Группа графических объектов "Инструменты Эллиотта".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Инструменты Эллиотта".

Имя класса

Объект

CChartObjectElliottWave3

Графический объект "Корректирующая волна"

CChartObjectElliottWave5

Графический объект "Импульсная волна"

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты