Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек ДА





Ключевые факты проекта Mad Turtle:

Настоящее машинное обучение

Данный эксперт не подключается ни к каким сайтам с GPT или чему что еще.

Модели эксперта развертываются на встроенной в MT5 библиотеке ONNX, при первой инициализации вы увидите соответствующую надпись которую невозможно подделать. Смотреть: НАЖАТЬ

ONNX (Open Neural Network Exchange);





Безопасность депозита

Не используется pre-rollover, микро скальпинг или торговлю в узком диапазоне с низкой статистической выборкой;

Не используются опасные для депозита стратегии, типа сетка или мартиегейл;

*Или любые другие стратегии которые могут работать длительное время и за 1 день потерять всю прибыль или весь депозит.





Уникальность

В основе лежит мой уникальный** feature engineering с моей уникальной методикой обучения с поощрениями и штрафами, фильтрацией каскадом мета-моделей, и разными методами ансаблирования.



Модели обучены на полноценный 24 часовой формат торговли на больших таймфреймах H4 с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

С генерацией чистой и правильной прибыли в пунктах а не в лотах.



Подтверждение:

Статистика сигналов:

>Старый сигнал WT за 1250 трейдов получили прибыль 4.4 миллиона pips это примерно 3500 pips на каждый трейд (скриншот);

>Новый сигнал ICM за 103 трейда получил 127k pips это примерно 1200 pips на каждый трейд (скриншот);



Это дает:

1)Низкая нагрузка на депозит, поскольку нет необходимости использовать высокие лоты.

2)Высокая устойчивость к убыткам, из за того что соотношение прибыль/убыток примерно равный, что бы потерять наколенную прибыль при одинаковом лоте, нужно получить убыток соразмерный полученным пунктам а это десятки дневных диапазонов.

Чем дольше вы получаете прибыль, тем менее вероятно что вы ее потеряете, в этом и состоит основная уникальность стратегии, вы платите здесь и сейчас.

*Сравните эту статистику с другими сигналами и вы поймете чем этот EA отличается от других.







Идея и цель проекта

Основная цель проекта Mad Turtle это создание инструмента который бы генерировал прибыль интереснее чем проценты в банке но при этом не подвергал депозит нагрузке и риску и не беспокоил ваш сон.

Никаких игр с разгонами депозита или мечтаний о миллионах, только долгосрочная игра для серьёзных трейдеров которые понимают ценность безопасных стратегий.

Это проект который улучшается и развивается, присоединяясь к проекту вы можете влиять на обновления и предполагать свои идеи, хорошие идеи будут реализованный.



Кому это не подойдет

Что бы избежать негативных отзывов, мы не приветствуем пользователи которые:



Пользователи которые ищут быстрой прибыли и хотят быстро увеличить депозит c 500 до 50000;

Пользователи которые не имея терпения часто вмешиваются в торговлю EA нарушая баланс прибыли/убытков и затем выдают это как результат работы EA;

Пользователей которые самостоятельно меняют коэффициенты и пороги моделей получают убытки и винят EA в не правильной работе;



Данный эксперт имеет полностью автоматический режим который рекомендуется использовать, список моделей и настроек которые есть в эксперте предназначены для опытных трейдеров для личных тестов а не для целевого использования на основном счете. Использовать нужно только рекомендованные разработчиком настройки**.



Сигналы



WT: https://www.mql5.com/en/signals/2323073?source=Site+Signals+My

ICM:https://www.mql5.com/en/signals/2335965?source=Site+Signals+My

Канал Черепаха: www.mql5.com/en/channels/mad_turtle

Ссылку на приватные чаты вы получите приглашением после установки EA на график.



На что обратить внимание перед покупкой

Данный EA построен на мульти-классовых моделях, это значит что в каждой модели есть 2-4 модели, одни для BUY другие для SELL или (2x2). Это разные модели которые поддерживают друг друга.

Но эти модели не являются зеркальными как в линейных стратегиях и ведут себя по разному.

Из за сильных восходящих тенденций золота на больших таймфреймах, модели которые обучались на BUY во время обучения больше видели положительных примеров и поэтому у этих моделей лучше производительность чем у моделей SELL.

У некоторых моделей, классы которые отвечают за SELL работают только в режиме ONLY CLOSE, это значит эти модели не открывают позиции а только закрывают.

Есть модели которые не плохо обучены на SELL направлениях но на данный момент их включение официально не рекомендуется, поскольку нет никаких предпосылок к изменению тенденции роста золота.

Я напоминаю что речь идет о глобальном росте на больших таймреймах а не на локальных колебаниях. За последние 20 лет золото выросло на 1000% и только 3 года имели сильную тенденцию к снижению.



Стоп Лосс является частью стратегии, вы можете видеть что сигналы имеет множество срабатываний SL, это потому что EA платит здесь и сейчас и не передерживает убытки.



Это не та стратегия где вы получаете по 1 доллару каждый день как например в сетках, в данной стратегии вы можете получить месячную прибыли за день или попасть в плохой период и получать SL несколько дней подряд.

Вы можете войти в проект в плохой период и это нормально, поэтому я рекомендую оценивать стратегию на длительных дистанциях а не спустя 1-2 недели.



Модели стараются извлекать максимум прибыли из каждой позиции, поэтому тут нет никаких трейлинг стоп или фиксации быстрой прибыли, даже когда вам покажется что модель могла закрыть прибыль но не сделала этого это не повод вмешиваться в торговлю.

Каждый вход в рынок это риск и не важно какая точность стратегии, ранняя (быстрая) фиксация прибыли это всегда перекос баланса рисков и прибыли в плохую сторону, когда вы получаете стабильную мелкую прибыли на длительной дистанции это может создать иллюзию надежности, но однажды вы вернете всю эту мелкую накопленную прибыль обратно одним или парой SL, поэтому важно получать максимум из каждой сделки, для этого требуется терпение.



Золото дорогой метал и даже для 0.01 лота требуется определённый минимальный депозит, что бы оставаться в безопасной зоне с небольшим депозитом, я рекомендую рассмотреть возможность использовать центовые счета, данный эксперт поддерживает центовые счета.





Открытость проекта

Все сигналы опубликованный без каких либо предварительных разгонов.

Никаких манипуляций с пополнением и выводом и серых линий.

На первых страницах комментариев открыто выложена информация о периодах обучения моделей.

После добавления новых моделей если спустя время я вижу что модель переобучилась я открыто об этом пишу и просто переношу модель в скрытые.

Некоторые новые модели имею сезонную годовую кластеризацию, но в основном ансамбле всегда только проверенные модели.

Никаких схем: красивые тесты + отзывы, только реальные отзывы с реальными сигналами и результатами.



Данный проект не обещает прибыли это всего лишь попытка создать стабильный инструмент.



Ценовая политика

Опция аренды временно удалена. Если вы уже ранее арендовали и вам нужно продлить аренду - напишите мне сообщение я продлю аренду

Для соблюдения интересов покупателей и продавцов, цена будет повышается постепенно каждые 10 покупок. Затем опция покупку будет удалена останется только опция годовой аренды.



