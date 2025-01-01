Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ЭллиоттаCChartObjectElliottWave3Lines CreateDegreeLinesSaveLoadType Lines (метод Get) Получает значение флага "Отображение линий". bool Lines() const Возвращаемое значение Значение флага "Отображение линий" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false. Lines (метод Set) Устанавливает значение флага "Отображение линий". bool Lines( bool lines // значение флага ) Параметры lines [in] Новое значение флага "Отображение линий". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг. Degree Save