Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 9): Футпринт-график с отслеживанием объёма по ценовым уровням

Введение

Свечные графики показывают, куда двигалась цена, но не показывают, кто контролировал каждый уровень. Без данных ордер-флоу невозможно увидеть, покупатели или продавцы доминировали на конкретном ценовом уровне. Также не видно, было ли движение действительно значимым или происходило на низком объёме, и где внутри каждого бара фактически проявлялись поглощение и агрессия участников рынка. Эта статья предназначена для разработчиков MetaQuotes Language 5 (MQL5) и алгоритмических трейдеров, которые хотят создать индикатор футпринта, показывающий объёмную активность внутри каждой свечи.

В нашей предыдущей статье (Часть 8) мы усовершенствовали гибридный индикатор рыночного профиля Time Price Opportunity в MQL5, добавив объёмные данные для расчёта точки контроля, зоны стоимости и средневзвешенной по объёму цены с настраиваемой подсветкой. В Части 9 мы создадим индикатор футпринта для анализа ордер-флоу, который отслеживает потиковый объём на дискретизированных ценовых уровнях, разделяет покупательскую и продавательскую активность в режимах Bid vs Ask и Delta, а также отрисовывает окрашенный по объёму текст на наложении Canvas рядом со свечами, построенными на основе объектов трендовых линий; вся визуализация обновляется в реальном времени. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет рабочий индикатор футпринта MQL5, который показывает распределение объёма по ценовым уровням внутри каждого бара и готов к дальнейшей настройке и модификации. Приступим!





Расшифровка футпринт-графика: что ценовые уровни говорят об активности участников рынка

Футпринт-график отображает объём, проторгованный на каждом ценовом уровне внутри бара, разделяя его на ask-объём для покупательской активности и bid-объём для продавательской активности. Поэтому вместо одного тела свечи мы видим набор ценовых строк, каждая из которых несёт собственный профиль объёма. Дельта — это разница между ask- и bid-объёмом на каждом уровне. Значительная положительная дельта указывает на давление покупателей, а выраженная отрицательная — на давление продавцов или поглощение. Если выстраивать такие строки по нескольким барам, появляются паттерны, невидимые на обычном свечном графике: уровни, где объём был сильно сконцентрирован, часто становятся важными опорными уровнями в дальнейшем, а уровни с почти нулевым объёмом представляют собой ценовые области, через которые рынок прошёл быстро и без существенного интереса.

В реальной торговле используйте столбец дельты, чтобы определить, где в рынок вошли агрессивные покупатели или продавцы: бар с высокой положительной дельтой рядом с уровнем поддержки подтверждает активность покупателей и делает вход в длинную позицию более обоснованным. Следите за дивергенцией дельты: если цена делает новый максимум, а дельта ослабевает, это сигнализирует о затухании покупательской агрессии и возможном развороте. Ценовые уровни с высоким суммарным объёмом внутри бара часто отмечают точку контроля этого бара: цена склонна возвращаться к этим уровням на откатах. В режиме Bid vs Ask ищите диагональные дисбалансы, когда ask-объём на одном уровне значительно превышает bid-объём на уровне непосредственно ниже, что указывает на многослойное покупательское давление, способное подтолкнуть цену выше. И наоборот, доминирующий bid-объём, диагонально расположенный под ask-объёмом, сигнализирует о давлении продавцов. Используйте зоны низкого объёма внутри бара, чтобы определять зоны, через которые цена может ускориться при повторном подходе, поскольку при первом прохождении рынок проявил там слабый интерес.

Мы будем создавать индикатор поэтапно: определим два режима отображения — Bid vs Ask и Delta, дискретизируем входящие тиковые цены в настраиваемые интервалы ценовых уровней и будем накапливать объём в структурированном массиве футпринтов баров. Затем мы рассчитаем максимальные значения для каждого бара, необходимые для цветового масштабирования, отсортируем ценовые уровни сверху вниз и отобразим значения объёма цветным текстом на наложении Canvas рядом со свечами, построенными на основе объектов трендовых линий. Визуализация оперативно перерисовывается при масштабировании, прокрутке и изменении размера графика. Ниже приведено визуальное представление того, что мы собираемся построить.





Реализация в MQL5

Определение перечислений, входных параметров, структур и глобальных переменных

Чтобы заложить основу футпринт-графика, нужно определить поддерживаемые индикатором режимы отображения, настраиваемые пользователем параметры, управляющие внешним видом и поведением, структуры данных для хранения объёмной информации на каждом ценовом уровне, а также глобальные переменные состояния, которые отслеживают геометрию графика и обновление данных по тикам в течение всего срока работы индикатора.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include <Canvas\Canvas.mqh> enum FootprintDisplayMode { BID_VS_ASK, DELTA }; input group "Settings" input FootprintDisplayMode displayMode = DELTA; input int ticksPerPriceLevel = 5 ; input int maxBarsToRender = 50 ; input int priceLevelFontSize = 11 ; input bool useStrictPricePositions = true ; input group "Colors" input color upColor1 = 0x8d8d8d ; input color upColor2 = 0x6b8bb6 ; input color upColor3 = 0x5289d3 ; input color upColor4 = 0x2e7de6 ; input color upColor5 = 0x0077ff ; input color downColor1 = 0x8d8d8d ; input color downColor2 = 0xb87b6c ; input color downColor3 = 0xd46d53 ; input color downColor4 = 0xec5732 ; input color downColor5 = 0xfe3300 ; input color volumeColor1 = 0x636363 ; input color volumeColor2 = 0x858585 ; input color volumeColor3 = 0xa3a3a3 ; input color volumeColor4 = 0xc9c9c9 ; input color volumeColor5 = 0x000000 ; input color candleWickColor = 0x666666 ; struct FootprintPriceLevel { double price; double upVolume; double downVolume; }; struct BarFootprintData { datetime time; FootprintPriceLevel priceLevels[]; double totalUpVolume; double totalDownVolume; double maxDeltaValue; double maxTotalVolumeValue; double maxAskValue; double maxBidValue; }; BarFootprintData barFootprints[]; string objectPrefix = "OrderFlowFootprint_" ; double priceLevelStep = 0 ; CCanvas mainCanvas; int currentChartWidth = 0 ; int currentChartHeight = 0 ; int currentChartScale = 0 ; int firstVisibleBarIndex = 0 ; int visibleBarsCount = 0 ; double minVisiblePrice = 0.0 ; double maxVisiblePrice = 0.0 ; int currentFontSize = 10 ; datetime lastBarTime = 0 ; double lastClosePrice = 0.0 ; long lastTickVolume = 0 ; bool lastTradeAtAsk = true ; int currentBarIndex = - 1 ; static datetime lastRedrawTime = 0 ;

Начинаем реализацию с подключения библиотеки Canvas для поддержки растровой отрисовки непосредственно на графике. Затем определяем перечисление "FootprintDisplayMode" с двумя значениями: "BID_VS_ASK" для отображения исходных bid- и ask-объёмов рядом друг с другом на каждом ценовом уровне и "DELTA" для отображения дельты между покупательской и продавательской активностью вместе с суммарным объёмом. Так пользователь может выбрать между детальным и обобщённым представлением.

