One Man Army
- Эксперты
- Ihor Otkydach
- Версия: 3.3
- Обновлено: 29 октября 2025
- Активации: 10
Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами.
Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рынок на наилучших уровнях с высокой точностью. Все как ты любишь, бро! А теперь обо всем по порядку!
LIVE SIGNAL "Double shot" - Click here
LIVE SIGNAL "М15" - Click here
Основные характеристики
- Не использует мартингейл и усреднение
- Каждая сджелка защищена Стоп Лосс
- Подходит для проп-фирм торговли и персонального трейдинга
- Таймфрейм для торговли - М15
- Активы для торгшовли - 17 валютных пар
- Рекомендуемое кредитное плечо - любое (от 1:30 и выше)
- Минимальный капитал для старта 500 USD
Дорожная карта развития проекта One Man Army
В течение будущих месяцев с момента публикации экспертного советника One Man Army я планирую двигаться в таких направлениях:
- Обновление сет-файлов (настроек) каждые 6 месяцев для того чтобы этот торговый бот всегда соответствовал последним изменениям рынка
- Создание алгоритма скальпирования со средним временем удержания сделки в рынке - 5-10 часов (будет как дополнительное портфолио)
- Создание алгоритма торговли с использованием локирования сделок (одновременно в 2-ух направлениях) (будет как дополнительное портфолио)
- Создание алгоритма торговли 2-мя или 3-мя сделками для максимизации торговых результатов (выход с рынка на разных уровнях по системе Fibonacci) - будет как дополнительное портфолио.
Подробноее описание One Man Army
- Система One Man Army использует отложенные лимитные ордера и входит только в зонах с высокой вероятностью разворота. Никакой погони за ценой и импульсивных сделок.
- Каждая сделка под защитой стоп-ордера. Каждая позиция сопровождается индивидуальным стоп-лоссом, который рассчитывается динамически, исходя из структуры рынка. Это означает надёжную защиту капитала — как для небольших депозитов от 500 USD, так и для крупных счетов.
- Без мартингейла и без усреднения. Никаких сеток, удвоений или опасных методов. Только контролируемая нагрузка и профессиональное управление рисками.
- 17 инструментов, одно портфолио. Мультивалютная стратегия, распределяющая риск между различными валютными парами. Такая диверсификация, обеспечивающая устойчивость торговли в любых рыночных условиях.
- Подходит для проп-фирм и личных счетов. Соответствует строгим требованиям риск-менеджмента. Подходит как для личного трейдинга, так и для прохождения проп-фирм.
- Доступен каждому. Для работы достаточно депозита от 500 USD. Не требуется большое кредитное плечо — достаточно 1:30.
- Совместим с любыми брокерами MT5. Корректно работает у брокеров по всему миру — в Европе, США и Азии.
- Полностью автоматическая работа. Система торгует без эмоций, соблюдает дисциплину и выполняет торговые правила круглые сутки. Вы сохраняете контроль — алгоритм делает всё остальное.
I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance