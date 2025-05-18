ArtQuant Gold

4.56

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold — профессиональный экспертный советник (EA), специально разработанный для торговли на рынке золота (XAUUSD) с надежной и адаптивной структурой, ориентированной на долгосрочную стабильность.

Его внутренняя логика объединяет автоматизированный технический анализ, динамический контроль рисков и интеллектуальную модель исполнения без использования мартингейла или умножения лотов.

В отличие от многих систем, которые полагаются на увеличение объема или чрезмерно скорректированные стратегии, ArtQuant Gold следует дисциплинированному и реалистичному подходу, адаптируясь к реальному поведению рынка с помощью интеллектуального и полностью настраиваемого управления экспозициями.

Основные характеристики
  • Оптимизировано исключительно для XAUUSD
  • Стратегия на основе сетки без мартингейла: нет масштабирования лота между входами
  • Многоуровневая логика с использованием ценового действия, поведения потока и внутренних фильтров
  • Настраиваемый контроль вывода средств для защиты капитала в любое время
  • Исполнение сделок на основе рыночных условий, а не таймеров или фиксированных циклов
  • Независимость от временных рамок: логика, основанная на событиях, а не на свечах
Входные параметры


В советнике доступны следующие параметры, поясняемые в том же порядке, в котором они указаны в настройках:

  • Запустить советник в режиме паузы: позволяет запустить советник в режиме паузы для безопасной настройки параметров перед началом торговли.
  • Золотой символ: определяет символ, который будет торговаться. Значение по умолчанию — «XAUUSD», но его можно изменить в соответствии с названием вашего брокера.
  • Метод расчета лота: выберите фиксированный лот, автоматический лот или расчет размера лота на основе баланса.
  • Уровни риска автоматической партии: уровень риска, применяемый при использовании автоматического расчета партии, от низкого до очень высокого.
  • Фиксированная партия: точный размер партии, используемый при выборе фиксированного режима.
  • Фиксированный по балансу: сумма остатка на счете, необходимая для каждой фиксированной партии.
  • Процент баланса: рассчитывает размер лота как процент от текущего баланса.
  • Минимальный объем на баланс: минимальный баланс, необходимый для открытия сделки в выбранном объеме.
  • Режим управления снижением номинальных значений: включает внутреннюю логику защиты от снижения номинальных значений с возможностью автоматического отключения.
  • Значение снижения: максимально допустимое снижение в процентах или в абсолютном значении.
  • Push-уведомления MQID: включают мобильные уведомления через систему MQID.
  • Магическое число: уникальный идентификатор, позволяющий отделить сделки этого советника от других.
  • Максимальный спред: максимальный спред, разрешенный для выполнения операций.
  • Показать панель: включает или отключает экранную панель состояния.
  • Шрифт панели и размер шрифта: настройте тип и размер шрифта для отображения.
  • Комментарий на панели мониторинга: текстовая метка, отображаемая на графике и в торговых комментариях.
  • Стиль и ширина линии: выберите стиль и толщину визуальной сетки, линий TP и BE.
  • Цвета линий: определите цвета для уровней тейк-профита, безубыточности и сетки.
Требования и рекомендации
  • Торговый символ: XAUUSD
  • Тип счета: Покрытие
  • Минимальный депозит: $1000 (с кредитным плечом 1:500)
  • Брокер: IC Markets или любой брокер с низкими спредами и надежным исполнением
  • Таймфрейм: Любой (система не зависит от свечей)
  • VPS: настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы
Поддержка и общение
  • Поддержка осуществляется исключительно через раздел «Обратная связь» на этой странице или через личные сообщения на платформе MQL5.
  • Мы не используем внешние платформы, такие как Telegram или Discord, для поддержания целенаправленной, свободной от спама и профессиональной среды поддержки.

Важный
  • Запросы на скидки, частные соглашения или переговоры о ценах будут игнорироваться.
  • Цены фиксированные и прозрачные. Любые будущие корректировки цен будут объявлены публично, а не предложены в частном порядке.

Заметка о реальности алгоритмической торговли
  • Будьте осторожны с любыми советниками, которые обещают идеальные кривые капитала, нулевую просадку или идентичные результаты при любых условиях.
  • Такое поведение является явным признаком переобучения: бэктесты слишком точно откалиброваны на исторических данных и плохо адаптируются к реальным рынкам.
  • По сути, эти системы являются бомбами замедленного действия.
ArtQuant Gold не предназначен для того, чтобы впечатлять нереалистичными изображениями. Он создан для выживания, адаптации и роста с помощью здравой логики и ответственного исполнения.
Последовательность достигается не посредством косметического бэктестинга, а посредством реалистичной и хорошо структурированной торговой логики.