Раздел input организован в две группы. В настройках мы объявляем "displayMode" со значением по умолчанию "DELTA", "ticksPerPriceLevel" для управления шириной каждой ценовой строки в тиках, "maxBarsToRender" для ограничения использования памяти за счёт предельного количества хранимых баров, "priceLevelFontSize" для размера текста на Canvas и "useStrictPricePositions", который переключает режим: разносить ли перекрывающиеся ценовые подписи или оставлять их строго на точных ценах. В группе цветов мы объявляем пятиступенчатые градиенты для покупательского объёма, продавательского объёма и суммарного объёма — от самого слабого оттенка до самого сильного — плюс отдельный "candleWickColor" для теней свечей, построенных трендовыми линиями.

Для структур данных мы определяем "FootprintPriceLevel", который хранит данные одной ценовой строки: саму цену, накопленный покупательский объём в "upVolume" и накопленный продавательский объём в "downVolume". Затем определяем "BarFootprintData" для представления полного футпринта бара: время открытия бара, динамический массив записей "FootprintPriceLevel" под названием "priceLevels", накопленные итоги по покупкам и продажам, а также четыре предварительно вычисленных максимума — "maxDeltaValue", "maxTotalVolumeValue", "maxAskValue" и "maxBidValue". Они позже используются для нормализации объёмов в коэффициенты интенсивности цвета.

В разделе глобальных переменных мы объявляем "barFootprints" как динамический массив "BarFootprintData" для хранения истории обработанных баров, задаём строку "objectPrefix" для именования всех объектов трендовых линий на графике и инициализируем "priceLevelStep" нулём до расчёта при запуске. Объявляем объект "mainCanvas" типа "CCanvas" для пиксельной отрисовки, а затем отслеживаем геометрию графика: ширину, высоту, масштаб, индекс первого видимого бара, количество видимых баров и видимый ценовой диапазон. Наконец, объявляем переменные состояния тиков: "lastBarTime" для определения новых баров, "lastClosePrice" и "lastTickVolume" для расчёта приращений объёма между тиками, "lastTradeAtAsk" для хранения направления последней известной сделки, "currentBarIndex" для указания на активный бар в массиве футпринтов и статическую "lastRedrawTime" для записи времени последней полной перерисовки Canvas. После подготовки базовых элементов переходим к вспомогательным функциям, которые обеспечивают модульную структуру кода.

Дискретизация цен и сопоставление объёмов с цветами

Прежде чем хранить или отображать объёмные данные, нужно решить две задачи: исходные тиковые цены должны привязываться к дискретным равномерно расположенным уровням, чтобы объёмы накапливались в осмысленных строках, а не рассыпались по тысячам значений с плавающей точкой; затем накопленные объёмы нужно преобразовать в интенсивность цвета, которая с первого взгляда наглядно показывает относительную величину объёма без необходимости читать каждое число.

double QuantizePriceToLevel( double price) { return MathRound (price / priceLevelStep) * priceLevelStep; } color GetVolumeColor( bool isUp, double ratio) { if (isUp) { if (ratio >= 0.8 ) return upColor5; else if (ratio >= 0.5 ) return upColor4; else if (ratio >= 0.3 ) return upColor3; else if (ratio >= 0.1 ) return upColor2; else return upColor1; } else { if (ratio >= 0.8 ) return downColor5; else if (ratio >= 0.5 ) return downColor4; else if (ratio >= 0.3 ) return downColor3; else if (ratio >= 0.1 ) return downColor2; else return downColor1; } } color GetDiagonalVolumeColor( bool isUp, double ratio) { if (isUp) { if (ratio >= 4 ) return upColor5; else if (ratio >= 3 ) return upColor4; else if (ratio >= 2 ) return upColor3; else if (ratio >= 1.5 ) return upColor2; else return upColor1; } else { if (ratio >= 4 ) return downColor5; else if (ratio >= 3 ) return downColor4; else if (ratio >= 2 ) return downColor3; else if (ratio >= 1.5 ) return downColor2; else return downColor1; } } color GetTotalVolumeColor( double ratio) { if (ratio >= 1 ) return volumeColor5; else if (ratio >= 0.9 ) return volumeColor4; else if (ratio >= 0.7 ) return volumeColor3; else if (ratio >= 0.3 ) return volumeColor2; else return volumeColor1; }

Определяем функцию "QuantizePriceToLevel" для привязки любой входящей тиковой цены к ближайшему дискретному ценовому уровню. Она делит цену на "priceLevelStep", округляет результат до ближайшего целого с помощью MathRound, затем умножает обратно на "priceLevelStep", получая цену, точно привязанную к дискретной сетке. Это важно, потому что тиковые цены поступают как непрерывные значения с плавающей точкой, и без дискретизации каждый тик создавал бы собственный уникальный уровень, делая футпринт нечитаемым. Группируя тики в интервалы настраиваемой ширины, мы обеспечиваем накопление тикового объёма внутри одного ценового интервала в одной строке, формируя значимое суммарное значение объёма.

Далее определяем функцию "GetVolumeColor", которая сопоставляет нормализованный коэффициент объёма с одним из пяти цветовых уровней для покупательского или продавательского объёма. Передаваемый коэффициент показывает, насколько конкретное значение объёма велико относительно максимума бара, а функция возвращает всё более сильные цвета по мере прохождения порогов 0.1, 0.3, 0.5 и 0.8, достигая самого сильного оттенка при 0.8 и выше. Для покупательского объёма уровни соответствуют "upColor1"–"upColor5", а для продавательского — "downColor1"–"downColor5", что позволяет мгновенно видеть самые активные уровни только по интенсивности цвета, без необходимости анализировать каждое числовое значение.

