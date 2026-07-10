MQL5 Bootstrap (I): Набор переиспользуемых функций для работы с позициями и ордерами

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Введение



Случалось ли вам во время разработки снова и снова переписывать одни и те же функции? Если вы создали больше нескольких советников, скриптов или индикаторов, скорее всего, такое уже бывало.

В разных торговых системах одни и те же шаблонные задачи повторяются постоянно. Например, почти каждому советнику нужны мониторинг и управление торговыми операциями, трейлинг-стопы, перевод в безубыток, частичное закрытие, подсчёт позиций, проверка наличия ордеров, анализ истории сделок и надёжные методы закрытия позиций или удаления ордеров. Это не особенности конкретной стратегии, а структурная необходимость.





Хотя у каждого разработчика свой подход к написанию кода, повторное создание таких шаблонных функций в каждой новой программе неэффективно и контрпродуктивно по нескольким причинам:

Повышенный риск ошибок . Каждый раз, когда вы переписываете одну и ту же логику, появляется риск внести новые несоответствия или трудноуловимые ошибки.

Например, трейлинг-стоп, который идеально работал в одном советнике, может немного иначе вести себя в другом из-за небольшой недоработки. Процедура закрытия позиции может работать у одного брокера, но давать сбой у другого из-за особенностей обработки режима заполнения ордера. Повторная реализация одной и той же логики увеличивает вероятность мелких, но дорогостоящих ошибок. Несогласованное поведение в разных проектах . Без общей базовой библиотеки каждый советник может немного по-своему обрабатывать проверку наличия позиций, отмену ордеров, расчёт рисков, логику закрытия позиций и другие операции. Со временем такая неоднородность усложняет отладку и делает сопровождение кода ещё более хаотичным. Потеря времени на разработку . «Время, потраченное на переписывание шаблонного кода, — это время, не потраченное на улучшение логики стратегии, оптимизацию производительности или поиск новых решений». Как разработчики, мы должны концентрироваться на проектировании стратегии и надёжности системы, а не на многократной реализации фильтров позиций или базовых торговых утилит. Более сложное сопровождение . Если вы обнаружили ошибку в логике закрытия позиций и ранее скопировали этот код в 10 разных советников, теперь придётся исправлять 10 отдельных файлов. Централизованный переиспользуемый модуль позволяет исправить проблему один раз и сразу применить это исправление везде. Плохая масштабируемость . По мере роста и усложнения проектов дублированный код становится всё сложнее поддерживать. Снижение читаемости кода . Логика стратегии может оказаться скрытой под повторяющимся служебным кодом. Возможно, вы уже видели советник, настолько компактный и перегруженный, что в нём трудно найти саму торговую логику!



Когда базовые утилиты вынесены в переиспользуемые библиотеки и модули в папке include, наши MQL5-программы, например советники, становятся чище, понятнее и сосредоточены именно на торговой логике.

Переиспользуемый слой кода способствует более чистой архитектуре, разделению ответственности, лучшей организации проекта и более удобной совместной работе. Именно это я называю Bootstrap.

Идея вдохновлена Bootstrap (ранее Twitter Bootstrap). Это фреймворк для фронтенд-разработки. Он получил огромную популярность благодаря идее предоставить набор готовых CSS- и JavaScript-компонентов, избавляющих от необходимости проектировать типовые элементы интерфейса с нуля.

В первой статье этой серии мы напишем и соберём переиспользуемые функции и код для работы с позициями и ордерами.





Проверка наличия позиций



В стратегиях, основанных на одном сигнале или на торговле только в одном направлении за раз, такие функции полезны: они помогают проверить наличие позиции перед открытием новой или предотвратить открытие дополнительных позиций.

bool PositionExists( const string symbol= "" , const long magic= LONG_MAX , const int type=- 1 , const long ticket=- 1 ) { bool use_symbol = (symbol != "" ); bool use_magic = (magic != LONG_MAX ); bool use_type = (type != - 1 ); bool use_ticket = (ticket != - 1 ); CPositionInfo pos; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; --i) { if (!pos.SelectByIndex(i)) continue ; if (use_symbol && pos. Symbol () != symbol) continue ; if (use_magic && pos.Magic() != magic) continue ; if (use_type && ( int )pos.PositionType() != type) continue ; if (use_ticket && pos.Ticket() != ticket) continue ; return true ; } return false ; }

Чтобы эту функцию можно было использовать в разных ситуациях, мы задаём четыре необязательных параметра: символ, magic-номер, тип позиции и тикет. Это позволяет фильтровать и проверять позиции по конкретным параметрам.

