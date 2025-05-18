Стартовая цена: 199 долларов США

Цена будет постепенно увеличиваться после каждого блока продаж в рамках стратегии запуска, основанной на ценности.

Чем раньше вы приобретете ArtQuant Gold, тем лучшую цену вы получите. (Никаких искусственных скидок или агрессивных акций. Рост цен отражает качество и долгосрочную эффективность системы.)

ArtQuant Gold — профессиональный экспертный советник (EA), специально разработанный для торговли на рынке золота (XAUUSD) с надежной и адаптивной структурой, ориентированной на долгосрочную стабильность.

Его внутренняя логика объединяет автоматизированный технический анализ, динамический контроль рисков и интеллектуальную модель исполнения без использования мартингейла или умножения лотов.





В отличие от многих систем, которые полагаются на увеличение объема или чрезмерно скорректированные стратегии, ArtQuant Gold следует дисциплинированному и реалистичному подходу, адаптируясь к реальному поведению рынка с помощью интеллектуального и полностью настраиваемого управления экспозициями.





Основные характеристики

Оптимизировано исключительно для XAUUSD

Стратегия на основе сетки без мартингейла: нет масштабирования лота между входами

Многоуровневая логика с использованием ценового действия, поведения потока и внутренних фильтров

Настраиваемый контроль вывода средств для защиты капитала в любое время

Исполнение сделок на основе рыночных условий, а не таймеров или фиксированных циклов

Независимость от временных рамок: логика, основанная на событиях, а не на свечах

Входные параметры



В советнике доступны следующие параметры, поясняемые в том же порядке, в котором они указаны в настройках:

Запустить советник в режиме паузы: позволяет запустить советник в режиме паузы для безопасной настройки параметров перед началом торговли.

Золотой символ: определяет символ, который будет торговаться. Значение по умолчанию — «XAUUSD», но его можно изменить в соответствии с названием вашего брокера.

Метод расчета лота: выберите фиксированный лот, автоматический лот или расчет размера лота на основе баланса.

Уровни риска автоматической партии: уровень риска, применяемый при использовании автоматического расчета партии, от низкого до очень высокого.

Фиксированная партия: точный размер партии, используемый при выборе фиксированного режима.

Фиксированный по балансу: сумма остатка на счете, необходимая для каждой фиксированной партии.

Процент баланса: рассчитывает размер лота как процент от текущего баланса.

Минимальный объем на баланс: минимальный баланс, необходимый для открытия сделки в выбранном объеме.

Режим управления снижением номинальных значений: включает внутреннюю логику защиты от снижения номинальных значений с возможностью автоматического отключения.

Значение снижения: максимально допустимое снижение в процентах или в абсолютном значении.

Push-уведомления MQID: включают мобильные уведомления через систему MQID.

Магическое число: уникальный идентификатор, позволяющий отделить сделки этого советника от других.

Максимальный спред: максимальный спред, разрешенный для выполнения операций.

Показать панель: включает или отключает экранную панель состояния.

Шрифт панели и размер шрифта: настройте тип и размер шрифта для отображения.

Комментарий на панели мониторинга: текстовая метка, отображаемая на графике и в торговых комментариях.

Стиль и ширина линии: выберите стиль и толщину визуальной сетки, линий TP и BE.

Цвета линий: определите цвета для уровней тейк-профита, безубыточности и сетки.

Требования и рекомендации

Торговый символ: XAUUSD

Тип счета: Покрытие

Минимальный депозит: $1000 (с кредитным плечом 1:500)

Брокер: IC Markets или любой брокер с низкими спредами и надежным исполнением

Таймфрейм: Любой (система не зависит от свечей)

VPS: настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы

Поддержка и общение

Поддержка осуществляется исключительно через раздел «Обратная связь» на этой странице или через личные сообщения на платформе MQL5.

Мы не используем внешние платформы, такие как Telegram или Discord, для поддержания целенаправленной, свободной от спама и профессиональной среды поддержки.





Важный

Запросы на скидки, частные соглашения или переговоры о ценах будут игнорироваться.

Цены фиксированные и прозрачные. Любые будущие корректировки цен будут объявлены публично, а не предложены в частном порядке.





Заметка о реальности алгоритмической торговли

Будьте осторожны с любыми советниками, которые обещают идеальные кривые капитала, нулевую просадку или идентичные результаты при любых условиях.

Такое поведение является явным признаком переобучения: бэктесты слишком точно откалиброваны на исторических данных и плохо адаптируются к реальным рынкам.

По сути, эти системы являются бомбами замедленного действия.

ArtQuant Gold не предназначен для того, чтобы впечатлять нереалистичными изображениями. Он создан для выживания, адаптации и роста с помощью здравой логики и ответственного исполнения.

Последовательность достигается не посредством косметического бэктестинга, а посредством реалистичной и хорошо структурированной торговой логики.