Для окраски диагонального дисбаланса Bid vs Ask определяем функцию "GetDiagonalVolumeColor", использующую другую шкалу коэффициентов, потому что она сравнивает объёмы на соседних ценовых уровнях, а не с максимумом по всему бару. Здесь пороги равны 1.5, 2, 3 и 4: выраженный диагональный дисбаланс требует, чтобы объём одной стороны в несколько раз превышал объём другой, а не просто составлял определённую долю от него. Когда ask-объём на уровне как минимум в четыре раза больше bid-объёма на уровне непосредственно ниже, возвращается самый сильный восходящий цвет, указывая на многоуровневое давление покупателей. Та же логика в обратном направлении применяется и к доминирующему bid-объёму: возвращается наиболее интенсивный цвет продавательского объёма, подчёркивающий выраженный дисбаланс в пользу продавцов между соседними строками. Аналогичная логика используется и для выбора цвета суммарного объёма. Подготовив функции цветового отображения, переходим к вспомогательным функциям хранения ценовых уровней.

Управление ценовыми уровнями: поиск, обновление, сортировка и вычисление максимальных значений

Чтобы футпринт корректно накапливал объём по тикам, нужен набор служебных функций, которые находят существующий ценовой уровень внутри бара, добавляют новый уровень, если он ещё не существует, поддерживают сортировку уровней от максимума к минимуму для отрисовки сверху вниз и обновляют максимальные значения по всем уровням, чтобы коэффициенты цветового масштабирования оставались точными после каждого тика.

int GetPriceLevelIndex(BarFootprintData &footprint, double price) { int size = ArraySize (footprint.priceLevels); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { if ( MathAbs (footprint.priceLevels[i].price - price) < _Point / 2 ) return i; } return - 1 ; } void UpdatePriceLevel(BarFootprintData &footprint, double price, double upVolumeToAdd, double downVolumeToAdd) { int index = GetPriceLevelIndex(footprint, price); if (index == - 1 ) { int size = ArraySize (footprint.priceLevels); ArrayResize (footprint.priceLevels, size + 1 ); footprint.priceLevels[size].price = price; footprint.priceLevels[size].upVolume = upVolumeToAdd; footprint.priceLevels[size].downVolume = downVolumeToAdd; } else { footprint.priceLevels[index].upVolume += upVolumeToAdd; footprint.priceLevels[index].downVolume += downVolumeToAdd; } } void SortPriceLevelsDescending(BarFootprintData &footprint) { int size = ArraySize (footprint.priceLevels); for ( int i = 0 ; i < size - 1 ; i++) { for ( int j = 0 ; j < size - i - 1 ; j++) { if (footprint.priceLevels[j].price < footprint.priceLevels[j + 1 ].price) { FootprintPriceLevel temp = footprint.priceLevels[j]; footprint.priceLevels[j] = footprint.priceLevels[j + 1 ]; footprint.priceLevels[j + 1 ] = temp; } } } } void ComputeMaxValues(BarFootprintData &footprint) { footprint.maxDeltaValue = 0.0 ; footprint.maxTotalVolumeValue = 0.0 ; footprint.maxAskValue = 0.0 ; footprint.maxBidValue = 0.0 ; int size = ArraySize (footprint.priceLevels); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { double delta = MathAbs (footprint.priceLevels[i].upVolume - footprint.priceLevels[i].downVolume); double total = footprint.priceLevels[i].upVolume + footprint.priceLevels[i].downVolume; footprint.maxDeltaValue = MathMax (footprint.maxDeltaValue, delta); footprint.maxTotalVolumeValue = MathMax (footprint.maxTotalVolumeValue, total); footprint.maxAskValue = MathMax (footprint.maxAskValue, footprint.priceLevels[i].upVolume); footprint.maxBidValue = MathMax (footprint.maxBidValue, footprint.priceLevels[i].downVolume); } }

Здесь мы определяем функцию "GetPriceLevelIndex" для поиска в массиве "priceLevels" бара записи, соответствующей заданной цене. Вместо точного сравнения чисел с плавающей точкой, которое не сработало бы из-за ошибок округления, проверяется, меньше ли абсолютная разница между сохранённой и входящей ценой половины пункта с помощью MathAbs, и если совпадение найдено, возвращается индекс, иначе возвращается -1 как служебное значение, показывающее отсутствие совпадения.

На этой основе реализуем функцию "UpdatePriceLevel", которая либо добавляет новый уровень, либо накапливает объём в уже существующем. Сначала она вызывает "GetPriceLevelIndex", и если результат равен -1, увеличивает массив "priceLevels" на один элемент с помощью ArrayResize и заполняет новую ячейку входящей ценой, покупательским объёмом и продавательским объёмом. Если соответствующий уровень уже существует, функция просто добавляет входящие объёмы к полям "upVolume" и "downVolume", благодаря чему каждый тик, попавший в ту же дискретизированную ценовую строку, увеличивает общий накопленный объём, а не создаёт дубликат записи.

Чтобы подготовить уровни к правильной отрисовке на Canvas сверху вниз, определяем функцию "SortPriceLevelsDescending", которая применяет пузырьковую сортировку к массиву "priceLevels", сравнивает соседние элементы и меняет их местами через временную переменную "FootprintPriceLevel", когда более низкая цена стоит перед более высокой. После сортировки максимальный ценовой уровень всегда находится в индексе ноль, что соответствует визуальной компоновке футпринта сверху вниз на графике.

Наконец, определяем функцию "ComputeMaxValues", которая проходит по всем уровням бара и обновляет четыре максимальных поля, сохранённых в структуре "BarFootprintData". Перед циклом она сбрасывает "maxDeltaValue", "maxTotalVolumeValue", "maxAskValue" и "maxBidValue" в ноль, затем на каждом уровне вычисляет абсолютную дельту через "MathAbs" и суммарный объём, обновляя каждый максимум с помощью MathMax если текущий уровень превышает сохранённое значение. Именно эти максимумы используются цветовыми функциями как знаменатели при нормализации объёмов отдельных уровней в коэффициенты, поэтому их пересчёт после каждого тика гарантирует, что интенсивность цвета всегда отражает полное распределение объёма внутри бара в данный момент. После завершения управления ценовыми уровнями переходим к функциям, которые находят футпринты и преобразуют координаты графика в пиксели Canvas.