Все аргументы имеют значения по умолчанию, поэтому они являются необязательными.

Если все активные фильтры выполняются, функция возвращает true; в противном случае она возвращает false.

Чтобы упростить работу, создадим функции с той же задачей, но с более говорящими названиями.

A: Проверка наличия позиции по magic-номеру

Magic-номера помогают различать торговые объекты (ордера и позиции), открытые другими советниками или стратегиями. Очень часто нужно проверить, существуют ли позиции с определённым magic-номером.

bool PositionExistsByMagic( int magic) { return PositionExists( "" , magic); }

B: Проверка наличия позиции по конкретному инструменту

Для операций, привязанных к символу, удобна следующая функция. Она проверяет, существует ли позиция по заданному символу (инструменту).

bool PositionExistsBySymbol( string symbol) { return PositionExists(symbol); }

C: Проверка наличия позиции заданного типа

bool PositionExistsByType( ENUM_POSITION_TYPE type) { return PositionExists( "" , LONG_MAX , type); }

Эта функция принимает аргумент типа позиции и использует его, чтобы проверить, существует ли позиция заданного типа (true) или нет (false).

D: Проверка наличия позиции с заданным тикетом

Хотя по сравнению с предыдущими вариантами эта функция используется реже, она полезна в торговых панелях для ручного закрытия сделок с конкретным тикетом.

bool PositionExistsByTicket( long ticket) { return PositionExists( "" , LONG_MAX , - 1 , ticket); }





Счётчики позиций



Счётчики позиций полезны почти в каждом советнике: они не только показывают количество активных позиций на рынке, но и могут использоваться для определения наличия позиции, как и рассмотренные выше методы.

int PositionCount( const string symbol= "" , const long magic= LONG_MAX , const int type=- 1 , const long ticket=- 1 ) { bool use_symbol = (symbol != "" ); bool use_magic = (magic != LONG_MAX ); bool use_type = (type != - 1 ); bool use_ticket = (ticket != - 1 ); CPositionInfo pos; int count = 0 ; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; --i) { if (!pos.SelectByIndex(i)) continue ; if (use_symbol && pos. Symbol () != symbol) continue ; if (use_magic && pos.Magic() != magic) continue ; if (use_type && ( int )pos.PositionType() != type) continue ; if (use_ticket && pos.Ticket() != ticket) continue ; count++; } return count; }

В целом логика похожа. Однако вместо возврата true при обнаружении позиции функция подсчитывает позиции, увеличивая переменную count, а в конце возвращает итоговое значение.

Как и в предыдущих методах, введём несколько вариантов подсчёта позиций по конкретным атрибутам.

A: Подсчёт позиций с определённым magic-номером

int PositionCountByMagic( int magic) { return PositionCount( "" , magic); }

B: Подсчёт позиций по конкретному инструменту

int PositionCountBySymbol( string symbol) { return PositionCount(symbol); }

C: Подсчёт позиций конкретного типа

int PositionCountByType( int type) { return PositionCount( "" , LONG_MAX , type); }





Закрытие позиций



Функция для немедленного закрытия позиций полезна, но не все позиции закрываются только по Stop Loss и Take Profit. Иногда по той или иной причине нужно закрыть одну или несколько позиций и выйти из рынка.

Примеры ситуаций, когда необходимо закрывать позиции:

Перед новостями на валютных рынках, чтобы избежать высокой волатильности, возникающей во время выхода новости.

