Cortex Aurex

Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями.

Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролируемому выходу из позиций. Главная идея проста: позволить прибыльным сделкам развиваться с помощью трейлинг-стопа, одновременно защищая каждую позицию фиксированным Stop Loss и предоставляя возможность закрыть убыточную сделку раньше при появлении противоположного сигнала на таймфрейме M1.

Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2378776 Специальная цена запуска: текущая стоимость действует только для первых 40 покупателей. После продажи 40 копий цена советника увеличится на 100 USD и составит 599 USD.

Основная концепция

Советник предназначен для трейдеров, которым необходим полностью автоматический инструмент для торговли золотом (XAUUSD) с понятной и эффективной системой управления позициями.

Торговая логика основана на следовании за трендом. Входы в рынок выполняются на откатах в направлении основного движения, что позволяет открывать позиции по более выгодным ценам внутри сформировавшегося тренда.

Каждая сделка защищается фиксированным Stop Loss, который заранее ограничивает максимально возможный риск. Прибыльные позиции сопровождаются с помощью трейлинг-стопа (динамического Stop Loss), позволяющего удерживать сделки в сильных трендах и постепенно фиксировать накопленную прибыль. При необходимости пользователь может выбрать режим работы с фиксированным Take Profit.

Помимо фиксированного Stop Loss советник непрерывно анализирует структуру рынка на таймфрейме M1. Если во время убыточной сделки появляется противоположный торговый сигнал, позиция может быть закрыта досрочно, еще до достижения уровня Stop Loss. Это позволяет сократить просадку и снизить риск при неблагоприятном развитии рыночной ситуации.

В системе одновременно может быть открыта только одна позиция. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии и усреднение, обеспечивая линейную и контролируемую модель управления рисками без агрессивного увеличения объема позиций.

Основные возможности

Разработан специально для торговли XAUUSD / Gold

Полностью автоматическое открытие и сопровождение сделок

Каждая сделка защищена фиксированным Stop Loss

Сопровождение прибыли с помощью Trailing Stop

Возможность работы с фиксированным Take Profit

Досрочное закрытие убыточных сделок по противоположному сигналу M1

Двойная защита риска: фиксированный Stop Loss + интеллектуальный досрочный выход

Разработан для снижения излишнего риска в неблагоприятных рыночных условиях

Подходит трейдерам, предпочитающим активную торговлю золотом с понятной логикой выхода из сделок

Проверен на совместимость с реальными торговыми условиями различных брокеров

Тестирование у брокеров

Работа советника проверена у следующих брокеров:

Alpari

RoboForex

IC Markets

Amillex

Vantage

Tickmill

EBC Financial Group

Exness

Условия торговли могут отличаться в зависимости от брокера: названия торговых инструментов, размер спреда, скорость исполнения, минимальные уровни установки ордеров, комиссии и торговые сессии могут влиять на работу любого торгового советника.

Если вы планируете использовать советник у другого брокера, его адаптация может быть выполнена в течение 1–3 дней после проверки торговых условий.

Принцип работы

Советник непрерывно анализирует рынок золота и автоматически открывает сделки в соответствии с направлением тренда и появлением откатов.

Сразу после открытия позиции устанавливается фиксированный Stop Loss, определяющий максимально допустимый риск по сделке. В зависимости от выбранных настроек прибыльные позиции сопровождаются либо трейлинг-стопом, либо фиксированным Take Profit. Трейлинг-стоп автоматически перемещается вслед за ценой, защищая уже полученную прибыль и позволяя удерживать позицию во время развития сильного тренда.

Если рынок начинает двигаться против открытой позиции, советник дополнительно анализирует ценовое поведение на таймфрейме M1. При появлении противоположного сигнала убыточная сделка может быть закрыта до срабатывания Stop Loss, что помогает уменьшить потери при продолжительном неблагоприятном движении рынка.

Одновременно в работе может находиться только один ордер. Это исключает наложение нескольких позиций и делает управление сделками максимально понятным и прозрачным. Советник не использует мартингейл, сеточные стратегии и увеличение объема позиции, сохраняя структурированный и контролируемый подход к управлению рисками.

Торговые условия