Поиск футпринтов и преобразование координат графика в пиксели Canvas

Прежде чем что-либо отрисовывать на Canvas, нужны функции, которые находят сохранённый футпринт бара по его временной метке, определяют ширину каждого бара в пикселях на текущем уровне масштабирования и преобразуют индексы баров и цены в точные пиксельные координаты, необходимые для отрисовки на Canvas.

int GetBarFootprintIndex( datetime barTime) { int size = ArraySize (barFootprints); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { if (barFootprints[i].time == barTime) return i; } return - 1 ; } int GetBarWidth( int chartScale) { return ( int ) MathPow ( 2.0 , chartScale); } int BarToXCoordinate( int barIndex) { return (firstVisibleBarIndex - barIndex) * GetBarWidth(currentChartScale); } int PriceToYCoordinate( double price) { if (maxVisiblePrice - minVisiblePrice == 0.0 ) return 0 ; return ( int ) MathRound (currentChartHeight * (maxVisiblePrice - price) / (maxVisiblePrice - minVisiblePrice)); }

Определяем функцию "GetBarFootprintIndex", которая просматривает массив "barFootprints" и ищет запись, поле времени которой совпадает с запрошенным временем бара. Если запись найдена, возвращается её индекс, иначе — -1. Этот поиск вызывается при каждой перерисовке Canvas, чтобы сопоставить каждый видимый бар с его сохранёнными данными футпринта перед отрисовкой.

Чтобы определить, какой ширины должен быть каждый бар на Canvas, реализуем функцию "GetBarWidth", которая вычисляет ширину в пикселях как 2 в степени текущего масштаба графика с помощью функции MathPow. Это соответствует тому, как MetaTrader 5 внутренне задаёт размер баров на каждом уровне масштабирования: масштаб 0 даёт бар шириной в один пиксель, масштаб 1 — два пикселя, масштаб 2 — четыре и так далее. Поэтому текстовые столбцы футпринта всегда точно выравниваются по базовым барам графика независимо от степени приближения или отдаления.

Функция "BarToXCoordinate" преобразует индекс бара в горизонтальную пиксельную позицию Canvas: вычисляет разницу между индексом первого видимого бара и целевым индексом, а затем умножает её на результат "GetBarWidth" при текущем масштабе. Поскольку MetaTrader 5 нумерует бары справа налево, где самый новый бар имеет индекс ноль, вычитание целевого индекса из индекса первого видимого бара правильно размещает старые бары левее, а новые — правее на Canvas.

Наконец, функция "PriceToYCoordinate" сопоставляет цену с координатой по Y на Canvas. Сначала она защищается от деления на ноль, если границы видимого ценового диапазона совпадают, затем применяет линейную интерполяцию: расстояние цены ниже видимого максимума делится на общий видимый диапазон и масштабируется по высоте Canvas. Результат округляется до ближайшего целого с помощью MathRound, получая координату по Y, на которой эта цена находится на экране. Вместе эти четыре функции образуют полный слой преобразования координат, от которого зависит весь конвейер отрисовки. После завершения слоя преобразования координат определим две функции, формирующие всё, что видно на графике.

Отрисовка свечей трендовыми линиями и подписей ценовых уровней футпринта

Когда преобразование координат и управление данными готовы, нам нужны две функции, которые создают всё видимое на графике: одна рисует тело и тени каждой свечи как объекты трендовых линий, привязанные к цене и времени, а вторая считывает накопленные данные футпринта бара и выводит объёмные подписи для каждого ценового уровня на Canvas в правильной позиции, цвете и режиме отображения.