При достижении лимитов риска, то есть когда значения баланса счёта, маржи или средств (equity) опускаются ниже определённого порога или допустимых значений.

void PositionClose( const long deviation_points= LONG_MAX , const string symbol= "" , const long magic= LONG_MAX , const int type=- 1 , const long ticket=- 1 ) { bool use_symbol = (symbol != "" ); bool use_magic = (magic != LONG_MAX ); bool use_type = (type != - 1 ); bool use_ticket = (ticket != - 1 ); CPositionInfo pos; CTrade trade; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; --i) { if (!pos.SelectByIndex(i)) continue ; if (use_symbol && pos. Symbol () != symbol) continue ; if (use_magic && pos.Magic() != magic) continue ; if (use_type && ( int )pos.PositionType() != type) continue ; if (use_ticket && pos.Ticket() != ( ulong )ticket) continue ; const string sym = pos. Symbol (); trade.SetExpertMagicNumber(magic); trade.SetTypeFillingBySymbol(pos. Symbol ()); if (!trade.PositionClose(pos.Ticket(), deviation_points)) printf ( "Failed to close position #%I64u" , pos.Ticket()); } }

Все аргументы необязательны: если фильтры не переданы, функция закрывает все позиции, доступные в терминале MetaTrader 5.

Чтобы упростить работу, нам нужны специализированные варианты этой функции.

Функция Описание void ClosePositionsBySymbol( string symbol, long deviation_points= LONG_MAX ) Закрывает позиции, отфильтрованные по символу. void ClosePositionsByMagic( int magic, long deviation_points= LONG_MAX ) Закрывает позицию с указанным magic-номером. void ClosePositionsByType( ENUM_POSITION_TYPE type, long deviation_points= LONG_MAX ) Закрывает позицию заданного типа.

Дополнительно можно добавить функции для закрытия прибыльных и убыточных сделок соответственно.

Функция Описание void CloseProfitablePositions( const long deviation_points= LONG_MAX , const string symbol= "" , const long magic= LONG_MAX , const int type=- 1 , const long ticket=- 1 ) Закрывает все прибыльные позиции с заданными свойствами. void CloseLosingPositions( const long deviation_points= LONG_MAX , const string symbol= "" , const long magic= LONG_MAX , const int type=- 1 , const long ticket=- 1 ) Закрывает все убыточные позиции с заданными свойствами.





Получение информации о последней позиции

Информация о последней позиции полезна для торговых систем и стратегий, которые опираются на данные о самой свежей сделке, чтобы определить, где и как следует разместить новую позицию или ордер.

Функции для таких задач применимы в следующих случаях:

Пирамидинг или сеточные торговые стратегии. Как известно, в таких стратегиях расчёт цены открытия следующей позиции зависит от того, где была размещена предыдущая позиция.

Стратегии, основанные на времени. Возможно, вы встречали или тестировали стратегии, которые закрывают сделки после того, как с момента последнего открытия позиции прошло определённое время не так ли?



В управлении капиталом и расчёте лота для сеточных или полусеточных торговых стратегий.



Ниже приведена функция для получения информации о последней открытой позиции.

bool GetRecentPosition(CPositionInfo &pos_info, const string symbol= "" , const long magic= LONG_MAX , const int type=- 1 ) { bool use_symbol = (symbol != "" ); bool use_magic = (magic != LONG_MAX ); bool use_type = (type != - 1 ); ulong recent_ticket = 0 ; ulong last_time_msc = 0 ; CPositionInfo pos; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; --i) { if (!pos.SelectByIndex(i)) continue ; if (use_symbol && pos. Symbol () != symbol) continue ; if (use_magic && pos.Magic() != magic) continue ; if (use_type && ( int )pos.PositionType() != type) continue ; ulong t = pos.TimeMsc(); if (t > last_time_msc) { last_time_msc = t; recent_ticket = pos.Ticket(); } } if (recent_ticket == 0 ) return false ; return pos_info.SelectByTicket(recent_ticket); }

В отличие от предыдущих функций, эта принимает объект CPositionInfo по ссылке. Этот объект заполняется данными о последней открытой позиции.

