Рекомендуемый начальный депозит: от 100 USD
  • Тип счета: предпочтительно ECN-счет с низкими комиссиями и стабильным исполнением ордеров
  • Таймфрейм: любой
Отзывы 12
Hamad Abdulaziz
1590
Hamad Abdulaziz 2026.08.07 20:19 
 

excellent performance, excellent logic, wonderful that backtest matches live test trades, and it is not using grid or martingale, highly recommended.

dnun07
29
dnun07 2026.08.04 22:02 
 

Purchased the EA beginning July and since then it has had an outstanding performance, not only profit-wise but also in terms of how it handles risk. A single trade at a time with stop loss and settings optimized for my broker means it's a winner. Vladimir's advice is top of the line and he responds promptly and thoroughly if you require assistance. Up in positive numbers this month. Good way to start the month!

Vlad Alaverdov
46
Vlad Alaverdov 2026.08.03 20:30 
 

I've been using the Cortex Aurex Expert for a while now, and I'm impressed with its performance. The Expert is easy to set up, trades consistently, and follows its strategy without unnecessary risks. So far, the results have been very promising. A big thank you to the developer for the excellent support and quick responses. Keep up the great work!

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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Эксперты
Высокоточный автоматизированный форекс-советник, разработанный специально для торговли валютной парой EURUSD. В основе системы лежит 21 торговая стратегия, что позволяет советнику часто открывать сделки с высокой точностью входа. Каждая сделка защищена — все ордера сопровождаются фиксированным стоп-лоссом. Закрытие позиций происходит либо по стоп-лоссу (SL), либо по трейлинг-профиту (TP), что обеспечивает системный и контролируемый подход к управлению рисками. Если цена в течение некоторого врем
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Утилиты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.5 (10)
Эксперты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
Фильтр:
Hamad Abdulaziz
1590
Hamad Abdulaziz 2026.08.07 20:19 
 

excellent performance, excellent logic, wonderful that backtest matches live test trades, and it is not using grid or martingale, highly recommended.

dnun07
29
dnun07 2026.08.04 22:02 
 

Purchased the EA beginning July and since then it has had an outstanding performance, not only profit-wise but also in terms of how it handles risk. A single trade at a time with stop loss and settings optimized for my broker means it's a winner. Vladimir's advice is top of the line and he responds promptly and thoroughly if you require assistance. Up in positive numbers this month. Good way to start the month!

Vlad Alaverdov
46
Vlad Alaverdov 2026.08.03 20:30 
 

I've been using the Cortex Aurex Expert for a while now, and I'm impressed with its performance. The Expert is easy to set up, trades consistently, and follows its strategy without unnecessary risks. So far, the results have been very promising. A big thank you to the developer for the excellent support and quick responses. Keep up the great work!

salamanca1234
183
salamanca1234 2026.07.29 21:57 
 

excellent EA deliver exactly as per signal author is super responsive and i have other of his products and experience is always positive

Mike
208
Mike 2026.07.29 21:11 
 

This EA has strong performance. Also the developer immediately acted when I had a suggestion to optimize the EA for my broker. I'm very happy

hoblermathias
950
hoblermathias 2026.07.29 18:00 
 

Excellent support and strong performance! I've been using the Cortex Aurex Expert Advisor and I am very satisfied with its performance so far. It runs reliably in backtests as well as on live/demo environments. What really sets Vladimir apart is his outstanding support: he went out of his way to check and optimize the EA for several of my specific brokers within just a few hours. Fantastic service and a very dedicated developer. Highly recommended!

Cho
206
Cho 2026.07.29 15:46 
 

After a month, I checked the results and found that the performance wasn't bad at all—in fact, it was surprisingly good. This EA definitely doesn't deserve the negative reviews it's getting in the comments. As a user, my only request for the developer is to fill that final 1% gap to make it perfect. 5 stars!

That missing 1% is just my personal greed as a user.

HGKuhn
495
HGKuhn 2026.07.29 15:34 
 

I have been using Cortex Aurex for the whole of July and are positive for the month. Support are fast and friendly. It has stop loss so with good money management you can not wipe your account. You need to be patient and do not expect to win every trade as this is NOT a martignale ea and runs with a stop loss. Every broker is different so trades will not match signal exactly.

bc01
501
bc01 2026.07.29 11:26 
 

trades not matching live signal

Vladimir Mametov
71579
Ответ разработчика Vladimir Mametov 2026.07.29 19:51
The advisor works differently with different brokers and uses different input parameters for different brokers. For your orders to match mine, you need to open an account with RoboForex. Different brokers have different trading conditions and quotes, and therefore trading results may be worse. But this is true for all advisors, not just mine.
Chun Hua Li
482
Chun Hua Li 2026.07.02 10:05 
 

策略很不错，开发者很耐心很专业。值得拥有。我已经获得了盈利

elena864
1176
elena864 2026.06.25 08:29 
 

Отличный советник для золота, Владимиру можно доверять на 100%.

Irishka85
25
Irishka85 2026.06.22 06:43 
 

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