Goldwave EA MT5

5
実運用シグナル（リアル口座）
IC MARKETS：https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My 

本 EA は、MQL5 に表示されている検証済みのリアルトレードシグナルと同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。

推奨された最適化設定を使用し、信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカーを利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。

なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。

本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 279 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。

過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。


重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。

本システムは AI 補助型の適応ロジック および ニュースフィルター を使用しており、これらは WebRequest に依存しています。WebRequest はストラテジーテスターではサポートされていません。

そのため、デモおよびバックテスト結果は実際の取引動作と異なる場合があり、主要な評価基準として使用すべきではありません。

開発者紹介

私は MetaTrader（MT4/MT5）のエキスパートアドバイザー（EA）およびインジケーター開発者であり、16年以上の実際のトレード経験を持っています。


本 EA は現在、初期かつ数量限定価格で提供されています；今後は販売およびメンテナンス段階に応じて価格が調整され、各段階ごとに約 USD 100 の値上げが予定されており、本年の目標上限価格は USD 899 です。


長年の市場実践を通じて、私は裁量トレードと自動売買システムの設計・開発の両方に深く関わってきました。
短期的な爆発力、パラメータの詰め込み、過度に最適化された戦略を追い求めるのではなく、ロジックが安定し、リスクが管理され、異なる市場環境に適応できる取引システムの構築に注力しています。

製品概要
GoldWave は、MT4/MT5 上で XAUUSD（ゴールド）向けに特別設計された自動売買 EA です。

これは「毎日取引する」ために作られたシステムではありません。
むしろ、取引品質・リスク管理・執行規律を中心に、長期間かけて磨き上げたプロフェッショナルグレードの取引ロジックです。

固定インジケーターや単純なトリガー条件に依存する従来型 EA とは異なり、GoldWave は次の点をより重視します：

トレンドが本物かどうか
現在のリスク環境が適切かどうか
市場状況が参加する価値があるかどうか

市場条件が有利な場合にのみシステムは取引を行います。
不確実または高リスクの局面では、忍耐強く待機します。

AI 補助のトレンド認識とフィルタリング
GoldWave は、エントリータイミングの判断とドローダウン管理を改善するために、AI 補助の多次元市場分析フレームワークを採用しています。

単一の指標に依存するのではなく、マルチタイムフレームの整合分析（M15〜H4）によりトレンド構造を相互検証し、ノイズやダマシブレイクアウトを低減します。

トレンド評価では、システムは次を考慮します：

マルチタイムフレームのトレンド整合性分析
ボラティリティ状態の識別と市場環境分類
モメンタムのクラスタリングとトレンド持続性の評価

目的はシンプルです：
短期的またはランダムな価格変動ではなく、継続確率が高いトレンドの動きにのみ参加することです。

固定ルールではなく動的リスク管理
GoldWave は、いかなる高リスク手法も使用しません：

マーチンゲールなし
グリッド取引なし
ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし

各トレードは独立した判断であり、常に明確なリスク管理の下で実行されます。

システムには、以下を含む多層のリスク管理が組み込まれています：

ボラティリティに基づく動的ストップロス調整
ドローダウン管理とリスク露出制限
不利な市場環境における自動的な参加度低下

狙いは短期的な爆発ではなく、異なる市場環境において一貫して制御可能なリスク行動を維持することです。

GoldWave が高頻度取引を追求しない理由
市場は毎日動きますが、毎日が取引に値するわけではありません。

GoldWave は取引頻度よりも「相場の質」を優先します。

トレンド構造が不明確、ボラティリティが異常、またはマクロリスクが大きく上昇した場合、システムは取引を減らすか、完全に市場から退きます。
この規律ある抑制こそが、ドローダウンを抑え長期安定性を維持する重要な要因です。

バックテストと実運用成績について
GoldWave はニュースフィルターと動的リスク制御ロジックを使用するため、従来手法で完全にバックテストすることはできません。

多くのバックテストは、約定が常に完璧で、市場条件が静的で、ニュースや流動性変化の影響がないことを前提としています。
しかし特にニュース前後では、これらの前提は実運用では成り立ちません。