Функция находит позицию с самой поздней временной меткой и сохраняет её тикет для использования после цикла. Используя тикет последней открытой позиции, метод SelectByTicket заполняет переменную info.

Ниже приведена таблица с вариантами этой функции.

Функция Описание GetRecentPositionBySymbol Получает последнюю открытую позицию, используя только её символ в качестве фильтра. GetRecentPositionByMagic Получает последнюю открытую позицию, используя в качестве фильтра только её magic-номер. GetRecentPositionByType Получает последнюю открытую позицию из терминала, используя только её тип в качестве фильтра.





Получение информации о самой старой позиции



Хотя, на мой взгляд, это менее практично, чем получение последней открытой позиции, всё же полезно иметь функцию, выполняющую обратную задачу.

Логика противоположна предыдущему варианту:

bool GetOldestPosition(CPositionInfo &pos_info, const string symbol= "" , const long magic= LONG_MAX , const int type=- 1 ) { bool use_symbol = (symbol != "" ); bool use_magic = (magic != LONG_MAX ); bool use_type = (type != - 1 ); ulong oldest_ticket = 0 ; ulong oldest_time_msc = ULONG_MAX ; CPositionInfo pos; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; --i) { if (!pos.SelectByIndex(i)) continue ; if (use_symbol && pos. Symbol () != symbol) continue ; if (use_magic && pos.Magic() != magic) continue ; if (use_type && ( int )pos.PositionType() != type) continue ; ulong t = pos.TimeMsc(); if (t < oldest_time_msc) { oldest_time_msc = t; oldest_ticket = pos.Ticket(); } } if (oldest_ticket == 0 ) return false ; return pos_info.SelectByTicket(oldest_ticket); }

Функция находит позицию с самым ранним временем открытия в миллисекундах. После нахождения она выбирается и присваивается переменной info, переданной по ссылке.

Ниже приведена таблица с вариантами этой функции.

Функция Описание GetOldestPositionBySymbol Получает самую старую позицию, используя только её символ в качестве фильтра. GetOldestPositionByMagic Получает самую старую позицию, используя в качестве фильтра только её magic-номер. GetOldestPositionByType Получает самую старую позицию из терминала, используя только её тип в качестве фильтра.

Создадим простой советник и проверим на практике некоторые из рассмотренных функций.





Пример разворотной стратегии на пересечении SMA



В основе примера — две простые скользящие средние (SMA) с периодами 10 и 20. Когда происходит бычье пересечение, то есть SMA(10) пересекает SMA(20) снизу вверх, это бычий сигнал: следует открыть позицию на покупку, а позицию в противоположном направлении (позицию на продажу) закрыть.

И наоборот, когда SMA(10) пересекает SMA(20) сверху вниз, должна выполняться обратная операция.

Открывается позиция на продажу и закрывается противоположная позиция.

SMA crossover EA.mq5

#include <Bootstrap\positions.mqh> #include <Bootstrap\orders.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CTrade m_trade; CSymbolInfo m_symbol; input int magic_number = 14022026 ; input uint slippage = 100 ; input uint short_sma_period = 10 ; input uint long_sma_period = 20 ; int short_handle, long_handle; double long_sma_buff[], short_sma_buff[]; int OnInit () { if (!m_symbol.Name( Symbol ())) { printf ( "Failed to get symbolinfo, error = %d" , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } m_trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); m_trade.SetDeviationInPoints(slippage); m_trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); short_handle = iMA ( Symbol (), Period (), short_sma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); long_handle = iMA ( Symbol (), Period (), long_sma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); TesterHideIndicators ( false ); ArraySetAsSeries (long_sma_buff, true ); ArraySetAsSeries (short_sma_buff, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { if (!m_symbol.RefreshRates()) { printf ( "Failed to fetch latest tick information, error = %d" , GetLastError ()); return ; } if ( CopyBuffer (long_handle, 0 , 0 , 2 , long_sma_buff) < 0 ) return ; if ( CopyBuffer (short_handle, 0 , 0 , 2 , short_sma_buff) < 0 ) return ; double curr_long_sma = long_sma_buff[ 0 ], prev_long_sma = long_sma_buff[ 1 ], curr_short_sma = short_sma_buff[ 0 ], prev_short_sma = short_sma_buff[ 1 ]; if (curr_short_sma > curr_long_sma && prev_short_sma < prev_long_sma) if (!PositionExists( Symbol (), magic_number, POSITION_TYPE_BUY )) { ClosePositions(slippage, Symbol (), magic_number, POSITION_TYPE_SELL ); m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(), Symbol (), m_symbol.Ask()); } if (curr_short_sma < curr_long_sma && prev_short_sma > prev_long_sma) if (!PositionExists( Symbol (), magic_number, POSITION_TYPE_SELL )) { ClosePositions(slippage, Symbol (), magic_number, POSITION_TYPE_BUY ); m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(), Symbol (), m_symbol.Bid()); } }