void RenderCandleWithTrendLines( int barIndex, datetime barTime) { double openPrice = iOpen ( _Symbol , _Period , barIndex); double closePrice = iClose ( _Symbol , _Period , barIndex); double highPrice = iHigh ( _Symbol , _Period , barIndex); double lowPrice = iLow ( _Symbol , _Period , barIndex); color bodyColor = closePrice >= openPrice ? upColor5 : downColor5; string bodyObjectName = objectPrefix + "Body_" + TimeToString (barTime); if ( ObjectFind ( 0 , bodyObjectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , bodyObjectName, OBJ_TREND , 0 , barTime, openPrice, barTime, closePrice); ObjectSetInteger ( 0 , bodyObjectName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , bodyObjectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , bodyObjectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , bodyObjectName, OBJPROP_COLOR , bodyColor); ObjectSetInteger ( 0 , bodyObjectName, OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetDouble ( 0 , bodyObjectName, OBJPROP_PRICE , 0 , openPrice); ObjectSetDouble ( 0 , bodyObjectName, OBJPROP_PRICE , 1 , closePrice == openPrice ? closePrice + _Point : closePrice); string upperWickObjectName = objectPrefix + "UpperWick_" + TimeToString (barTime); if ( ObjectFind ( 0 , upperWickObjectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , upperWickObjectName, OBJ_TREND , 0 , barTime, highPrice, barTime, MathMax (openPrice, closePrice)); ObjectSetInteger ( 0 , upperWickObjectName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , upperWickObjectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , upperWickObjectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , upperWickObjectName, OBJPROP_COLOR , candleWickColor); ObjectSetInteger ( 0 , upperWickObjectName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 , upperWickObjectName, OBJPROP_PRICE , 0 , highPrice); ObjectSetDouble ( 0 , upperWickObjectName, OBJPROP_PRICE , 1 , MathMax (openPrice, closePrice)); string lowerWickObjectName = objectPrefix + "LowerWick_" + TimeToString (barTime); if ( ObjectFind ( 0 , lowerWickObjectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , lowerWickObjectName, OBJ_TREND , 0 , barTime, lowPrice, barTime, MathMin (openPrice, closePrice)); ObjectSetInteger ( 0 , lowerWickObjectName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , lowerWickObjectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , lowerWickObjectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , lowerWickObjectName, OBJPROP_COLOR , candleWickColor); ObjectSetInteger ( 0 , lowerWickObjectName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 , lowerWickObjectName, OBJPROP_PRICE , 0 , lowPrice); ObjectSetDouble ( 0 , lowerWickObjectName, OBJPROP_PRICE , 1 , MathMin (openPrice, closePrice)); } void RenderFootprint( int footprintIndex, int barIndex, datetime barTime, int ratesTotal) { if (footprintIndex < 0 || footprintIndex >= ArraySize (barFootprints)) return ; int size = ArraySize (barFootprints[footprintIndex].priceLevels); if (size == 0 ) return ; double displayPrices[]; ArrayResize (displayPrices, size); for ( int j = 0 ; j < size; j++) { displayPrices[j] = barFootprints[footprintIndex].priceLevels[j].price; } if (!useStrictPricePositions) { for ( int j = 1 ; j < size; j++) { double priceDiff = displayPrices[j - 1 ] - displayPrices[j]; if (priceDiff < priceLevelFontSize * _Point && priceDiff >= 0 ) { displayPrices[j] = displayPrices[j - 1 ] - priceLevelFontSize * _Point ; } } } string leftTexts[]; color leftColors[]; string rightTexts[]; color rightColors[]; ArrayResize (leftTexts, size); ArrayResize (leftColors, size); ArrayResize (rightTexts, size); ArrayResize (rightColors, size); for ( int j = 0 ; j < size; j++) { double upVolume = barFootprints[footprintIndex].priceLevels[j].upVolume; double downVolume = barFootprints[footprintIndex].priceLevels[j].downVolume; if (displayMode == DELTA) { double deltaValue = upVolume - downVolume; double total = upVolume + downVolume; color deltaColor = downColor1; if (barFootprints[footprintIndex].maxDeltaValue > 0 && total > 0 ) { deltaColor = GetVolumeColor( deltaValue >= 0 , MathAbs (deltaValue) / barFootprints[footprintIndex].maxDeltaValue); } color totalColor = volumeColor1; if (barFootprints[footprintIndex].maxTotalVolumeValue > 0 ) { totalColor = GetTotalVolumeColor(total / barFootprints[footprintIndex].maxTotalVolumeValue); } leftTexts[j] = StringFormat ( "%+.0f" , deltaValue); leftColors[j] = deltaColor; rightTexts[j] = StringFormat ( "%.0f" , total); rightColors[j] = totalColor; } else { leftTexts[j] = StringFormat ( "%.0f" , downVolume); leftColors[j] = downColor1; rightTexts[j] = StringFormat ( "%.0f" , upVolume); rightColors[j] = upColor1; } } if (displayMode == BID_VS_ASK) { for ( int j = 0 ; j < size - 1 ; j++) { double higherAsk = barFootprints[footprintIndex].priceLevels[j].upVolume; double lowerBid = barFootprints[footprintIndex].priceLevels[j + 1 ].downVolume; if (barFootprints[footprintIndex].maxAskValue > 0 && higherAsk / barFootprints[footprintIndex].maxAskValue >= 0.3 ) { double ratio = higherAsk / (lowerBid + 0.0001 ); rightColors[j] = GetDiagonalVolumeColor( true , ratio); } if (barFootprints[footprintIndex].maxBidValue > 0 && lowerBid / barFootprints[footprintIndex].maxBidValue >= 0.3 ) { double ratio = lowerBid / (higherAsk + 0.0001 ); leftColors[j + 1 ] = GetDiagonalVolumeColor( false , ratio); } } } mainCanvas.FontSet( "Consolas" , priceLevelFontSize, FW_NORMAL ); int centerX = BarToXCoordinate(barIndex); int barWidth = GetBarWidth(currentChartScale); int gap = MathMax ( 1 , barWidth / 4 ); int xLeft = centerX - gap; int xRight = centerX + gap; for ( int j = 0 ; j < size; j++) { double displayPrice = displayPrices[j]; int yPosition = PriceToYCoordinate(displayPrice); mainCanvas. TextOut (xLeft, yPosition, leftTexts[j], ColorToARGB (leftColors[j], 255 ), TA_RIGHT | TA_VCENTER ); mainCanvas. TextOut (xRight, yPosition, rightTexts[j], ColorToARGB (rightColors[j], 255 ), TA_LEFT | TA_VCENTER ); } RenderCandleWithTrendLines(barIndex, barTime); }

Определяем функцию "RenderCandleWithTrendLines", которая рисует структуру бара по ценам открытия, максимума, минимума и закрытия с помощью трёх объектов OBJ_TREND на графике: один объект для тела, один для верхней тени и один для нижней тени. Цены бара получаем через iOpen, "iClose",iHigh, и "iLow", затем выбираем цвет тела из "upColor5" или "downColor5" в зависимости от того, находится ли закрытие выше или ниже открытия. Для каждого объекта строим уникальное имя, объединяя "objectPrefix" с описателем и временем бара, преобразованным через TimeToString, проверяем через ObjectFind существует ли он уже, и создаём его с помощью ObjectCreate только если он отсутствует, задавая "OBJPROP_RAY_RIGHT" равным false, "OBJPROP_SELECTABLE" равным false, а OBJPROP_HIDDEN равным true, чтобы объекты оставались аккуратными и недоступными для выделения.

Затем при каждом вызове применяем свойства цвета и толщины независимо от того, был объект только что создан или уже существовал, чтобы изменения цены или цвета всегда отображались. Важный частный случай обрабатывается для свечей доджи, где открытие равно закрытию: в такой ситуации трендовая линия имела бы нулевую длину и стала бы невидимой, поэтому мы смещаем цену закрытия на один пункт, чтобы объект получил минимальную отображаемую длину. Верхняя тень проходит от максимума вниз до большего из открытия и закрытия через "MathMax", а нижняя тень — от минимума вверх до меньшего из открытия и закрытия через "MathMin"; обе отрисовываются цветом "candleWickColor" с толщиной 1.

Функция "RenderFootprint" отвечает за отрисовку всех подписей одного бара. После проверки индекса футпринта и подтверждения, что существует хотя бы один ценовой уровень, мы копируем отсортированные цены уровней в отдельный массив "displayPrices". Если "useStrictPricePositions" равно false, проходим по соседним элементам и сдвигаем вниз любую подпись, которая визуально перекрывала бы подпись выше, на "priceLevelFontSize" умноженный на "_Point". Это предотвращает наложение текста друг на друга на больших масштабах, не изменяя исходные цены данных.

