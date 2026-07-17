Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 9): Футпринт-график с отслеживанием объёма по ценовым уровням"

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Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 9): Футпринт-график с отслеживанием объёма по ценовым уровням:

В этой статье мы создадим в MQL5 индикатор футпринта, который агрегирует потиковый объём по дискретизированным ценовым уровням и поддерживает режимы отображения Bid vs Ask (bid против ask) и Delta (дельта). Наложение на базе Canvas отрисовывает текст объёма с цветовым масштабированием, выравнивает его по свечам и обновляется на каждом тике. Вы узнаете, как сортировать ценовые уровни, нормализовать максимальные значения для цветового отображения и выполнять быструю перерисовку при масштабировании, прокрутке и изменении размера графика, чтобы анализировать распределение объёма и преобладание агрессивных покупателей или продавцов внутри каждого бара.

Футпринт-график отображает объём, проторгованный на каждом ценовом уровне внутри бара, разделяя его на ask-объём для покупательской активности и bid-объём для продавательской активности. Поэтому вместо одного тела свечи мы видим набор ценовых строк, каждая из которых несёт собственный профиль объёма. Дельта — это разница между ask- и bid-объёмом на каждом уровне. Значительная положительная дельта указывает на давление покупателей, а выраженная отрицательная — на давление продавцов или поглощение. Если выстраивать такие строки по нескольким барам, появляются паттерны, невидимые на обычном свечном графике: уровни, где объём был сильно сконцентрирован, часто становятся важными опорными уровнями в дальнейшем, а уровни с почти нулевым объёмом представляют собой ценовые зоны, которые рынок быстро прошёл без существенного интереса.

ФУТПРИНТ ДЛЯ АНАЛИЗА ОБЪЁМА

В реальной торговле используйте столбец дельты, чтобы определить, где в рынок вошли агрессивные покупатели или продавцы: бар с высокой положительной дельтой рядом с уровнем поддержки подтверждает активность покупателей и делает вход в длинную позицию более обоснованным. Следите за дивергенцией дельты: если цена делает новый максимум, а дельта ослабевает, это сигнализирует о затухании покупательской агрессии и возможном развороте. Ценовые уровни с высоким суммарным объёмом внутри бара часто отмечают точку контроля этого бара: цена склонна возвращаться к этим уровням на откатах. В режиме Bid vs Ask ищите диагональные дисбалансы, когда ask-объём на одном уровне значительно превышает bid-объём на уровне непосредственно ниже, что указывает на многослойное покупательское давление, способное подтолкнуть цену выше. И наоборот, доминирующий bid-объём, диагонально расположенный под ask-объёмом, сигнализирует о давлении продавцов. Используйте зоны низкого объёма внутри бара, чтобы определять зоны, через которые цена может ускориться при повторном подходе, поскольку при первом прохождении рынок проявил там слабый интерес.


Автор: Allan Munene Mutiiria

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