Авторское право и разрешенное распространение
  • Данный продукт является оригинальным творением, защищенным законами об интеллектуальной собственности и авторских правах.
  • Продажа, распространение или воспроизведение ArtQuant Gold за пределами MQL5.com строго запрещены.
  • Данная страница продукта MQL5 является единственным официальным и авторизованным каналом для покупки и получения поддержки.
  • Любое несанкционированное распространение, перепродажа или изменение данного продукта будет считаться прямым нарушением авторских прав и будет преследоваться по закону.
Отзывы 10
Thomas Mueller
51
Thomas Mueller 2025.12.18 11:18 
 

I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.

Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.12.10 02:42 
 

Bought this a month ago and the results were truly amazing. It does not trade frequently but when it does it's profitable with good risk management. The author does update the EA when needed and is very responsive towards question. I am very happy.

Wessel Vroon
37
Wessel Vroon 2025.10.07 15:51 
 

Purchased on June 10, 2025. After thorough backtesting and selecting the risk strategy that suited me best, I started running the EA on a small live account. The performance has been stable and consistent ever since. During this period, the EA has received several updates that further improved its results. I’m very happy with the purchase and impressed by how well it performs. Communication with Miguel is always quick and professional. I can definitely recommend this EA to other traders.

Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكاس: ل
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Missy Fab MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к вол
EA Perfect Balance EURJPY h1 MT5
Sergey Demin
5 (1)
Эксперты
EURJPY     Timeframe H1.     Metatrader 5 Each trade is protected by a stop loss. Each trade uses Take Profit.    Minimum  initial deposit = $ 1000 with lot = 0.01 It is safer to trade with a $  2,000  deposit with an initial lot = 0.01 Average number of transactions per month = 39 Attention:  the EA is configured for trading with 0.01 lot. If the Trader wants to trade with a lot different from 0.01 then: • If you use a starting lot = 0.02 - Maximum lot size when using Balance = 2.0 (min deposi
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Эксперты
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
Gold One
Habib Gholamali Heidari
2.79 (52)
Эксперты
Gold One  MT5 Привет всем энтузиастам торговли золотом на Форекс, Добро пожаловать в наш робот, который объединяет вас с лучшими трейдерами золота. С более чем двумя десятилетиями точного опыта на рынке Форекс, мы с гордостью представляем последнюю генерацию торговых роботов. Особенности:  Идеально подходит для испытаний в проп-компаниях. Подходит для всех размеров счетов, включая небольшие капиталы. Без   сетки и   без   мартингейла 100% полностью автоматизированный Этот робот использует самы
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (4)
Эксперты
LIVE SIGNALS – REAL TRADING ACCOUNTS Primary Live Signal (Default Settings) Since 03 September 2025 https://www.mql5.com/en/signals/2329812 Secondary Live Signal (Default Settings) Since 08 December 2025 https://www.mql5.com/en/signals/2347752 Both signals are traded on real accounts and are fully public on MQL5, allowing independent verification of: Full trade history Drawdown and risk behaviour Growth and consistency Real market execution No demo trading. Full transparency. LIMITED LA
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Эксперты
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H - это советник, разработанный для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме H1, использующий методологии нейронных сетей для распознавания паттернов. Советник применяет системный подход к торговле золотом через тщательный анализ рыночных условий и точное управление сделками. Для получения точных результатов   тестирования   убедитесь, что в параметрах ввода установлено правильное смещение   GMT . Цены и доступность Начальная цена: $69 Доступные лицензии: 4 Статус: Цена
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Forex M5 Gold Scalper — это высокоэффективный торговый робот, предназначенный для автоматической торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Робот специализируется на скальпинге, используя анализ пятиминутных графиков, что позволяет быстро реагировать на колебания рынка и обеспечивает стабильность доходов при минимальных временных затратах со стороны трейдера. Особенности робота Анализирует графики с помощью PA. Быстро открывает и закрывает позиции при пересечении уровней поддержки и со
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Thomas Mueller
51
Thomas Mueller 2025.12.18 11:18 
 

I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.

Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.12.10 02:42 
 

Bought this a month ago and the results were truly amazing. It does not trade frequently but when it does it's profitable with good risk management. The author does update the EA when needed and is very responsive towards question. I am very happy.

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.12.10 16:27
Thank you for your review. I'm glad to hear the EA is performing well for you. 😉
Wessel Vroon
37
Wessel Vroon 2025.10.07 15:51 
 

Purchased on June 10, 2025. After thorough backtesting and selecting the risk strategy that suited me best, I started running the EA on a small live account. The performance has been stable and consistent ever since. During this period, the EA has received several updates that further improved its results. I’m very happy with the purchase and impressed by how well it performs. Communication with Miguel is always quick and professional. I can definitely recommend this EA to other traders.