Затем подготавливаем четыре параллельных массива — "leftTexts", "leftColors", "rightTexts" и "rightColors" — и заполняем их по каждому уровню в зависимости от активного режима отображения. В режиме "DELTA" левый столбец показывает дельта со знаком, отформатированную с явным плюсом или минусом с помощью StringFormat, окрашенную функцией "GetVolumeColor" на основе абсолютного значения дельты, нормализованного относительно "maxDeltaValue" бара, а правый столбец показывает суммарный объём, окрашенный через "GetTotalVolumeColor" и нормализованный относительно "maxTotalVolumeValue". В режиме "BID_VS_ASK" левый столбец показывает исходный bid-объём, а правый — исходный ask-объём; оба изначально получают самые слабые оттенки цветов.

В режиме "BID_VS_ASK" после начального назначения цветов выполняется дополнительный проход для диагональных дисбалансов. Он проходит по соседним парам уровней и проверяет, достаточно ли значим ask-объём на верхнем уровне или bid-объём на нижнем уровне — как минимум 30 процентов от соответствующего максимума по бару, — чтобы применить окраску дисбаланса. Когда порог выполнен, вычисляется отношение одной стороны к другой с добавлением малого epsilon в знаменатель для предотвращения деления на ноль, после чего вызывается "GetDiagonalVolumeColor", переопределяющая цвет конкретной подписи и визуально выделяющая паттерн накопленного давления.

Когда все массивы текста и цветов готовы, задаём шрифт Canvas как Consolas с размером "priceLevelFontSize" через FontSet, вычисляем горизонтальный центр бара через "BarToXCoordinate", берём зазор как четверть ширины бара и симметрично располагаем якоря левого и правого столбцов вокруг этого центра. Для каждого уровня преобразуем отображаемую цену в координату по Y Canvas через "PriceToYCoordinate" и вызываем TextOut дважды: один раз с выравниванием по правому краю у левого якоря для левого столбца и один раз с выравниванием по левому краю у правого якоря для правого столбца; в обоих случаях текст вертикально центрируется по этой строке.

Наконец, вызываем "RenderCandleWithTrendLines", чтобы нарисовать свечу поверх подписей и завершить полный визуальный вывод для этого бара. После определения всей логики отрисовки отдельных баров нам нужна единая функция, которая организует полное обновление Canvas: очищает предыдущий кадр, проходит по всем текущим видимым барам графика, находит их сохранённые данные футпринта, отрисовывает их в правильной позиции экрана и затем выводит готовый кадр на дисплей.

void RedrawCanvas( int ratesTotal) { if (currentChartWidth <= 0 || currentChartHeight <= 0 ) return ; double highs[], lows[]; datetime times[]; if ( CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , ratesTotal, highs) != ratesTotal) return ; if ( CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , ratesTotal, lows) != ratesTotal) return ; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , ratesTotal, times) != ratesTotal) return ; uint defaultColor = 0 ; mainCanvas.Erase(defaultColor); for ( int i = 0 ; i < visibleBarsCount; i++) { int barIndex = firstVisibleBarIndex - i; if (barIndex < 0 || barIndex >= ratesTotal) continue ; int bufferIndex = ratesTotal - 1 - barIndex; datetime barTime = times[bufferIndex]; int footprintIndex = GetBarFootprintIndex(barTime); if (footprintIndex < 0 ) continue ; RenderFootprint(footprintIndex, barIndex, barTime, ratesTotal); } mainCanvas.Update(); }

Определяем функцию "RedrawCanvas", которая выполняет полную перерисовку Canvas с нуля при каждом событии, запускающем обновление. Сначала защищаемся от отрисовки до появления корректных размеров Canvas, затем получаем полные серии максимумов, минимумов и времени для всех баров с помощью CopyHigh, "CopyLow" и CopyTime, немедленно прекращая выполнение, если любая операция копирования возвращает меньше значений, чем ожидалось, поскольку отрисовка на неполных данных дала бы смещённый результат. Полностью очищаем Canvas до прозрачного состояния вызовом Erase с нулевым значением цвета, чтобы пиксели предыдущего кадра не попадали в новый.

Затем проходим по каждому слоту видимого бара от нуля до "visibleBarsCount", преобразуя индекс слота в абсолютный индекс бара вычитанием из "firstVisibleBarIndex". Любой индекс бара за пределами допустимого диапазона пропускается. Индекс бара преобразуется в хронологическую позицию буфера вычитанием из "ratesTotal" минус один; затем извлекаем соответствующее время бара из массива "times" и передаём его в "GetBarFootprintIndex" для поиска соответствующего сохранённого футпринта. Если футпринта для этого бара ещё нет, пропускаем его и идём дальше. Для баров с корректными данными футпринта вызываем "RenderFootprint", которая рисует объёмные подписи и объекты свечи для этого бара в правильной позиции Canvas. После обработки всех видимых баров вызываем Update у Canvas, чтобы вывести готовый кадр на экран одной операцией, сохраняя отображение цельным и без мерцания из-за частичной отрисовки. После того как конвейер отрисовки определён, связываем все части вместе, начиная с обработчика события инициализации.

Реализация обработчика инициализации

Прежде чем можно будет обрабатывать тиковые данные или рисовать пиксели, индикатор должен вычислить шаг ценовой сетки, подготовить хранилище данных, получить текущие размеры графика и создать наложение Canvas, на котором будет выполняться вся отрисовка футпринта в течение срока работы индикатора.

int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Order Flow: Footprint - Part 1" ); priceLevelStep = ticksPerPriceLevel * _Point ; ArrayResize (barFootprints, 0 ); currentChartWidth = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); currentChartHeight = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); string canvasName = "OrderFlowFootprint_Canvas" ; if (!mainCanvas.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasName, 0 , 0 , currentChartWidth, currentChartHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create canvas" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике события OnInit задаём короткое имя индикатора с помощью IndicatorSetString, чтобы оно корректно отображалось на панели графика. Затем вычисляем "priceLevelStep", умножая "ticksPerPriceLevel" на _Point, получая минимальное ценовое расстояние между соседними строками футпринта. Это значение используется функцией "QuantizePriceToLevel" и определяет детализацию всего распределения объёма. Сбрасываем "barFootprints" в пустое состояние через ArrayResize, чтобы при перезагрузке индикатора без перезапуска терминала не оставались устаревшие данные.

