Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты Эллиотта CChartObjectElliottWave3CChartObjectElliottWave5 Инструменты Эллиотта Группа графических объектов "Инструменты Эллиотта". Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Инструменты Эллиотта". Имя класса Объект CChartObjectElliottWave3 Графический объект "Корректирующая волна" CChartObjectElliottWave5 Графический объект "Импульсная волна" Смотри также Типы объектов, Графические объекты Type CChartObjectElliottWave3