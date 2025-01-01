Lines (метод Get)

Получает значение флага "Отображение линий".

bool Lines() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Отображение линий" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false.

Lines (метод Set)

Устанавливает значение флага "Отображение линий".

bool Lines(

bool lines

)

Параметры

lines

[in] Новое значение флага "Отображение линий".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.