Получаем текущие размеры графика, считывая CHART_WIDTH_IN_PIXELS и CHART_HEIGHT_IN_PIXELS через ChartGetInteger, и сохраняем их в "currentChartWidth" и "currentChartHeight", чтобы Canvas уже с первого кадра точно соответствовал размеру графика. Затем создаём растровое наложение вызовом CreateBitmapLabel у "mainCanvas", передавая имя Canvas, позицию в точке (0, 0) графика и полученные размеры с нормализованным форматом ARGB. Если создать Canvas не удалось, выводим сообщение об ошибке и возвращаем "INIT_FAILED" для корректного прерывания. При успехе возвращаем INIT_SUCCEEDED, оставляя индикатор готовым к первому вызову расчёта. После компиляции инициализированный Canvas отображается следующим образом.

Когда Canvas готов, определяем логику обработки тиков, которая управляет всем объёмным анализом и обновлениями Canvas.

Обработка тиков, управление границами баров и перерисовка Canvas в обработчике расчёта

В обработчике расчёта выполняется вся обработка данных в реальном времени: определяется открытие нового бара, создаётся и инициализируется запись футпринта для нового бара, удаляются самые старые бары при достижении лимитов памяти, приращение объёма каждого тика относится к покупательской или продавательской стороне, обновляется дискретизированный ценовой уровень и принимается решение о необходимости перерисовать Canvas на основе изменений объёма или геометрии графика.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total < 2 ) return 0 ; datetime currentBarTime = time[rates_total - 1 ]; bool isNewBar = (currentBarTime != lastBarTime); if (isNewBar) { int newSize = ArraySize (barFootprints); ArrayResize (barFootprints, newSize + 1 ); currentBarIndex = newSize; barFootprints[currentBarIndex].time = currentBarTime; barFootprints[currentBarIndex].totalUpVolume = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].totalDownVolume = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].maxDeltaValue = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].maxTotalVolumeValue = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].maxAskValue = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].maxBidValue = 0 ; ArrayResize (barFootprints[currentBarIndex].priceLevels, 0 ); if (newSize > maxBarsToRender * 2 ) { int toRemove = newSize - maxBarsToRender; for ( int j = 0 ; j < toRemove; j++) { string timeString = TimeToString (barFootprints[j].time); ObjectsDeleteAll ( 0 , objectPrefix + "Body_" + timeString); ObjectsDeleteAll ( 0 , objectPrefix + "UpperWick_" + timeString); ObjectsDeleteAll ( 0 , objectPrefix + "LowerWick_" + timeString); } ArrayRemove (barFootprints, 0 , toRemove); currentBarIndex -= toRemove; } lastBarTime = currentBarTime; lastClosePrice = open[rates_total - 1 ]; lastTickVolume = 0 ; } if (currentBarIndex < 0 || currentBarIndex >= ArraySize (barFootprints)) return rates_total; double volumeDiff = ( double )(tick_volume[rates_total - 1 ] - lastTickVolume); lastTickVolume = tick_volume[rates_total - 1 ]; bool dataChanged = false ; if (volumeDiff > 0 ) { dataChanged = true ; double currentClose = close[rates_total - 1 ]; double upDiff = 0.0 ; double downDiff = 0.0 ; if (currentClose > lastClosePrice) { upDiff = volumeDiff; lastTradeAtAsk = true ; } else if (currentClose < lastClosePrice) { downDiff = volumeDiff; lastTradeAtAsk = false ; } else { if (lastTradeAtAsk) upDiff = volumeDiff; else downDiff = volumeDiff; } lastClosePrice = currentClose; double quantizedPrice = QuantizePriceToLevel(currentClose); UpdatePriceLevel(barFootprints[currentBarIndex], quantizedPrice, upDiff, downDiff); barFootprints[currentBarIndex].totalUpVolume += upDiff; barFootprints[currentBarIndex].totalDownVolume += downDiff; ComputeMaxValues(barFootprints[currentBarIndex]); SortPriceLevelsDescending(barFootprints[currentBarIndex]); } bool hasChartChanged = false ; int newChartWidth = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int newChartHeight = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int newChartScale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int newFirstVisibleBar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); int newVisibleBars = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); double newMinPrice = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN , 0 ); double newMaxPrice = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); if (newChartWidth != currentChartWidth || newChartHeight != currentChartHeight) { mainCanvas.Resize(newChartWidth, newChartHeight); currentChartWidth = newChartWidth; currentChartHeight = newChartHeight; hasChartChanged = true ; } if (newChartScale != currentChartScale || newFirstVisibleBar != firstVisibleBarIndex || newVisibleBars != visibleBarsCount || newMinPrice != minVisiblePrice || newMaxPrice != maxVisiblePrice) { currentChartScale = newChartScale; firstVisibleBarIndex = newFirstVisibleBar; visibleBarsCount = newVisibleBars; minVisiblePrice = newMinPrice; maxVisiblePrice = newMaxPrice; hasChartChanged = true ; } datetime currentTime = TimeCurrent (); if (hasChartChanged || rates_total > prev_calculated || dataChanged) { RedrawCanvas(rates_total); lastRedrawTime = currentTime; } ChartRedraw ( 0 ); return rates_total; }

В обработчике события OnCalculate сначала защищаемся от недостатка данных, возвращая ноль, если доступно меньше двух баров. Считываем время открытия формирующегося бара из последнего элемента массива "time" и сравниваем его с "lastBarTime", чтобы определить границу бара. Когда обнаружен новый бар, увеличиваем "barFootprints" на один элемент, задаём "currentBarIndex" как новый слот и инициализируем все его поля — время, накопленные объёмы, максимумы для отслеживания и пустой массив "priceLevels" — нулевыми или пустыми значениями. Затем проверяем, не превысил ли размер массива удвоенное значение "maxBarsToRender". Если да, вычисляем количество записей для удаления с начала, удаляем связанные с ними объекты тела, верхней тени и нижней тени с помощью ObjectsDeleteAll с префиксом имени на основе времени, удаляем записи через ArrayRemove, и уменьшаем "currentBarIndex" на количество удалённых элементов, чтобы он указывал на правильную запись. Затем фиксируем новое время бара в "lastBarTime", заполняем "lastClosePrice" ценой открытия бара, чтобы первый тик нового бара имел корректную точку отсчёта, и сбрасываем "lastTickVolume" в ноль.