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.10.07 18:08
Thank you very much for your detailed feedback and trust. I'm glad to know the EA is working well for you and that the updates have been useful. I always try to provide quick support and continuous improvements. Your recommendation is truly appreciated.
Abdullah Uygar Tuna
416
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Thanks for your trust. I'll keep supporting and updating the EA.
Andrei Koval
129
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Update after 3 months. EA is profitable and Miguel is very supportive (think about it - the fact that EA was updated to 1.8 version, 'cause one of his clients didn't have any access to ICMarkets and ICTrades).

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Glad it's working well for you. Correct, lot size and DD setup are very important.
Jason
146
Jason 2025.09.03 01:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:12
Happy to hear that. Early supporters like you motivate me to improve the EA further.
Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.06.25 09:13 
 

Hello!This my first robot from mql5 store and I use ArtQuant for almost 2 weeks and the robot barely makes a trade.in 2 weeks only traded 2 days and the rest of time it is completely sleeping. A robot to trade only 2-3-4 times per month not worth the money, he can barely make profit for VPS cost.I hope seller take this feedback to improve robot to make more trades and profit.thank you and best regards, Miruslav. This EA very dangerous blow my account after a while

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.06.25 10:24
Hello Miroslav! Let me be very clear: your review is misleading, unfair, and contradicts everything we discussed privately. You claim you’ve used the EA for “almost two weeks”, yet the purchase was made on June 17, and you posted this review on June 25. That’s barely 8 days, not even close to two weeks. And during that time, you got at least several good trade, confirmed in your own words: "Good trade by ArtQuant robot. Too bad very rare trade maybe can make trade often?" In other words, the EA worked exactly as described, and even made a profitable trade, yet you still decided to leave a low rating because it doesn’t trade every day? That makes no sense. Let’s recall what you asked me, and how I answered you with total honesty: You asked if the EA could make $100/day from a $1,000 account, or give you 5–10% per day with max 5% drawdown. I told you directly that this is unrealistic, and that no EA in the world can deliver that kind of return without blowing the account. You also said: "my first EA and I have big emotions, sorry for this I hope you can forgive me" I understood your situation and, despite not being my obligation, I offered to personally connect to your VPS to check everything for you. That’s far beyond what any seller is required to do, and you know it. You received full support, honest answers, detailed explanations, the user manual, a link to the public signal, and even an offer of remote assistance, all within less than 8 days. In return, you left a 2.5-star review because the EA didn’t “do enough” for your unrealistic expectations. Let’s be honest: this rating says nothing about the EA, and everything about your lack of patience and understanding of how trading works. (Won this May: 12% ... my signal doesn't lie, your review does)
Khanh Toan Le
644
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.06.02 08:47
Thank you very much for your kind words, Khanh. I’m glad to know you’re satisfied with the EA’s performance. Your support and recommendation to follow the live signal are greatly appreciated, as it’s one of the best ways for potential users to evaluate the system objectively. Wishing you continued success. 🙏🏻
Ocean
629
Ocean 2025.05.28 11:13 
 

Support for the real developer of the EA. You don't have to buy the most popular, expensive EA. This ea is doing the same. Profitable. Excellent communication. Thanks, thanks.

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.05.28 22:02
Thank you so much for your recommendation and for supporting the work behind the EA. Feedback like yours is truly motivating and helps us keep improving every day. If you ever have any questions, suggestions, or just want to share how your experience is going, I’ll be here to help. Wishing you great trades ahead!
mrea59
1661
mrea59 2025.05.21 13:12 
 

Purchased the EA after first doing back tests. Set up the EA on Sunday night ready for markets to open (demo account) Yesterday it opened the first batch of trades and wow results have been amazing. I used a high risk setting as its only on my demo account. This is on a $5K demo account. I have attached my results in the comments section. Will continue to run on demo for a while. The EA is different in a positive way to the countless others that I have tested and bought. I know it was only 1 day - but this could be a game changer. I wanted to buy before the price increases as I am sure it will. Also, support has been amazing, very prompt and detailed replies to all my questions.

Miguel Angel Vico Alba
10610
Ответ разработчика Miguel Angel Vico Alba 2025.05.21 13:21
Thank you so much for taking the time to share your experience in such detail. We're truly glad to hear the EA exceeded your expectations on its first trading day. While the initial results are encouraging, as you mentioned, it's always wise to continue monitoring performance over time, especially when using higher-risk settings. We also really appreciate your kind words about the support. Providing fast and helpful assistance is a top priority for us, and feedback like yours is incredibly motivating. We're here if you have any further questions or suggestions. Thanks again for your trust, and we wish you continued success in your trading journey!
