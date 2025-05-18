ArtQuant Gold
- Эксперты
- Miguel Angel Vico Alba
- Версия: 1.8
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 10
Стартовая цена: 199 долларов США
Цена будет постепенно увеличиваться после каждого блока продаж в рамках стратегии запуска, основанной на ценности.
Чем раньше вы приобретете ArtQuant Gold, тем лучшую цену вы получите. (Никаких искусственных скидок или агрессивных акций. Рост цен отражает качество и долгосрочную эффективность системы.)
ArtQuant Gold — профессиональный экспертный советник (EA), специально разработанный для торговли на рынке золота (XAUUSD) с надежной и адаптивной структурой, ориентированной на долгосрочную стабильность.
- Оптимизировано исключительно для XAUUSD
- Стратегия на основе сетки без мартингейла: нет масштабирования лота между входами
- Многоуровневая логика с использованием ценового действия, поведения потока и внутренних фильтров
- Настраиваемый контроль вывода средств для защиты капитала в любое время
- Исполнение сделок на основе рыночных условий, а не таймеров или фиксированных циклов
- Независимость от временных рамок: логика, основанная на событиях, а не на свечах
В советнике доступны следующие параметры, поясняемые в том же порядке, в котором они указаны в настройках:
- Запустить советник в режиме паузы: позволяет запустить советник в режиме паузы для безопасной настройки параметров перед началом торговли.
- Золотой символ: определяет символ, который будет торговаться. Значение по умолчанию — «XAUUSD», но его можно изменить в соответствии с названием вашего брокера.
- Метод расчета лота: выберите фиксированный лот, автоматический лот или расчет размера лота на основе баланса.
- Уровни риска автоматической партии: уровень риска, применяемый при использовании автоматического расчета партии, от низкого до очень высокого.
- Фиксированная партия: точный размер партии, используемый при выборе фиксированного режима.
- Фиксированный по балансу: сумма остатка на счете, необходимая для каждой фиксированной партии.
- Процент баланса: рассчитывает размер лота как процент от текущего баланса.
- Минимальный объем на баланс: минимальный баланс, необходимый для открытия сделки в выбранном объеме.
- Режим управления снижением номинальных значений: включает внутреннюю логику защиты от снижения номинальных значений с возможностью автоматического отключения.
- Значение снижения: максимально допустимое снижение в процентах или в абсолютном значении.
- Push-уведомления MQID: включают мобильные уведомления через систему MQID.
- Магическое число: уникальный идентификатор, позволяющий отделить сделки этого советника от других.
- Максимальный спред: максимальный спред, разрешенный для выполнения операций.
- Показать панель: включает или отключает экранную панель состояния.
- Шрифт панели и размер шрифта: настройте тип и размер шрифта для отображения.
- Комментарий на панели мониторинга: текстовая метка, отображаемая на графике и в торговых комментариях.
- Стиль и ширина линии: выберите стиль и толщину визуальной сетки, линий TP и BE.
- Цвета линий: определите цвета для уровней тейк-профита, безубыточности и сетки.
- Торговый символ: XAUUSD
- Тип счета: Покрытие
- Минимальный депозит: $1000 (с кредитным плечом 1:500)
- Брокер: IC Markets или любой брокер с низкими спредами и надежным исполнением
- Таймфрейм: Любой (система не зависит от свечей)
- VPS: настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы
- Поддержка осуществляется исключительно через раздел «Обратная связь» на этой странице или через личные сообщения на платформе MQL5.
- Мы не используем внешние платформы, такие как Telegram или Discord, для поддержания целенаправленной, свободной от спама и профессиональной среды поддержки.
- Запросы на скидки, частные соглашения или переговоры о ценах будут игнорироваться.
- Цены фиксированные и прозрачные. Любые будущие корректировки цен будут объявлены публично, а не предложены в частном порядке.
- Будьте осторожны с любыми советниками, которые обещают идеальные кривые капитала, нулевую просадку или идентичные результаты при любых условиях.
- Такое поведение является явным признаком переобучения: бэктесты слишком точно откалиброваны на исторических данных и плохо адаптируются к реальным рынкам.
- По сути, эти системы являются бомбами замедленного действия.
- Данный продукт является оригинальным творением, защищенным законами об интеллектуальной собственности и авторских правах.
- Продажа, распространение или воспроизведение ArtQuant Gold за пределами MQL5.com строго запрещены.
- Данная страница продукта MQL5 является единственным официальным и авторизованным каналом для покупки и получения поддержки.
- Любое несанкционированное распространение, перепродажа или изменение данного продукта будет считаться прямым нарушением авторских прав и будет преследоваться по закону.
I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.