Результаты.





Заключение

Функции, показанные в этой статье, взяты из Bootstrap\positions.mqh(ссылка приведена во вложениях). Они покрывают самые распространённые задачи для открытых позиций: проверку наличия, счётчики, вспомогательные функции для группового закрытия позиций и утилиты для получения наиболее недавно открытой или самой старой позиции на основе времени открытия.

Поскольку названия и назначение этих помощников достаточно очевидны, я не стал расширять статью эквивалентами для отложенных ордеров . Тем не менее в проект входит отдельный модуль — Bootstrap\orders.mqh— который предоставляет переиспользуемые обёртки в том же стиле для работы с ордерами (отложенными ордерами), включая:

CancelOrders, CancelOrdersByMagic, CancelOrdersBySymbol, CancelOrdersByTicket, CancelOrdersByType

OldestOrder, RecentOrder

OrderCount, OrderCountByMagic, OrderCountBySymbol, OrderCountByTicket, OrderCountByType

OrderExists, OrderExistsByMagic, OrderExistsBySymbol, OrderExistsByTicket, OrderExistsByType

На практике разделение помощников на positions.mqh и orders.mqh соответствует тому, как MetaTrader 5 разделяет торговые объекты:

Позиции представляют текущую чистую экспозицию по символу (а на неттинговых счетах обычно одну позицию на символ).

представляют (а на неттинговых счетах обычно одну позицию на символ). Ордера представляют инструкции (особенно отложенные ордера), которые могут исполниться и превратиться в сделки/позиции, а могут и не исполниться.

представляют (особенно отложенные ордера), которые могут исполниться и превратиться в сделки/позиции, а могут и не исполниться. Поэтому закрытие и отмена — разные операции: позиции закрываются торговыми запросами, а отложенные ордера удаляются/отменяются.

Эта библиотека намеренно не является заменой стандартной библиотеке MQL5. Многие задачи уже реализованы во встроенных торговых классах MetaQuotes (например, CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, помощниках CHistory* и т. д.), и их дублирование увеличило бы затраты на сопровождение без дополнительной пользы. Вместо этого цель — предоставить тонкий переиспользуемый слой, который стандартизирует повторяющиеся части, которые приходится постоянно переписывать: фильтрацию по символу, magic-номеру, типу позиции, тикету, а также единообразное выполнение массовых операций.

Главная мысль в том, что эти помощники — это архитектурный шаблон и базовый фундамент — слой bootstrap. Его стоит расширять утилитами, специфичными для конкретного проекта, такими как:

лимиты риска и экспозиции (максимум позиций на символ/magic-номер, максимальный объём, правила максимальной просадки),

процедуры частичного закрытия,

механизмы безубытка и трейлинг-стопа,

фильтры времени нахождения в сделке,

защита по спреду/проскальзыванию и обработка режима исполнения,

аналитика истории/сделок для более взвешенных решений по исполнению.

Включённый файл "Experts\SMA crossover EA.mq5" — это минимальный тестовый советник, который демонстрирует, как помощники позволяют коду стратегии сосредоточиться на сигналах (пересечении SMA), а библиотека берёт на себя повторяющуюся торговую обвязку: проверку, подсчёт, закрытие и выбор позиций.

С наилучшими пожеланиями.





Таблица вложений