過度に最適化したバックテストで見栄えの良い結果を作るのは簡単ですが、市場環境が変化すると、その種のシステムは実運用で急速に機能しなくなることが多いです。

そのため、私は高度に最適化されたバックテストをシステム信頼性の証明とは考えていません。
実運用での長期的な成績こそが、より意味のある参考指標です。

バックテストと実運用の差を冷静に評価してください —
両者が「完全に同一」に見える場合、むしろ追加の注意が必要なこともあります。

推奨時間足
GoldWave は分析のために複数の時間足（M15〜H4）のデータを統合しますが、実運用では：

EA を 1 分足（M1）チャートに適用することを推奨します。

これにより、市場変化をより早く検知し、より精密なシグナル処理で対応できます。

時間足そのものがロジックを制限するわけではありませんが、適切な運用時間足は実行効率を高めます。

システムの位置づけ
GoldWave は長年の研究と実運用資金のトレード経験の結晶です。
次のようなトレーダーにより適しています：

取引回数よりもリスク管理を重視する方
待機期間やドローダウンを受け入れられる方
明確で説明可能なロジックの自動化システムを好む方

これは「利益保証」の道具ではなく、複雑な市場環境において理性・規律・長期安定性を維持するために設計された取引システムです。

プロジェクト理念と透明性
本プロジェクトの目的はシンプルです：
口座の安全性を犠牲にせず、銀行利息より意味のあるリターンを目指す取引ツールを構築すること。

短期で倍増する約束も、一夜で富を得る幻想もありません。
資金保護とリスク管理を重視する長期的な取引アプローチだけがあります。

入金・出金・資産曲線を操作しない
偽のバックテストを作らない
誤解を招く成績表示をしない

あるのは、実際のフィードバック、実際の挙動、そして実際の市場結果だけです。

リスク免責事項
取引にはリスクがあります。いかなる自動売買システムも利益を保証できません。
過去の成績は将来の結果を保証しません。

必ずデモ口座で十分にテストし、システムのロジックとリスク特性を完全に理解した上で、実口座で使用してください。


よくある質問（FAQ）

1. GoldWave はどの取引銘柄で使用できますか？
現在、GoldWave は XAUUSD（ゴールド）専用に設計・最適化されています。
戦略ロジック、リスク管理、実行動作はすべてゴールド市場に特化しています。
他の銘柄での使用は推奨されません。

2. 常に監視しなくても 24/5 自動取引できますか？
はい。
GoldWave は市場状況を継続的に分析し、条件に応じて自動的に取引を開始・管理・回避します。
常に画面を見ている必要はありません。

3. Grid や Martingale を使用しますか？
いいえ。
GoldWave は Grid、Martingale、ナンピン手法を使用しません。
常に 1 ポジションのみを保有し、各取引は独立して管理されます。

4. 対応プラットフォームは？

  • MetaTrader 4（MT4）

  • MetaTrader 5（MT5）

5. 推奨最低入金額はいくらですか？
推奨最低入金額は $500 です。

6. 自分でリスク設定を変更できますか？
はい。
デフォルト設定は多くのユーザーに適していますが、より保守的または積極的に調整することも可能です。
初心者の方は、まずデフォルト設定の使用を強く推奨します。

7. アップデートは無料ですか？
はい。すべてのアップデートは無料です。

8. 購入後のサポートはありますか？
はい。
購入後は明確なマニュアルとプライベートサポートが提供されます。

9. GoldWave は本当に AI を使用していますか？
GoldWave は AI 補助型の適応ロジックを使用しています。
価格動向やボラティリティに基づくルールベースの判断により、不利な取引をフィルタリングします。

10. なぜバックテストと実運用が異なることがありますか？
リアルタイム WebRequest データを使用するため、バックテストでは完全に再現できません。
この戦略では、実運用結果の方が参考になります。

11. 固定ストップロスはありますか？
はい。ただし 最終防衛ラインとしてのみ機能します。
通常の決済は EA のロジックによって行われます。


5093786
87
5093786 2025.12.27 16:15 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

Shengzu Zhong
2263
開発者からの返信 Shengzu Zhong 2025.12.27 16:57
Thank you very much. Your support and kind words truly mean a lot to me.
FinXu
20
FinXu 2025.12.20 12:52 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

kazuto19851126
135
kazuto19851126 2025.12.20 11:29 
 

I recently started using Goldwave EA on MT5, and the results are absolutely phenomenal. After setting it up, I have already secured 3 consecutive wins on XAUUSD, just as the logic promised. Looking at the forward test data, the stats are incredible: Win Rate: A staggering 97.08% (133 out of 137 trades) Profit Factor: An impressive 10.52 Recovery Factor: Very high at 16.06 Max Drawdown: Well-controlled at only 8.08% by balance What I love most about this EA is its consistency. The average holding time is only around 2 hours, so I don't have to deal with the stress of long-term floating losses. The trades are sharp and the exit logic is very precise, which is evident from the tiny gross loss compared to the gross profit.

Shengzu Zhong
2263
開発者からの返信 Shengzu Zhong 2025.12.20 12:24
Thank you for your honest feedback.
