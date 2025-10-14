One Man Army

Scalper Investor Ihor Otkydach 4.72 (18) Эксперты

Привет, трейдеры! Если вы в поиске советника, который не просто гоняет сделки ради активности, а умеет грамотно работать по стратегии — знакомьтесь со Scalper Investor EA. Это мультивалютный эксперт, который уже сейчас готов к бою с продуманной реверсивной системой , а в ближайшее время получит ещё и обновление с трендовой стратегией . Готовая к использованию: Реверсивная стратегия На момент публикации советник полностью заточен под реверсивную торговлю. Здесь используется канал Кельтнера и цел