После блока нового бара вычисляем приращение объёма для текущего тика, вычитая "lastTickVolume" из текущего значения "tick_volume", затем обновляем "lastTickVolume" текущим значением. Если приращение положительное, устанавливаем "dataChanged" в true и определяем, как разделить объём между сторонами ask и bid: если текущее закрытие выше "lastClosePrice", всё приращение идёт в "upDiff", а "lastTradeAtAsk" принимает значение true; если ниже — всё приращение идёт в "downDiff", а "lastTradeAtAsk" принимает значение false; если цена не изменилась, переносим объём на сторону последней сделки, используя "lastTradeAtAsk" для определения стороны. Обновляем "lastClosePrice" текущим закрытием, дискретизируем его через "QuantizePriceToLevel" и передаём результат вместе с разделённым объёмом в "UpdatePriceLevel", чтобы накопить его в соответствующей ценовой строке. Затем добавляем приращения к накопленным итогам бара, вызываем "ComputeMaxValues" для обновления знаменателей нормализации и "SortPriceLevelsDescending", чтобы уровни оставались отсортированными сверху вниз для отрисовки.

Затем считываем текущую геометрию графика — ширину, высоту, масштаб, первый видимый бар, количество видимых баров, минимальную цену и максимальную цену — и сравниваем каждое значение с сохранённым. Если размеры Canvas изменились, вызываем "Resize" у "mainCanvas" и обновляем сохранённые ширину и высоту. Если изменилось любое другое значение геометрии, синхронизируем все переменные состояния области просмотра и устанавливаем "hasChartChanged" в true. Наконец, вызываем "RedrawCanvas" для перерисовки всего наложения и записываем время в "lastRedrawTime", если изменилось состояние графика, появились новые бары ("rates_total" больше "prev_calculated") или обновились объёмные данные ("dataChanged" равно true). Каждый вызов завершаем функцией ChartRedraw, чтобы вывести обновлённый Canvas на экран, и возвращаем "rates_total", подтверждая обработку всех баров. После завершения обработки тиков остаются два финальных обработчика событий: один очищает ресурсы, а другой обрабатывает навигацию по графику.

Освобождение ресурсов и обработка событий изменения графика

Два последних обработчика событий завершают индикатор: один очищает все выделенные ресурсы при удалении индикатора, а другой перехватывает пользовательские действия с графиком — прокрутку, масштабирование и изменение размера, — чтобы Canvas немедленно перерисовывался в ответ на них, не дожидаясь следующего тика.

void OnDeinit ( const int reason) { mainCanvas.Destroy(); ObjectsDeleteAll ( 0 , objectPrefix); ChartRedraw ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { RedrawCanvas( Bars ( _Symbol , _Period )); } }

В обработчике события OnDeinit вызываем Destroy у "mainCanvas", чтобы освободить растровую метку и связанную память, затем используем ObjectsDeleteAll с "objectPrefix" для удаления всех объектов трендовых линий, созданных индикатором для тел и теней свечей по всем отрисованным барам. Завершаем вызовом ChartRedraw, чтобы принудительно обновить график и подтвердить, что все визуальные элементы корректно очищены с экрана.

В обработчике события OnChartEvent проверяем, равен ли входящий идентификатор события значению CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Это событие возникает, когда пользователь горизонтально прокручивает график, меняет масштаб или изменяет размер окна терминала. При обнаружении такого события вызываем "RedrawCanvas", передавая текущее количество баров, полученное через Bars, чтобы запустить полную перерисовку Canvas с учётом обновлённой геометрии области просмотра. Это гарантирует, что подписи футпринта и объекты свечей всегда остаются точно выровненными относительно графика после любой навигации без необходимости ждать прихода нового тика. На этом реализация завершена. Осталось протестировать систему, что мы и сделаем в следующем разделе.





Бэктестинг

Мы провели тестирование, и ниже представлен результат в виде анимированного изображения в формате GIF.

Во время тестирования подписи футпринта корректно обновлялись на каждом тике, объём накапливался в правильных строках ценовых уровней, цветовое отображение дельты менялось от менее интенсивных к более интенсивным оттенкам по мере роста концентрации объёма на конкретных уровнях, а элементы Canvas мгновенно перестраивались в соответствии с новым положением баров при прокрутке или масштабировании графика, не ожидая прихода нового тика.





Заключение

В заключение мы создали индикатор для построения футпринт-графика в MQL5, который отслеживает потиковый объём на дискретизированных ценовых уровнях, разделяет покупательскую и продавательскую активность в режимах Bid vs Ask и Delta, а также отрисовывает окрашенные по объёму подписи на наложении Canvas рядом со свечами, построенными на основе объектов трендовых линий; вся визуализация обновляется в реальном времени.

Реализация охватила дискретизацию ценовых уровней и накопление объёма в структурированном массиве футпринтов, вычисление максимальных значений для нормализации цвета, сортировку ценовых уровней по убыванию, преобразование индекса бара и цены в пиксели Canvas, а также систему перерисовки, реагирующую на прокрутку, масштабирование, изменение размера графика и новые тики. После прочтения статьи вы сможете:

Читать столбец дельты на каждом баре, чтобы определять, где покупательская или продавательская агрессия была сильнее всего на конкретных ценовых уровнях, используя значительную положительную дельту рядом с поддержкой как подтверждение для входа в длинную позицию, а значительную отрицательную дельту рядом с сопротивлением — как подтверждение для входа в короткую позицию

Переключаться в режим Bid vs Ask и искать диагональные дисбалансы, когда ask-объём на одном уровне значительно превышает bid-объём на уровне непосредственно ниже, рассматривая такие многоуровневые дисбалансы как зоны направленного давления, способные поддержать дальнейшее движение цены

Определять ценовые уровни с максимальным суммарным объёмом внутри бара как точку контроля этого бара и использовать возвраты к этим уровням на следующих барах как высоковероятные ориентиры для входов, выходов и размещения стопов

В следующей части мы усовершенствуем футпринт-график, добавив над каждой свечой информационный блок, который будет показывать чистую дельту, суммарный объём, а также доли покупок и продаж. Блок получит закруглённые углы, настраиваемую прозрачность и цветовое кодирование интенсивности дельты.